Orbán Balázs: A Tisza Párt a bankok és a multik oldalán áll, nem a magyar emberekén

Egyre világosabban látszik, ki áll a bankok és a multik oldalán és ki a magyar emberekén – írja egy Facebook-posztjában Orbán Balázs.

Orbán Balázs. Forrás: Facebook

A politikai igazgató felidézte, hogy egy külföldi tulajdonú bank vezető szakértője nyíltan elárulta: a piac, vagyis a nemzetközi gazdasági elit a Tisza Párt győzelmében reménykedik.

Azt várják tőlük, hogy eltöröljék a bankadót és a multikat sújtó extraprofitadót, a kieső pénzt pedig megszorításokból pótolják

– mutatott rá a politikus.

A Tisza Párt tervei szerint csökkentenék a magyar vállalkozások támogatását, elvetnék a 14. havi nyugdíjat, korlátoznák a 13. havit, és megszüntetnék az anyák szja-mentességét.

Orbán Balázs hozzátette: a Bloombergnek adott interjúban Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakértője maga mondta el, hogy programjuk célja a különadók, köztük a bankadó és a szektorális adók kivezetése – vagyis újra a multik és a bankok járnának jól, nem a magyar emberek.

Ezzel szemben a kormány továbbra is igazságos közteherviselésben hisz, amelynek része, hogy az óriásprofitot termelő nagyvállalatoknak, bankoknak és energiacégeknek is hozzá kell járulniuk a közös teherviseléshez – fogalmazott.

A politikai igazgató a bejegyzése végén kiemelte: miközben a Tisza Párt Brüsszellel és a bankokkal karöltve szűkítené a magyar emberek lehetőségeit, Orbán Viktor éppen kedden jelentette be, hogy január 1-jétől bevezetik a 14. havi nyugdíjat. „Nem hagyjuk, hogy a Tisza Párttal visszatérjen a megszorításpárti politika, és hogy a magyar emberek rovására húzzanak hasznot a bankok és a multik” – zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)