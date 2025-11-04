Leleplezte Magyar Pétert az ukrán kém

Mint azt az az Ellenpont bemutatta, az emberi jogi biztosként, jelenleg pedig kárpátaljai képviselőként dolgozó Tseber Roland az ukrán szolgálatok egyik külkapcsolati kulcsfigurája. A férfit korábban diplomáciai és „fegyverbeszerző” tevékenységekre is felkérte az ukrán kormányzat. Így jutott el a német Reichstagba, ahonnan egy hatalmas fegyverszállítmánnyal tért haza. És hasonló „kapcsolatfelvételt” követően kezdett együttműködésbe a magyarországi ellenzékkel, akiket többször is ukránbarát és szankciópárti jelzőkkel méltatott.

Tseber Roland lebuktatta Magyar Pétert. Fotó: AFP

Így került képbe Magyar Péter is, aki a 2024-es EP-választásokat követően teljesen letarolta az ellenzéki oldalt, nem sokkal később pedig már Tseber Roland Ivanoviccsal (és a szintén homályos hátterű Skirják Rolanddal) az oldalán járta be Ukrajnát. Tseber azonban nem sokkal később lebukott, kémként azonosították, és kitiltották a Magyarországról. Most az Interfax ukrán hírügynökségnek beszélt az ügyről, egy alákérdezős, irányított interjúban.

A beszélgetést egyből Magyar Péter méltatásával kezdte, az ukrán kém szerint a Tisza elnöke a fő ellenfele a hivatalban lévő miniszterelnöknek, Orbán Viktornak, a közelgő választásokon. 2024 februárjáig kevesen ismerték, de az európai parlamenti választásokon ellenzéki pártja, a Tisza Párt a szavazatok közel harminc százalékát szerezte meg – hízelgett Tseber.

Tseber szerint nem a kémkedés, hanem Magyar Péter miatt tiltották ki

Magyar méltatását követően egy erős hazugsággal folytatta Tseber Roland, aki szerint nem azért tiltották ki Magyarországról, mert egy külföldi kormány megbízására politikai hálózatépítésbe kezdett hazánkban, hanem Magyar Péter miatt. Pontosabban a Magyar Péterrel való barátsága miatt.

Azt hiszem, az ellenem bevezetett szankciók Magyar Péterrel való ismeretségem és a vele való találkozásaim (sic!) miatt vannak, akivel együtt érkeztem Ukrajnába

– mondta az Interfaxnak Tseber Roland, hívja fel rá a figyelmet az Ellenpont, és megjegyzik: a kijelentés két szempontból is érdekes. Egyfelől nyilvánvaló csúsztatás, hiszen nem egy találkozó miatt lett kitiltva Magyarországról Tseber, hanem azért, mert hírszerző tevékenységet végzett a hatóságok szerint. Másfelől az ukrán férfi találkozásokat említ nyilatkozatában, holott eddig egyikük sem beszélt arról, hogy Magyar Péter jól ismert ukrajnai útján kívül máskor is találkoztak volna. Tseber kijelentése alapján azonban ezen az alkalmon kívül is találkozhattak Magyar Péterrel.

Beperelné Magyarországot az ukrán kém

Tseber ezután azzal folytatja, hogy szerinte az ellenzéki pártok körüli hálózatépítés nem számít kémkedésnek, a magyar kormány pedig megsértette a szabad mozgáshoz való jogát azáltal, hogy kitiltotta őt az ország területéről.

Szándékomban áll bírósághoz fordulni Magyarország ellen, mivel megsérti a jogaimat – különösen a szabad mozgáshoz való jogomat. Hírnevemnek jelentős kárt okoztak. (…) Az első lépés a magyarországi bírósághoz fordulás. Nem fűzök hozzá nagy reményeket, de ez egy formalitás, amit meg kell tenni. A következő az Emberi Jogok Európai Bírósága

– fenyegetőzött az ukrán állami hírügynökségnek Tseber.