Leleplezte Magyar Pétert az ukrán kém

Alákérdezős álinterjúban mondta el az ukrán kémként azonosított Tseber Roland Ivanovics az Interfax ukrán hírügynökségnek, hogy be akarja perelni Magyarországot. Tseber kijelentette, az Emberi Jogok Európai Bíróságáig megy, amiért szabad mozgásában korlátozták azáltal, hogy a magyar kormány kitiltotta az ország területéről – írja az Ellenpont. Magyar Péterről ellenben elismerően nyilatkozott, kiderült, többször találkoztak, majd elismételte ugyanazokat a paneleket a szavazással kapcsolatban, amelyeket a Tisza elnöke szokott a kormányzatra olvasni felszólalásaiban. Bár Tseber hangsúlyozza, hogy magyar édesapától származik, az ukrán állami hírügynökségnek arról is beszélt, hogy a kárpátaljai magyarok (akiket botrányos támadások értek, különösen a háború kitörése óta) jogai nem sérülnek Ukrajnában. A Tisza Párt ukránok által készített applikációjáról és arról, hogy magyarok adatai kerülhettek Ukrajnába, az interjúban egyetlen szó sem esik. Erről a botrányról hallgatnak.

Munkatársunktól
2025. 11. 04. 19:52
Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)
Mint azt az az Ellenpont bemutatta, az emberi jogi biztosként, jelenleg pedig kárpátaljai képviselőként dolgozó Tseber Roland az ukrán szolgálatok egyik külkapcsolati kulcsfigurája. A férfit korábban diplomáciai és „fegyverbeszerző” tevékenységekre is felkérte az ukrán kormányzat. Így jutott el a német Reichstagba, ahonnan egy hatalmas fegyverszállítmánnyal tért haza. És hasonló „kapcsolatfelvételt” követően kezdett együttműködésbe a magyarországi ellenzékkel, akiket többször is ukránbarát és szankciópárti jelzőkkel méltatott.

Tseber Roland lebuktatta Magyar Pétert. Fotó: AFP

Így került képbe Magyar Péter is, aki a 2024-es EP-választásokat követően teljesen letarolta az ellenzéki oldalt, nem sokkal később pedig már Tseber Roland Ivanoviccsal (és a szintén homályos hátterű Skirják Rolanddal) az oldalán járta be Ukrajnát. Tseber azonban nem sokkal később lebukott, kémként azonosították, és kitiltották a Magyarországról. Most az Interfax ukrán hírügynökségnek beszélt az ügyről, egy alákérdezős, irányított interjúban.

A beszélgetést egyből Magyar Péter méltatásával kezdte, az ukrán kém szerint a Tisza elnöke a fő ellenfele a hivatalban lévő miniszterelnöknek, Orbán Viktornak, a közelgő választásokon. 2024 februárjáig kevesen ismerték, de az európai parlamenti választásokon ellenzéki pártja, a Tisza Párt a szavazatok közel harminc százalékát szerezte meg – hízelgett Tseber.

 

Tseber szerint nem a kémkedés, hanem Magyar Péter miatt tiltották ki

Magyar méltatását követően egy erős hazugsággal folytatta Tseber Roland, aki szerint nem azért tiltották ki Magyarországról, mert egy külföldi kormány megbízására politikai hálózatépítésbe kezdett hazánkban, hanem Magyar Péter miatt. Pontosabban a Magyar Péterrel való barátsága miatt.

Azt hiszem, az ellenem bevezetett szankciók Magyar Péterrel való ismeretségem és a vele való találkozásaim (sic!) miatt vannak, akivel együtt érkeztem Ukrajnába

– mondta az Interfaxnak Tseber Roland, hívja fel rá a figyelmet az Ellenpont, és megjegyzik: a kijelentés két szempontból is érdekes. Egyfelől nyilvánvaló csúsztatás, hiszen nem egy találkozó miatt lett kitiltva Magyarországról Tseber, hanem azért, mert hírszerző tevékenységet végzett a hatóságok szerint. Másfelől az ukrán férfi találkozásokat említ nyilatkozatában, holott eddig egyikük sem beszélt arról, hogy Magyar Péter jól ismert ukrajnai útján kívül máskor is találkoztak volna. Tseber kijelentése alapján azonban ezen az alkalmon kívül is találkozhattak Magyar Péterrel.

 

Beperelné Magyarországot az ukrán kém

Tseber ezután azzal folytatja, hogy szerinte az ellenzéki pártok körüli hálózatépítés nem számít kémkedésnek, a magyar kormány pedig megsértette a szabad mozgáshoz való jogát azáltal, hogy kitiltotta őt az ország területéről.

Szándékomban áll bírósághoz fordulni Magyarország ellen, mivel megsérti a jogaimat – különösen a szabad mozgáshoz való jogomat. Hírnevemnek jelentős kárt okoztak. (…) Az első lépés a magyarországi bírósághoz fordulás. Nem fűzök hozzá nagy reményeket, de ez egy formalitás, amit meg kell tenni. A következő az Emberi Jogok Európai Bírósága

– fenyegetőzött az ukrán állami hírügynökségnek Tseber.

Az ukrán kémként azonosított férfi reagált az Ellenpont által nyilvánosságra hozott információkra is, miszerint szoros kapcsolatokat ápol a CIA vezetésével és az amerikai demokrata párti politikai körökkel is. Tseber szerint ezek a jó hírnevét sértik, így ezért is perelni fog.

 

Tseber szerint hibátlanul érvényesülnek a kisebbségi jogok Kárpátalján

Zárásképp még egy nagyon erős állítást sikerült belezsúfolni a propagandainterjúba, Tseber szerint ugyanis Kárpátalján a magyar kisebbségek helyzete kifogástalan, sőt példamutató. Ennek alátámasztására a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) működését hozza fel, amely támogatja és politikai képviselettel látja el a helyben élő magyar kisebbségeket. Ugyanakkor ehhez az ukrán államnak semmi köze: a szervezet elsősorban a saját forrásaiból és az anyaországi támogatásokból működik. 

A valóságban pedig támadásoknak van kitéve. 

A teljesség igénye nélkül néhány példa arra, milyen üldöztetésnek van kitéve a kárpátaljai magyar közösség:

  • A vereckei honfoglalási emlékhelyet nemegyszer meggyalázták vagy éppen a beregszászi és ungvári Petőfi-szobrot öntötték le festékkel, s törték le egy darabját. A KMKSZ székházát pedig előbb felgyújtották, kicsivel később pedig felrobbantották, a háború kitörése előtt nem sokkal, 2022 októberében pedig a munkácsi turulemlékművet távolíttatta el a város polgármestere, amelynek a helyére egy ukrán címer került.
  • A nyelvtörvényt mintegy évtizede folyamatosan szigorítja az ukrán kormányzat, a kirívó igazságtalanságok ellen még a Velencei Bizottság is tiltakozását fejezte ki.
  • 2023-ban egy ember életét vesztette, 26-an pedig megsérültek a kárpátaljai Kereckén, ahol egy férfi három gránátot dobott a községi tanács ülésére.
  • Palágykomorócon ismeretlenek gyújtották fel a helyi görögkatolikus templomot. A támadást kifejezetten a helyi magyar közösségnek szánták figyelmeztetésnek az elkövetők, a rongálást követően ugyanis egy üzenetet is hagytak az elkövetők: Magyarok, takarodjatok!
  • Hatalmas botrányt kavart a kényszersorozás során elszenvedett sérülései következtében elhunyt Sebestyén József esete, akinek ügyében nyomozást sem indítottak az ukrán hatóságok.

Tseber tehát ismét bizonyította, nagyon számít Magyar Péter győzelmére, miközben fenyegetőzéssel próbálja takargatni viselt dolgait. 

Tseber hazudott a kitiltásának körülményeiről és a magyar kisebbségek helyzetéről is, amihez az ukrán állami sajtó láthatóan asszisztált.

 

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)

