Gúnyt űznek Gyökeresből, aki szellemmé változott a Liverpool elleni rangadón

Csütörtökön igencsak felejthető mérkőzésen játszott gól nélküli döntetlent az Arsenal és a Liverpool a Premier League 21. fordulójában. Sokat elmond a találkozóról, hogy a mérkőzés után a fő beszédtéma az Arsenal szélsőjének, Gabriel Martinellinek a tette volt. A brazil az oldalvonal mellett megsérülő Conor Bradleyt lökte arrébb, ezután pedig tömegjelenet alakult ki a pályán. Szoboszlai Dominik a lefújás után kritizálta is Martinelli hozzáállását, a brazil végül személyesen és a közösségi médiában is bocsánatot kért a pályát hordágyon, a stadiont mankóval elhagyó Bradleytől. Mindezt már a kispadról szemlélte Gyökeres Viktor, akinek ismét kifejezetten rossz meccse volt az Arsenal színeiben.

Gyökeres Viktornak az Arsenal–Liverpool rangadón sem volt kapura lövése Fotó: Getty Images/Julian Finney

Arsenal–Liverpool: Gyökeres újabb felejthető meccse

Hat sikeres passz, nyolc labdaérintés – ebből mindössze egy az ellenfél tizenhatosán belül –, nulla megnyert légi és földi párharc, nulla lövés

– címszavakban ezek voltak Gyökeres Viktor mutatói az Arsenal–Liverpool rangadón. A 27 éves svéd támadó ezt a teljesítményt sem fogja az ablakba kitenni, igaz, a védelmében érdemes hozzátenni, hogy a második félidőben neki személyesen sem jött jól, hogy az Arsenal teljesen felhagyott a támadásokkal, és inkább visszaállt a saját kapuja elé. Mikel Arteta vezetőedző a 64. percben le is hozta Gyökerest.

A csütörtöki már a hetedik olyan PL-mérkőzése volt a támadónak, amikor lövésig sem jutott el.

A nyáron 75 millió euróért érkező támadótól ennél alighanem többet vártak Londonban, aki idáig minden sorozatot figyelembe véve 24 mérkőzésen hét gólt szerzett. A támadónak igazából egy jó meccse volt idáig az Arsenal mezében, az is a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid ellen. A spanyol csapat ellen Gyökeres duplázott, csapata 4-0-ra nyert, s a meccs legjobbja is a svéd volt.