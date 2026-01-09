premier leagueLiverpoolGyökeres ViktorMikel ArtetaArsenal

Gúnyt űznek Gyökeresből, aki szellemmé változott a Liverpool elleni rangadón

Az Arsenal–Liverpool Premier League-rangadó nem a csatárokról szólt. A gól nélküli döntetlent hozó meccsen Gyökeres Viktornak, az Arsenal csatárának lövése sem volt, Mikel Arteta a 64. percben le is cserélte. A 27 éves svéd támadó az újabb felejthető teljesítménye után kritikák kereszttűzébe került a közösségi médiában, edzője azonban megvédte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 9:43
Gyökeres Viktort a második félidőben lecserélték a Liverpool elln
Gyökeres Viktort a második félidőben lecserélték a Liverpool elln Fotó: Henning Von Jagow
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön igencsak felejthető mérkőzésen játszott gól nélküli döntetlent az Arsenal és a Liverpool a Premier League 21. fordulójában. Sokat elmond a találkozóról, hogy a mérkőzés után a fő beszédtéma az Arsenal szélsőjének, Gabriel Martinellinek a tette volt. A brazil az oldalvonal mellett megsérülő Conor Bradleyt lökte arrébb, ezután pedig tömegjelenet alakult ki a pályán. Szoboszlai Dominik a lefújás után kritizálta is Martinelli hozzáállását, a brazil végül személyesen és a közösségi médiában is bocsánatot kért a pályát hordágyon, a stadiont mankóval elhagyó Bradleytől. Mindezt már a kispadról szemlélte Gyökeres Viktor, akinek ismét kifejezetten rossz meccse volt az Arsenal színeiben.

Gyökeres Viktornak az Arsenal–Liverpool rangadón sem volt kapura lövése
Gyökeres Viktornak az Arsenal–Liverpool rangadón sem volt kapura lövése  Fotó: Getty Images/Julian Finney

Arsenal–Liverpool: Gyökeres újabb felejthető meccse

Hat sikeres passz, nyolc labdaérintés – ebből mindössze egy az ellenfél tizenhatosán belül –, nulla megnyert légi és földi párharc, nulla lövés

 – címszavakban ezek voltak Gyökeres Viktor mutatói az Arsenal–Liverpool rangadón. A 27 éves svéd támadó ezt a teljesítményt sem fogja az ablakba kitenni, igaz, a védelmében érdemes hozzátenni, hogy a második félidőben neki személyesen sem jött jól, hogy az Arsenal teljesen felhagyott a támadásokkal, és inkább visszaállt a saját kapuja elé. Mikel Arteta vezetőedző a 64. percben le is hozta Gyökerest. 

A csütörtöki már a hetedik olyan PL-mérkőzése volt a támadónak, amikor lövésig sem jutott el.

A nyáron 75 millió euróért érkező támadótól ennél alighanem többet vártak Londonban, aki idáig minden sorozatot figyelembe véve 24 mérkőzésen hét gólt szerzett. A támadónak igazából egy jó meccse volt idáig az Arsenal mezében, az is a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid ellen. A spanyol csapat ellen Gyökeres duplázott, csapata 4-0-ra nyert, s a meccs legjobbja is a svéd volt. 

A közösségi médiában a csütörtöki mérkőzés után több száz mém készült, amelyek Gyökeresből űznek gúnyt. Az egyikben például kiemelték, míg Gyökeres nyolcszor találkozott a labdával, addig a Liverpool kapusa, Alisson 40-szer.

Svédországban sem kimélik, Arteta látja a fényt az alagút végén

A támadó hazájában is kapja a savat. Az expressen.se kiemelte, hogy Gyökeres gyakorlatilag semmit nem tett be a közösbe, emellett a Sky Sports szakértője, Gary Neville-t idézte, aki nem meglepődött meg azon, hogy Gyökerest lecserélték: „Gyökeres hatástalan volt, és akkor még szépen fogalmaztam. Nagyon rossz estéje volt, semmivel sem tudott mit kezdeni. Többet kellene tennie.”

Az aftonbladet.se is megírta, hogy Gyökeres alacsony pontszámokat kapott az Arsenal–Liverpool rangadón, a lefújás után Mikel Arteta a svéd játékáról is beszélt. A menedszer kiemelte, a Liverpool nem véletlenül a címvédő, ugyanis nemcsak most, hanem az augsztusi egymás elleni mérkőzésükön is leszedték Gyökerest – a támadónak egyik meccsén sem volt lövése –, ugyanakkor Arteta pozitív, szerinte Gyökeres egyre jobb, már csak a labdákat kell megkapnia, hogy lövései is legyenek.

Az Arsenal vasárnap a másodosztályú Portsmouth otthonában – ahol a magyar légiós, Kosznovszky Márk hosszú időre dőlt ki – lép pályára az FA-kupa harmadik fordulójában. Nem lenne meglepő, ha Gyökeres erre a meccsre pihenőt kapna.

Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu