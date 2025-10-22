Gyökeres ViktorUEFABajnokok LigájaAtlético MadridArsenal

Gyökeres díjat kapott az UEFA-tól a fantasztikus este után, az Arsenal legendája is elismerően beszélt róla

Gyökeres Viktor az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsen két gólt szerzett kedd este. Gyökeres volt az UEFA-nál a meccs embere, emellett Mikel Arteta, az Ágyúsok edzője és az Arsenal legendás támadója, a 14-es mezt korábban viselő Thierry Henry is gratulált a svéd támadónak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 4:45
Gyökeres Viktor megszerezte első BL-góljait az Arsenal színeiben
Gyökeres Viktor megszerezte első BL-góljait az Arsenal színeiben Fotó: AFP/Henry Nicholls
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Góleső volt kedd este a Bajnokok Ligájában. A kilenc mérkőzésen összesen 43 gól született, ami átlagosan ötöt jelent meccsenként. A Paris Saint-Germain 7-2-es, míg a Barcelona 6-1-es győzelme persze megdobta ezt, de az Arsenalnál duplázó Gyökeres Viktor is eredményes napot zárt. A svéd támadó idénye nehezen kezdődött a londoniaknál, ugyanakkor az Atlético Madrid elleni BL-meccsen átszakadhatott a gát. 

Gyökeres Viktor volt az Arsenal–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-meccs legjobbja
Gyökeres Viktor volt az Arsenal–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-meccs legjobbja  Fotó: uefa.com

Gyökeres Viktor volt az Arsenal–Atlético Madrid BL-meccs legjobbja

A portugál Sportingtól nyáron érkező támadó a lefújás után a meccs legjobbjának járó díjat vehette át az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) helyszíni képviselőjétől, majd az Arsenal színeiben első BL-góljait szerző csatár értékelte a keddi teljesítményét.

Mindkettő gólom remek volt! Az elsőnél kicsit bizonytalan voltam, hogy nem állok-e leshelyzetben, ezért a másodiknál kicsit nagyobb gólörömöt csaptam.

Természetesen nagyon elégedett vagyok. Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a meccset és ezt a lendületet meg is tartottuk. Természetesen az ellenfélnek is voltak lehetőségei, de összességében szerintem mi irányítottuk a játékot. Nyilvánvaló, hogy amikor négy gólt szereztünk és ismét nem kaptunk gólt, az azt mutatja, hogy mennyire jó mérkőzést játszottunk – nyilatkozta Gyökeres. 

A svéd támadó később a CBS Sport Golazo műsorában is megszólalt. A kérdezők között pedig ott volt Thierry Henry, amki először gratulált a 27 éves támadónak. Az Arsenal legendás támadója korábban a 14-es mezt viselte – a mostani idényben ez Gyökeresé. Jamie Carragher fel is tette a kérdést, a 14-es mezről, amelyre Gyökeres mosolyogva válaszolt.

Igen, sok gólt szereztek már ebben a mezben, és még jó sokat is fognak!

– mondta Gyökeres, majd hozzátette, amikor meglátta, hogy a 14-es mezt is lehet választani, akkor nem sokat gondolkodott. Az interjú során érdemes figyelni, hogy Gyökeres mennyiszer utalt a gólszerzésre. Minden bizonnyal kedd este nagy kő esett le a szívéről, amikor pár perc leforgása alatt két gólt szerzett – a Premier League-ben idáig nyolc meccsen háromszor volt eredményes. 

Kőkemény védelmére is büszke lehet az Arsenal edzője

A lefújás után Mikel Arteta is kiemelte Gyökerest az Amazon Prime-nak adott interjújában

Örülök a góljainak, mert teljes mértékben megérdemelte. A csapat iránt nyújtott munkája kiemelkedő. Nagyra értékeljük mindazt, amit a csapatért tesz, és ma hatalmas mosoly volt az arcán, a csapattársak is örültek neki. Remélhetőleg ez a góltermelése kezdete

– mondta a spanyol vezetőedző, aki a védelmet is nagyon dicsérte, ami nem is véletlen. 

Az Arsenal brutálisan kezdte az idényt, 12 meccsből kilencen gólt sem kapott, a BL-ben három meccs után 9:0 a csapat gólkülönbsége. Az előző idényben decemberig kellett várni, hogy ez a szám összejöjjön. Most még csak október van.

A BL-ben hibátlan Arsenal hétvégén a Crystal Palace-t fogadja a Premier League kilencedik fordulójában, mint listavezető. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekoktóber 23.

Örök október

Néző László avatarja

Mi vagyunk a lázadók, akik semmi mást nem akarnak, csak szabadságban, biztonságban, békében élni, magyar módra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.