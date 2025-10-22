Gyökeres díjat kapott az UEFA-tól a fantasztikus este után, az Arsenal legendája is elismerően beszélt róla

Góleső volt kedd este a Bajnokok Ligájában. A kilenc mérkőzésen összesen 43 gól született, ami átlagosan ötöt jelent meccsenként. A Paris Saint-Germain 7-2-es, míg a Barcelona 6-1-es győzelme persze megdobta ezt, de az Arsenalnál duplázó Gyökeres Viktor is eredményes napot zárt. A svéd támadó idénye nehezen kezdődött a londoniaknál, ugyanakkor az Atlético Madrid elleni BL-meccsen átszakadhatott a gát.

Gyökeres Viktor volt az Arsenal–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-meccs legjobbja Fotó: uefa.com

A portugál Sportingtól nyáron érkező támadó a lefújás után a meccs legjobbjának járó díjat vehette át az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) helyszíni képviselőjétől, majd az Arsenal színeiben első BL-góljait szerző csatár értékelte a keddi teljesítményét.

Mindkettő gólom remek volt! Az elsőnél kicsit bizonytalan voltam, hogy nem állok-e leshelyzetben, ezért a másodiknál kicsit nagyobb gólörömöt csaptam.

Természetesen nagyon elégedett vagyok. Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a meccset és ezt a lendületet meg is tartottuk. Természetesen az ellenfélnek is voltak lehetőségei, de összességében szerintem mi irányítottuk a játékot. Nyilvánvaló, hogy amikor négy gólt szereztünk és ismét nem kaptunk gólt, az azt mutatja, hogy mennyire jó mérkőzést játszottunk – nyilatkozta Gyökeres.

A svéd támadó később a CBS Sport Golazo műsorában is megszólalt. A kérdezők között pedig ott volt Thierry Henry, amki először gratulált a 27 éves támadónak. Az Arsenal legendás támadója korábban a 14-es mezt viselte – a mostani idényben ez Gyökeresé. Jamie Carragher fel is tette a kérdést, a 14-es mezről, amelyre Gyökeres mosolyogva válaszolt.

Igen, sok gólt szereztek már ebben a mezben, és még jó sokat is fognak!

– mondta Gyökeres, majd hozzátette, amikor meglátta, hogy a 14-es mezt is lehet választani, akkor nem sokat gondolkodott. Az interjú során érdemes figyelni, hogy Gyökeres mennyiszer utalt a gólszerzésre. Minden bizonnyal kedd este nagy kő esett le a szívéről, amikor pár perc leforgása alatt két gólt szerzett – a Premier League-ben idáig nyolc meccsen háromszor volt eredményes.