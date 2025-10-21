Furcsa jelenetek borzolták a kedélyeket a Barca BL-meccsén, kíméletlenek voltak a katalánok

A Barcelona a hétvégén drámai győzelemmel hangolt Olimpiakosz ellen, ugyanis a gránátvörös-kékek úgy nyertek 2-1-re a Girona ellen, hogy a 92. percben még 1-1 állt az eredményjelzőn. Azonban Ronald Araújo góljának köszönhetően végül sikerült behúzni a katalán derbit. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Sevilla elleni 4-1-s vereség után kimondottan fontos volt a Barcelonának a Girona elleni siker. De a kedd esti mérkőzésnek is hatalmas volt a tétje, hiszen a Bajnokok Ligája alapszakaszában minden elhullajtott pont sokba kerülhet a végelszámolásnál.

Fermín López mesterhármasának köszönhetően a Barcelona magabiztos győzelmet aratott az Olimpiakosz ellen a Bajnokok Ligájában. Fotó: Anadolu

A pireuszi csapat is jó előjelekkel várta a katalánok elleni BL-mérkőzést, ugyanis a görög csapat a hétvégén 2-0-s győzelmet aratott az AEL Larissza ellen a bajnokságban.

A Barcelona kezdőcsapata:

A görögök kezdője:

A találkozó első gólja előtt Lamine Yamal került helyzetbe, azonban a spanyol támadó belevezette a görög Konsztantínosz Dzolákiszba a labdát, ami viszont Fermín López elé pattant, aki azonnal tüzelt, a földön fekvő kapus tehetetlen volt, a gólvonalon álló védő pedig már csak beljebb tudta segíteni a labdát. A Barcelona nagyon korán, már a hetedik percben megszerezte a vezetést (1-0).

A 39. percben Pedri szerzett labdát a középpályán, ami Pedro Fernándezhez került, a 17 éves játékos pedig kiválóan tálalt Fermín López elé, aki egy visszafelé csellel megverte védőjét, és a kapu jobb oldalába helyezett (2-0).

Az Olimpiakosz azonban nem adta fel, és a 50. percben Daniel Podence beadására Ajúb el-Kabí érkezett középen ellentmondást nem tűrően, és bólintotta a kapu jobb sarkába a labdát. A gólt azonban nem adták meg, mivel az Olimpiakosz játékosa az indítás pillanatában lesen helyezkedett. Csavar a történetben, hogy előtte Eric García kézzel ért a labdához, így rövid videózás után görög büntetővel folytatódott a mérkőzés. A szürreális jeleneteket Ajúb el-Kabí magabiztosan értékesített tizenegyese zárta le.

Az 57. percben megfogyatkoztak a görögök, Santiago Hezze egy buta ütésért megkapta a második sárga lapját. Kilenc perccel később Dzolákisz buktatta Marcus Rashfordot, a megítélt büntetőt pedig Lamine Yamal váltotta gólra (3-1).