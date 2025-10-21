Furcsa jelenetek borzolták a kedélyeket a Barca BL-meccsén, kíméletlenek voltak a katalánok

FC BarcelonaBajnokok Ligájaolimpiai stadionOlimpiakosz Pireusz

A Barcelona 6-1-s győzelmet aratott a görög Olimpiakosz Pireusz ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. A Montjuic-hegyen lévő Olimpiai Stadionban rendezett kora esti mérkőzés hőse a mesterhármast szerző Fermín López volt.

C. Kovács Attila
2025. 10. 21. 20:55
Fermín López (középen) volt az Olimpiakosz elleni BL-mérkőzés barcelonai hőse. Forrás: ADRIA PUIG/ANADOLU
A Barcelona a hétvégén drámai győzelemmel hangolt Olimpiakosz ellen, ugyanis a gránátvörös-kékek úgy nyertek 2-1-re a Girona ellen, hogy a 92. percben még 1-1 állt az eredményjelzőn. Azonban Ronald Araújo góljának köszönhetően végül sikerült behúzni a katalán derbit. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Sevilla elleni 4-1-s vereség után kimondottan fontos volt a Barcelonának a Girona elleni siker. De a kedd esti mérkőzésnek is hatalmas volt a tétje, hiszen a Bajnokok Ligája alapszakaszában minden elhullajtott pont sokba kerülhet a végelszámolásnál.

Fermín López mesterhármasának köszönhetően a Barcelona magabiztos győzelmet aratott az Olimpiakosz ellen a Bajnokok Ligájában.
A pireuszi csapat is jó előjelekkel várta a katalánok elleni BL-mérkőzést, ugyanis a görög csapat a hétvégén 2-0-s győzelmet aratott az AEL Larissza ellen a bajnokságban.

A Barcelona kezdőcsapata:

A görögök kezdője:

A találkozó első gólja előtt Lamine Yamal került helyzetbe, azonban a spanyol támadó belevezette a görög Konsztantínosz Dzolákiszba a labdát, ami viszont Fermín López elé pattant, aki azonnal tüzelt, a földön fekvő kapus tehetetlen volt, a gólvonalon álló védő pedig már csak beljebb tudta segíteni a labdát. A Barcelona nagyon korán, már a hetedik percben megszerezte a vezetést (1-0).

A 39. percben Pedri szerzett labdát a középpályán, ami Pedro Fernándezhez került, a 17 éves játékos pedig kiválóan tálalt Fermín López elé, aki egy visszafelé csellel megverte védőjét, és a kapu jobb oldalába helyezett (2-0).

Az Olimpiakosz azonban nem adta fel, és a 50. percben Daniel Podence beadására Ajúb el-Kabí érkezett középen ellentmondást nem tűrően, és bólintotta a kapu jobb sarkába a labdát. A gólt azonban nem adták meg, mivel az Olimpiakosz játékosa az indítás pillanatában lesen helyezkedett. Csavar a történetben, hogy előtte Eric García kézzel ért a labdához, így rövid videózás után görög büntetővel folytatódott a mérkőzés. A szürreális jeleneteket Ajúb el-Kabí magabiztosan értékesített tizenegyese zárta le.

 

Az 57. percben megfogyatkoztak a görögök, Santiago Hezze egy buta ütésért megkapta a második sárga lapját. Kilenc perccel később Dzolákisz buktatta Marcus Rashfordot, a megítélt büntetőt pedig Lamine Yamal váltotta gólra (3-1).

A 74. percben Rashford gondolt egyet 12 méterről, és takarásból a rövidre helyezte a labdát, Dzolákisznak esélye sem volt leérnie (4-1).

A görögök még fel sem ocsúdtak Rashford gólja után, két perccel később Roony Bardghji már egy „Ronaldinho Elasticóval” fűzte be ellenfelét, majd középre centerezett, a lekészített labdára pedig Fermín López (ki más?) érkezett, és a bal alsóba passzolta a labdát (5-1).

Ha egy üzlet beindul: a 79. percben Pedri indításával Rashford lépett ki, az angol támadó pedig nem lacafacázott, húsz méterről a kapuba bombázta a labdát (6-1).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Barcelona 6-1-es győzelemmel tartotta otthon a három pontot.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló

Barcelona–Olimpiakosz  6-1 (2-0), Barcelonai Olimpiai Stadion, jv.: U. Schnyder U., gólszerző: Fermín López (7., 39., 76), Yamal (68 – büntetőből), Rashford (74., 79.) illetve el-Kabí (53.), kiállítva: Hezze (57. – Olimpiakosz) 

Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0-0 (0-0), kiállítva: Joao Correia (6. – Pafosz)

Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00

Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00

Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00

PSV Eindhoven (holland)–SSC Napoli (olasz) 21.00

FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 21.00

Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 21.00

Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 21.00

 

