Rájár a rúd a Real Madridra, nagy a baj a BL-rangadók és az El Clásico előtt

A spanyol sajtó szerint David Alaba izomsérülést szenvedett a Getafe elleni, 1-0-ra megnyert bajnokin. A Marca arról írt, hogy az osztrák védőt azért kellett lecserélni már a félidőben, mivel fájdalmat érzett a jobb vádlijában. A spanyol lap információi szerint kisebb izomsérülésről és túlterheltségről van szó, így a 33 éves védő legalább egy hetet kénytelen kihagyni, vagyis biztosan nem játszhat a Juventus elleni BL-meccsen, és lemarad a vasárnapi El Clásicóról is. Jó hír ugyanakkor, hogy az MRI-vizsgálat kizárta az izomszakadást, így Alaba november elején már visszatérhet. Alaba kiesése azért is különösen fájó lehet a Real Madridot irányító Xabi Alonsónak, mivel így lassan nem marad egészséges védője.

David Alaba izomsérülést szenvedett, emiatt a Real Madrid játékosa kihagyja a Juventus és a Barcelona elleni sorsdöntő mérkőzéseket is. Fotó: NurPhoto

A védelem több tagja is problémákkal küzd. Dean Huijsen izomsérülése után már a konditeremben edz, így hamarosan újra pályára léphet. Antonio Rüdigernek a combhajlítójával akadnak gondjai, emiatt decemberig nem bevethető, míg Ferland Mendy augusztusban szenvedett combsérülést, és visszatérésének időpontja továbbra is kérdéses – a legoptimistább becslések szerint novemberben játszhat újra.

Többen visszatérhetnek a Real Madrid védelmébe

Azért akad némi reménysugár is a sorsdöntő összecsapások előtt, a sérült jobbhátvédek hamarosan bevethetők lesznek, Trent Alexander-Arnold és Dani Carvajal is közel jár a visszatéréshez. – Alexander-Arnold és Carvajal is napról napra jobban vannak, ma mindketten velünk készültek. Holnap is edzünk egy kicsit, hogy meghozzuk a végső döntést. A szombati sajtótájékoztatón már valószínűleg okosabb leszek, de ami a holnapot illeti, nem hiszem, hogy készen állnak majd – árulta el Xabi Alonso a Juventus elleni mérkőzést megelőző keddi sajtótájékoztatón.

Az angol hátvéd szeptember közepén, a Marseille elleni Bajnokok Ligája-találkozó elején szenvedett combhajlító-sérülést, az ötödik percben le kellett cserélni, és azóta hat meccset hagyott ki, ám már teljes értékű edzésmunkát végez, így akár néhány percet kaphat a Juventus ellen is, de az is benne van a pakliban, hogy Xabi Alonso kivár, és csak a Barcelona ellen fogja bevetni.