„Ez öl meg bennünket” – Flick félelme a Clásico és persze a bátor görögök ellen hangolva

Noha a Barcelona a hétvégén kínkeservesen 2-1-re legyőzte a Gironát, nem múlt el nyomtalanul a PSG (2–1) és a Sevilla (4-1) elleni vereség hatása: Hansi Flick csapata érezhetően gödörben van. A német edző idegesen viselkedett a hét végén, a győzelem pillanatában obszcén módon mutatott be a játékvezetőnek – később azzal magyarázkodott, hogy „nem emlékszik a jelenetre”. Az Olimpiakosz elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt Flick önkritikus hangon beszélt a védekezés és a letámadás hibáiról, míg a görögök baszk edzője, José Luis Mendilibar higgadtan, de határozottan jelezte: nem félnek a Barcelonától.

Hansi Flick még Barcelonában vezényelt edzést az Olimpiakosz elleni BL-meccs előtt Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Flick: Nem működik a pressingünk

A Barcelona vezetőedzője hétfői sajtótájékoztatóján nyíltan beszélt arról, hogy a csapat védekezése és letámadása messze van a kívánt szinttől. A Girona elleni meccsen ugyan megszerezték a három pontot, de a játék képe alapján a katalánok az első félidőben „túl sokat engedtek az ellenfélnek”.

Flick a taktikai problémákra utalva kijelentette:

Ha nem megfelelő a játékosok pozíciója, túl nagy lesz a távolság, és az ellenfélnek több ideje marad kijátszani a labdát – ez az, ami megöl minket a védekezésben.

A német edző hangsúlyozta, hogy nem tervez filozófiai váltást: a magas letámadás és a labdás dominancia továbbra is a Barcelona identitásának része marad. Ugyanakkor arra kérte játékosait, hogy több felelősséget vállaljanak, mert a fiatal keret még nem tanulta meg, miként kell folyamatosan fenntartani az intenzitást.

– Ez most egy nehéz időszak, de ebből tanulni kell – tette hozzá Flick, aki a Girona elleni „győzelmi gesztusát” (a bemutatást) „félreértett örömkitörésnek” nevezte, és próbálta lezárni a botrányt.

Mendilibar: Ha Lamine Yamal nem jó, szenved a Barca

Az Olimpiakosz baszk vezetőedzője, José Luis Mendilibar realista, de magabiztos hangon nyilatkozott az esélyekről. Elismerte, hogy a Barcelona világszínvonalú együttes, ugyanakkor nem tart tőle.

Két éve játszik a sorozatban, és még mindig gyerek. Amit Messi tett, azt szinte lehetetlen megismételni, de Lamine Yamal jó játéka szintén létkérdés a Barcánal. Ha ő nem játszik jól, a Barca veszélytelen

– fogalmazott.