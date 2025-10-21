BarcelonablFlickOlimpiakosz

„Ez öl meg bennünket” – Flick félelme a Clásico és persze a bátor görögök ellen hangolva

A Girona elleni sovány győzelem nem oszlatta el a kételyeket: a Barcelona továbbra is formán kívül van, és a Bajnokok Ligájában, az Olimpiakosz ellen kell bizonyítania. Hansi Flick a meccs előtt elismerte, hogy nem elégedett a csapata védekezésével és letámadásával.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 6:37
Hansi Flick néhány hét alatt éveket öregedett Fotó: JOSEP LAGO Forrás: AFP
Noha a Barcelona a hétvégén kínkeservesen 2-1-re legyőzte a Gironát, nem múlt el nyomtalanul a PSG (2–1) és a Sevilla (4-1) elleni vereség hatása: Hansi Flick csapata érezhetően gödörben van. A német edző idegesen viselkedett a hét végén, a győzelem pillanatában obszcén módon mutatott be a játékvezetőnek – később azzal magyarázkodott, hogy „nem emlékszik a jelenetre”. Az Olimpiakosz elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt Flick önkritikus hangon beszélt a védekezés és a letámadás hibáiról, míg a görögök baszk edzője, José Luis Mendilibar higgadtan, de határozottan jelezte: nem félnek a Barcelonától.

Hansi Flick még Barcelonában vezényelt edzést az Olimpiakosz elleni BL-meccs előtt
Hansi Flick még Barcelonában vezényelt edzést az Olimpiakosz elleni BL-meccs előtt Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Flick: Nem működik a pressingünk

A Barcelona vezetőedzője hétfői sajtótájékoztatóján nyíltan beszélt arról, hogy a csapat védekezése és letámadása messze van a kívánt szinttől. A Girona elleni meccsen ugyan megszerezték a három pontot, de a játék képe alapján a katalánok az első félidőben „túl sokat engedtek az ellenfélnek”.

Flick a taktikai problémákra utalva kijelentette:

Ha nem megfelelő a játékosok pozíciója, túl nagy lesz a távolság, és az ellenfélnek több ideje marad kijátszani a labdát – ez az, ami megöl minket a védekezésben.

A német edző hangsúlyozta, hogy nem tervez filozófiai váltást: a magas letámadás és a labdás dominancia továbbra is a Barcelona identitásának része marad. Ugyanakkor arra kérte játékosait, hogy több felelősséget vállaljanak, mert a fiatal keret még nem tanulta meg, miként kell folyamatosan fenntartani az intenzitást.

– Ez most egy nehéz időszak, de ebből tanulni kell – tette hozzá Flick, aki a Girona elleni „győzelmi gesztusát” (a bemutatást) „félreértett örömkitörésnek” nevezte, és próbálta lezárni a botrányt.

Mendilibar: Ha Lamine Yamal nem jó, szenved a Barca

Az Olimpiakosz baszk vezetőedzője, José Luis Mendilibar realista, de magabiztos hangon nyilatkozott az esélyekről. Elismerte, hogy a Barcelona világszínvonalú együttes, ugyanakkor nem tart tőle.

Két éve játszik a sorozatban, és még mindig gyerek. Amit Messi tett, azt szinte lehetetlen megismételni, de Lamine Yamal jó játéka szintén létkérdés a Barcánal. Ha ő nem játszik jól, a Barca veszélytelen

fogalmazott.

Mendilibar szerint a katalánok játéka egyéni villanásokra épül, miközben az Olimpiakosz ereje a csapatjáték erejében rejlik. Ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte nincs válságban a Barca.

– Mindenki válságot emleget, csak azért, mert kétszer kikaptak, de a Barcelona nem változtatott a stílusán – jegyezte meg.

Hansi Flick nem nélkülözheti Lamine Yamal jó játékát José Luis Mendilibar szerint
Hansi Flick nem nélkülözheti Lamine Yamal jó játékát José Luis Mendilibar szerint Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A görög tréner szavai mögött ott húzódik a kihívó hang: az Olympiakosz nem feltett kézzel érkezik Barcelonába, és tisztában van vele, hogy ha fegyelmezetten védekeznek, lehet esélyük pontot szerezni.

Az El Clásicóra hangolva

A katalán sajtó szerint a keddi BL-meccs inkább bemelegítés a vasárnapi El Clásicóra, amelyen a Barcelona a Real Madrid vendége lesz. Flick számára ez a két mérkőzés vízválasztó lehet: az elmúlt hetek formahanyatlása, a taktikai ingadozások és a pszichológiai nyomás mind próbára teszik az edzőt és a csapatát.

Az Olympiakosz elleni győzelem kötelező, ugyanakkor kockázatos: a túlzott rotáció megbosszulhatja magát, a fáradtság viszont ronthatja a hétvégi esélyeket. A Barcelona szurkolói abban bíznak, hogy a görögök elleni találkozó felrázza a csapatot, és Yamal, valamint a támadósor újra lendületbe jön. Flick rendszere váratlanul sebezhetőnek tűnik. A PSG és a Sevilla elleni vereségek sebeket hagytak, a Girona elleni győzelem pedig csak enyhe fájdalomcsillapító volt.

A Bajnokok Ligája keddi mérkőzeiről itt olvashat.

BL-alapszakasz, 3. forduló, a keddi program
FC Barcelona–Olimpiakosz 18.45
Kairat Almati–Pafosz 18.45 (tv: Sport1)
Arsenal–Atlético Madrid 21.00 (tv: Sport1)
Bayer Leverkusen–Paris Saint-Germain 21.00
Villarreal–Manchester City 21.00 (tv: Sport2)
PSV Eindhoven–Napoli 21.00
FC Köbenhavn–Borussia Dortmund 21.00
Union Saint-Gilloise–Internazionale 21.00
Newcastle United–Benfica 21.00

 

