A Barcelona romokban, ilyesmi tíz éve nem esett meg a katalánokkal

A Barcelona a PSG elleni Bajnokok Ligája-vereség után Sevillában vendégeskedett. Hansi Flick együtteséből fontos játékosok hiányoztak: Lamin Yamal mellett Raphinha, Gavi, Fermín López és Marc-André ter Stegen sem állt a német szakember rendelkezésére, így a katalánoknak nem volt egyszerű feladatuk az idegenbeli találkozón.

Alexis Sánches szerezte meg a vezetést a Barcelona ellen. Fotó: CRISTINA QUICLER/AFP

Szenvedett a Barcelona, szárnyalt a Sevilla

A Sevillának is voltak sérültjei (Alfon González, Tanguy Nianzou, Joan Jordán), ennek ellenére a hazai csapat pazarul kezdte a mérkőzést az esélyesebbnek vélt ellenfele ellen. A 13. percben Araújo szabálytalankodott a hazaiak játékosával, Isaac Romeróval szemben a tizenhatoson belül. A büntetőt az egykori barcelonai támadó, a 36 éves chilei Alexis Sánchez végezte el, a veterán játékos a bal alsó sarokba lőtte a labdát, ezzel vezetett 1-0-ra a Sevilla.

Bő húsz perc múlva már kettő volt a különbség a két csapat között: a Barcelona magas letámadása és lescsapdája csúnyán csődöt mondott, és Ruben Vargas jobboldali centerezése után Isaac Romero volt eredményes, a csatár harmadik gólját szerezte a bajnokságban. A Barcelona kevés életjelet mutatott támadásban, de azért egyszer megvillantak a katalánok: a hosszabbításban Pedri csodás labdáját Marcus Rashford ballal kapásból belsőzte a léc alá. Az első félidőben több találat nem született.

Az első negyvenöt perc után a Sevillának (6) több tizenhatoson belül leadott lövése volt, mint a katalánoknak (4), s bár labdabirtoklásban jobb volt Hansi Flick együttese az első félidőben, ez igazán nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. Pedri varázslatos labdája után Rashford gólja visszahozta a reményt a katalánoknak az egyenlítésre.

A Sevilla 2015 óta nem nyert a Barcelona ellen, és az argentin edző, Matías Almeyda taktikája működött a katalánok ellen egészen a 73. percig. Ekkor a csereként beálló Adnan Januzaj rántotta le Baldét a tizenhatoson belül.

A Barcelona csatára, Robert Lewandowski büntetőből sem tudott betalálni a Sevilla ellen. Fotó: CRISTINA QUICLER/AFP

A büntetőponthoz Robert Lewandowski állt oda, de a lengyel klasszis egy megtorpanás után a jobb kapufa mellé lőtte a labdát. A 81. percben egy meseszép szóló után a svéd Roony Bardghji hagyott ki egy ajtó-ablak helyzetet, majd a 90. percben egy kontratámadás végén a francia Lucien Agoumé remek indítása után José Ángel Carmona pontos lövése talált utat a vendégek kapujába. Sőt, a végén Akor Adams is betalált. A Sevilla 4-1-re nyert, és ezzel tíz év után legyőzte a Barcelonát, és az 1994/1995-ös idény óta először lőtt négy gólt a katalánok ellen.



La Liga, 8. forduló péntek: Osasuna–Getafe 2-1 (1-1) szombat: Real Oviedo–Levante 0-2 (0-1)

Girona–Valencia 2-1 (1-0)

Athletic Bilbao–Real Mallorca 2-1 (1-0)

Real Madrid-Villarreal 3-1 (0-0) vasárnap: Sevilla–FC Barcelona 4-1 (2-1)

Alavés–Elche 3-1 (0-0)

Espanyol–Real Betis 18.30

Real Sociedad–Rayo Vallecano 18.30

Celta Vigo–Atlético Madrid 21.00







