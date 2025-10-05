A Barcelona romokban, ilyesmi tíz éve nem esett meg a katalánokkal

Rendkívüli

A spanyol bajnokság 8. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén az FC Barcelona a Sevillához látogatott. A katalánok már bő félóra után kétgólos hátrányba kerültek, Alexis Sánchez tizenegyese után Romero volt eredményes. Bár az első félidő hosszabbításában Marcus Rashford szépített, a második játékrészben nem tudott betalálni a Barcelona, Robert Lewandowski büntetőt is hibázott. A 90. percben Carmona és Adams góljai döntötték el a találkozó sorsát, a Sevilla tíz év után tudta hazai pályán megverni a Barcelonát.

2025. 10. 05.
A hazaiak örülnek, a Sevilla tíz év elteltével újra legyőzte vendéglátóként a Barcelonát
A hazaiak örülnek, a Sevilla tíz év elteltével újra legyőzte vendéglátóként a Barcelonát Fotó: AFP/CRISTINA QUICLER
A Barcelona a PSG elleni Bajnokok Ligája-vereség után Sevillában vendégeskedett. Hansi Flick együtteséből fontos játékosok hiányoztak: Lamin Yamal mellett Raphinha, Gavi, Fermín López és Marc-André ter Stegen sem állt a német szakember rendelkezésére, így a katalánoknak nem volt egyszerű feladatuk az idegenbeli találkozón.

A Barcelona ellen a Sevilla játékosa, Alexis Sánches szerezte meg a vezetést.
Alexis Sánches szerezte meg a vezetést a Barcelona ellen. Fotó: CRISTINA QUICLER/AFP

Szenvedett a Barcelona, szárnyalt a Sevilla

A Sevillának is voltak sérültjei (Alfon González, Tanguy Nianzou, Joan Jordán), ennek ellenére a hazai csapat pazarul kezdte a mérkőzést az esélyesebbnek vélt ellenfele ellen. A 13. percben Araújo szabálytalankodott a hazaiak játékosával, Isaac Romeróval szemben a tizenhatoson belül. A büntetőt az egykori barcelonai támadó, a 36 éves chilei Alexis Sánchez végezte el, a veterán játékos a bal alsó sarokba lőtte a labdát, ezzel vezetett 1-0-ra a Sevilla.

Bő húsz perc múlva már kettő volt a különbség a két csapat között: a Barcelona magas letámadása és lescsapdája csúnyán csődöt mondott, és Ruben Vargas jobboldali centerezése után Isaac Romero volt eredményes, a csatár harmadik gólját szerezte a bajnokságban. A Barcelona kevés életjelet mutatott támadásban, de azért egyszer megvillantak a katalánok: a hosszabbításban Pedri csodás labdáját Marcus Rashford ballal kapásból belsőzte a léc alá. Az első félidőben több találat nem született. 

Az első negyvenöt perc után a Sevillának (6) több tizenhatoson belül leadott lövése volt, mint a katalánoknak (4), s bár labdabirtoklásban jobb volt Hansi Flick együttese az első félidőben, ez igazán nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. Pedri varázslatos labdája után Rashford gólja visszahozta a reményt a katalánoknak az egyenlítésre. 

A Sevilla 2015 óta nem nyert a Barcelona ellen, és az argentin edző, Matías Almeyda taktikája működött a katalánok ellen egészen a 73. percig. Ekkor a csereként beálló Adnan Januzaj rántotta le Baldét a tizenhatoson belül. 

A Barcelona csatára, Robert Lewandowski büntetőből sem tudott betalálni a Sevilla ellen.
A Barcelona csatára, Robert Lewandowski büntetőből sem tudott betalálni a Sevilla ellen. Fotó: CRISTINA QUICLER/AFP

A büntetőponthoz Robert Lewandowski állt oda, de a lengyel klasszis egy megtorpanás után a jobb kapufa mellé lőtte a labdát. A 81. percben egy meseszép szóló után a svéd Roony Bardghji hagyott ki egy ajtó-ablak helyzetet, majd a 90. percben egy kontratámadás végén a francia Lucien Agoumé remek indítása után José Ángel Carmona pontos lövése talált utat a vendégek kapujába. Sőt, a végén Akor Adams is betalált. A Sevilla 4-1-re nyert, és ezzel tíz év után legyőzte a Barcelonát, és az 1994/1995-ös idény óta először lőtt négy gólt a katalánok ellen.
 

La Liga, 8. forduló

péntek:

  • Osasuna–Getafe 2-1 (1-1)

szombat:

  • Real Oviedo–Levante 0-2 (0-1)
  • Girona–Valencia 2-1 (1-0)
  • Athletic Bilbao–Real Mallorca 2-1 (1-0)
  • Real Madrid-Villarreal 3-1 (0-0)

vasárnap:

  • Sevilla–FC Barcelona 4-1 (2-1)
  • Alavés–Elche 3-1 (0-0)
  • Espanyol–Real Betis 18.30
  • Real Sociedad–Rayo Vallecano 18.30
  • Celta Vigo–Atlético Madrid 21.00

 




 

