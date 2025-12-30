hamászmohamed szinvárabu obeida

A Hamász megerősítette több vezetőjének megölését

Elismerte az iszlamista Hamász, hogy egy augusztusi izraeli légicsapásban meghalt a terrorszervezet katonai szárnyának szóvivője, Abu Obeida, valamint több más vezető halálát is igazolta. A Hamász egyik alapítója is életét vesztette.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 30. 7:29
Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)
A Hamász csak most ismerte el Abu Obeida mellett Mohamed Szinvár, a szervezet korábbi vezetője, Jahja Szinvár testvérének likvidálását is. Rajtuk kívül Mohamed Szabáne, a rafahi erők parancsnoka, Raád Száed, a szervezet második embere, valamint Abu Omár asz-Szúri, polgári nevén Hakem al-Isza, a 2023. október 7-i terrortámadás egyik megtervezője és a Hamász egyik alapítója is életét vesztette.

A Hamász most erősítette meg több vezetőjének megölését
A Hamász most erősítette meg több vezetőjének megölését (Fotó: AFP)

A hétfőn bemutatott több mint húszperces videóban megnevezték az Izz ad-Din al-Kasszám Brigádok, a Hamász katonai szárnyának új szóvivőjét, akit szintén Abu Obeidának hívnak. A Hamász korábbi, azonos nevű szóvivője közel húsz éven át közölte a terrorszervezet üzeneteit.

Az augusztusban megölt Abu Obeida valódi neve Hudzajfa Szamir Abdalláh al-Kahlút volt. Már a háború előtt, majd annak idején is gyakran szerepelt különböző televíziókban és előre rögzített nyilatkozatokban, sajátos, vörös kefiájába burkolózva. Már 2002-ben feltűnt a médiában a Hamász katonai szárnyának egyik vezető aktivistájaként, részt vett a szervezet sajtótájékoztatóin, de soha nem mutatta meg az arcát.

2013-ban mesterdiplomát szerzett az Iszlám Egyetemen, a vallási karon, „A Szentföld a judaizmus, a kereszténység és az iszlám között” című munkájával. Az Abu Obeida fedőnév feltehetően Abu Obeida ibn al-Dzsarráhra utal, aki az iszlám hagyomány szerint Omár ibn al-Hattáb kalifa hadseregének parancsnoka volt Mohamed próféta halála után.

Hétfőn a nagy erejű esőzések miatt beomlott egy földszakasz mintegy nyolcszáz méterre a gázai határtól az övezet északi részén, az ütközőzónában, amelynek a tervek szerint izraeli ellenőrzés alatt marad. A földomlás következtében az izraeli hadsereg egy eddig nem ismert, jelentős alagutat fedezett fel, amelynek ellenőrzését megkezdték. A járat a Kiszufim nevű kibuccal párhuzamosan halad.

Ezen a területen az utóbbi napokban különösen jelentős mennyiségű, másfél-kétszeres csapadék esett az adott időszak szokásos átlagához képest.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)

