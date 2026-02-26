Orbán Balázsbiztonságenergiaellátás

Orbán Balázs egy jól irányzott kérdéssel szorította sarokba a tiszásokat

Nem szabad félvállról venni a magyar energiaellátás biztosítását fenyegető veszélyeket a miniszterelnök politikai igazgatója szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 26. 19:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt napokban minden korábbinál feszültebbé vált a magyar–ukrán viszony. A mostani fejlemények persze nem előzmény nélküliek: január óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ami érzékenyen érinti Magyarország energiaellátását. 

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
Orbán Balázs a tiszásoknak üzent (Fotó: AFP)

A magyar kormány álláspontja szerint a leállásnak nem pusztán technikai, hanem politikai okai vannak, ezért válaszlépésekre kényszerültek − ennek részeként leállították a dízelszállítást Ukrajna irányába, miközben megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét.

Ezen túlmenve Orbán Viktor a Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédelmi miniszterrel való egyeztetés után bejelentette, hogy a keleti országrészben katonai jelenléttel fogják biztosítani a létfontosságú energetikai létesítményeket.

A döntést követően az ellenzéki Tisza Párt több szimpatizánsa gúnyos hangnemben reagált, azt firtatva, mégis ki támadná meg Magyarország energiahálózatát. A kérdésre Orbán Balázs adott választ egy friss Facebook-bejegyzésben: szerinte ugyanaz, aki támadást intézett az Északi Áramlat ellen és súlyosan megrongálta a Balti-tenger alatt futó gázvezetéket.

A támadó kiléte meglehetősen sokáig találgatások tárgya volt, a nyugati sajtó egyértelműen az oroszokat vádolta, de később különböző vizsgálatokban olyan információk láttak napvilágot, amelyek alapján gyakorlatilag kijelenthető, hogy Ukrajna volt a támadó, noha ezt hivatalosan hosszú ideig tagadták.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu