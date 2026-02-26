Orbán Balázs egy jól irányzott kérdéssel szorította sarokba a tiszásokat

Az elmúlt napokban minden korábbinál feszültebbé vált a magyar–ukrán viszony. A mostani fejlemények persze nem előzmény nélküliek: január óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ami érzékenyen érinti Magyarország energiaellátását.

Orbán Balázs a tiszásoknak üzent (Fotó: AFP)

A magyar kormány álláspontja szerint a leállásnak nem pusztán technikai, hanem politikai okai vannak, ezért válaszlépésekre kényszerültek − ennek részeként leállították a dízelszállítást Ukrajna irányába, miközben megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét.

Ezen túlmenve Orbán Viktor a Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédelmi miniszterrel való egyeztetés után bejelentette, hogy a keleti országrészben katonai jelenléttel fogják biztosítani a létfontosságú energetikai létesítményeket.

A döntést követően az ellenzéki Tisza Párt több szimpatizánsa gúnyos hangnemben reagált, azt firtatva, mégis ki támadná meg Magyarország energiahálózatát. A kérdésre Orbán Balázs adott választ egy friss Facebook-bejegyzésben: szerinte ugyanaz, aki támadást intézett az Északi Áramlat ellen és súlyosan megrongálta a Balti-tenger alatt futó gázvezetéket.

A támadó kiléte meglehetősen sokáig találgatások tárgya volt, a nyugati sajtó egyértelműen az oroszokat vádolta, de később különböző vizsgálatokban olyan információk láttak napvilágot, amelyek alapján gyakorlatilag kijelenthető, hogy Ukrajna volt a támadó, noha ezt hivatalosan hosszú ideig tagadták.