Orbán Balázs: Nem vagyunk birkák, velünk nem lehet bármit megtenni!

– Kérdezik tőlünk az emberek, hogy miért erősítjük meg a magyarországi energetikai infrastruktúra védelmét? Én erre azt tudom mondani, hogy azért, mert nem vagyunk birkák, velünk nem lehet mindent megcsinálni – üzente közösségi médiás videóposztjában Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója arra reflektált, hogy Orbán Viktor szerdán bejelentette: a kormány elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra fokozott védelmét.

Azért itt mégiscsak zajlik egy háború. Négy éve fenyegetik azt az energetikai infrastruktúrát folyamatosan a világ minden pontján, ami az olcsó orosz energiát juttatja el Európába, azért mégiscsak Ukrajna felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket, ami a legfontosabb ilyen vezeték volt

– emlékeztetett Orbán Balázs, aki azt is hozzátette:

Üzenjük mindenkinek, aki kételkedik a fenyegetés valóságában, hogy nem most jöttünk a falvédőről,

Magyarországnak fel kell készülnie, meg kell védenie a saját érdekeit, nem akarunk itt Magyarországon ezerforintos üzemanyagárat, és nem akarjuk azt, hogy fenntarthatatlanná váljon a rezsicsökkentés, a magyarok nem akarnak több pénzt fizetni az energiáért.

A miniszterelnök politikai igazgatója aláhúzta: Ukrajna háborúban van, mi megértjük,

de ez nem a mi háborúnk, sajnáljuk az ukrán népet, de az ukrán politikai elit zsarolása előtt nem vagyunk hajlandók fejet hajtani.

Magyarország meg fogja védeni magát – zárta posztját Orbán Balázs.