Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – kövesse nálunk élőben! + videó

A kormány áttekintette az energiabiztonsági helyzetet, és megállapította, hogy biztos tudásunk van arról, hogy a Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, és éppen Ukrajna részéről érte támadás a tatárföldi betápláló központot – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette: Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot azzal, hogy nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken.

Fotó: Ladóczki Balázs

Megemlítette az ügyben az Európai Unió álszent magatartását is, hiszen a magyar kormány eddig hiába kérte, hogy szeretné uniós támogatásból elvégezni a százhalombattai finomító átállítását a Brent kőolaj feldolgozására, ám mivel ez nem történt meg, ezért kértek mentességet, hogy továbbra is orosz kőolajból biztosítsák az ország ellátását. A magyar kormány azt is kérte Ukrajnától, hogy tegyék lehetővé, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság vezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók – emlékeztetett.

Münchenben az ukrán lépésekről a Tisza Párt vezetőit is tájékoztatták, akik ebbe beleegyeztek. Akik ezt a döntést hozták, ártani akarnak hazánknak – hívta fel a figyelmet a miniszter.

A kormány biztonsági okokból elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

– Aki ezt túlzásnak érzi, azoknak felhívom a figyelmét, hogy Magyarország már négy éve, amikor azt mondta az uniós csúcson, hogy kimarad a háborúból, egy ismeretlen eredetű drón repült át Paks légtere felett – idézte fel, kiemelve, hogy a fokozott védelem azt is jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett teljes drónrepülési tilalom van.

– Ha a piaci árat nézzük, akkor 20 dollár felett van az uráli és a Brent olaj ára közötti különbség – fejtette ki Gulyás Gergely. Felhívta a figyelmet: amennyiben az uráli olaj hiányában ellehetetlenül a százhalombattai olajfinomító működése, mind Magyarországon, mind pedig a régióban a benzinár jelentős emelkedésére lehet számítani. A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásával az ukrán kormányzat nyíltan megsérti a szerződésekben lefektetett kötelességeit.

Összességében a magyar politikai elitnek egységesnek kellene lennie a kérdésben, és a jogszabályok szerint Brüsszelnek is a mi oldalunkon kellene állnia

– szögezte le a tárcavezető.