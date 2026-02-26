Rendkívüli

Gulyás GergelykormányinfóVitályos Eszter

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – kövesse nálunk élőben! + videó

Több mint félmillióan küldték vissza a nemzeti petíciót – hangzott el a kormányinfón.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 9:35
kormányinfo Ladóczki Balázs
A kormány áttekintette az energiabiztonsági helyzetet, és megállapította, hogy biztos tudásunk van arról, hogy a Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, és éppen Ukrajna részéről érte támadás a tatárföldi betápláló központot – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette: Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot azzal, hogy nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken.

kormányinfo
Fotó: Ladóczki Balázs

Megemlítette az ügyben az Európai Unió álszent magatartását is, hiszen a magyar kormány eddig hiába kérte, hogy szeretné uniós támogatásból elvégezni a százhalombattai finomító átállítását a Brent kőolaj feldolgozására, ám mivel ez nem történt meg, ezért kértek mentességet, hogy továbbra is orosz kőolajból biztosítsák az ország ellátását. A magyar kormány azt is kérte Ukrajnától, hogy tegyék lehetővé, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság vezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók – emlékeztetett.

Münchenben az ukrán lépésekről a Tisza Párt vezetőit is tájékoztatták, akik ebbe beleegyeztek. Akik ezt a döntést hozták, ártani akarnak hazánknak – hívta fel a figyelmet a miniszter.

A kormány biztonsági okokból elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

– Aki ezt túlzásnak érzi, azoknak felhívom a figyelmét, hogy Magyarország már négy éve, amikor azt mondta az uniós csúcson, hogy kimarad a háborúból, egy ismeretlen eredetű drón repült át Paks légtere felett – idézte fel, kiemelve, hogy a fokozott védelem azt is jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett teljes drónrepülési tilalom van.

– Ha a piaci árat nézzük, akkor 20 dollár felett van az uráli és a Brent olaj ára közötti különbség – fejtette ki Gulyás Gergely. Felhívta a figyelmet: amennyiben az uráli olaj hiányában ellehetetlenül a százhalombattai olajfinomító működése, mind Magyarországon, mind pedig a régióban a benzinár jelentős emelkedésére lehet számítani. A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásával az ukrán kormányzat nyíltan megsérti a szerződésekben lefektetett kötelességeit.

Összességében a magyar politikai elitnek egységesnek kellene lennie a kérdésben, és a jogszabályok szerint Brüsszelnek is a mi oldalunkon kellene állnia

– szögezte le a tárcavezető.

– Az ügyben csak válaszintézkedéseket tudunk tenni, így a 20. szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hitelcsomag blokkolását sem tudjuk elengedni – mondta újságírói kérdésre válaszul.

 

Támogatás a pedagógusoknak

A magyar kormány a tegnapi ülésén arról döntött, hogy

minden pedagógus 150 ezer forintos extra juttatást fog kapni.

Gulyás Gergely elmondta: egy uniós megállapodás értelmében a pedagógusok bérének el kell érnie a diplomás átlagbér 80 százalékát.

A támogatás 12 százalékban uniós, 88 százalékban hazai forrásból valósul meg – tájékoztatott a miniszter.

A megtámadott kormánypárti aktivista ügye is szóba került a tájékoztatón.

– A választásnak van tétje, ez járhat vitákkal, de nem járhat erőszakkal. A magyar kormány határozottan elutasít mindenfajta erőszakot.

Az erőszak elfogadhatatlan, és nem lehet része a politikai életnek

– jelentette ki a tárcavezető. Úgy látja, hogy az a gyűlöletkampány, amely ennek a választási kampánynak a része, mindent felülmúl.

– Határt kell szabni az erőszaknak, pedig itt lényegesen szabadabb, liberálisabb demokrácia működik, mint Németországban, ahol hatósági eljárás indul az ellen, aki Pinokkiónak nevezi a szövetségi kancellárt. Ha idehaza valaki megnézi, milyen megjegyzések hangzanak el a kormánypártok képviselőire, a miniszterelnökre, a német államgépezet megbénulna ennyi büntetőeljárás lefolytatása miatt. Ugyanakkor minden politikai erőnek felelőssége van abban, hogy a verbális erőszak fizikális erőszakba végképp nem csaphat át  – húzta alá.

Magyar Péter újabb bulibotrányával kapcsolatban felidézte: a Tisza elnöke korábban két dolgot ígért meg, az egyik, hogy el kell törölni a mentelmi jogot, a másik, hogy nem lesz képviselő az Európai Parlamentben. Egyiket sem tartotta be. Ez hitelességi kérdés, megmutatja, mire számíthatunk Magyar Pétertől – jegyezte meg Gulyás Gergely.

 

Több mint félmillióan küldték vissza a nemzeti petíciót

Vitályos Eszter arról tájékoztatott, hogy

már több mint 500 ezren küldték vissza a nemzeti petíciót.

Fontosnak nevezte, hogy minél többen kitöltsék, mert ezzel tudunk három fontos kérdésre nemet mondani.

kormányinfo
Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: Ladóczki Balázs)

A békemenetről elmondta, hogy a március 15-i állami ünnepségre való megérkezéssel zárul a menet.

– Tudjuk, miért jelentőségteljes a békemenet, 2012 januárjában volt az első békemenet, ami komoly kiállás volt a szuverén nemzeti magyar kormány mellett – emlékeztetett a kormányszóvivő.

Borítókép: Gulyás Gergely miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

