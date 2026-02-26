Tarkón lövéssel fenyegette egy tiszás kommentelő Szentkirályi Alexandrát, nyomozást indíthat a rendőrség

Emberölésre irányuló előkészület bűntett és halált okozó szándékot kifejező internetes agresszió vétség gyanúja miatt tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) Tényi István azután, hogy egy tiszás kommentelő halálosan megfenyegette Szentkirályi Alexandrát – tudta meg a Magyar Nemzet.

Ahogy arról beszámoltunk, nem először fordul elő, hogy Magyar Péter hívei kormánypárti politikusokat fenyegetnek meg. Legutóbb Szentkirályi Alexandrának írta egy kommentelő a Facebookon, hogy „51 nap, és tarkólövés, cicuskám!” .

„Ezek szerint ilyen Magyar Péter szeretetországa” – írta a fideszes politikus az eset után a közösségi oldalán. Hozzátette: a kommentelő profilja alapján látszik, hogy hatalmas Magyar Péter-rajongó.

„Háborúk, válságok, veszélyek korát éljük, rengeteg a feszültség, aki politikusként ilyenkor tovább szítja a gyűlöletet, az nem méltó a nemzet vezetésére” – utalt Szentkirályi a Tisza Párt elnökére.