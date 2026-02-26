Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

tisza pártSzentkirályi Alexandratényi istván

Tarkón lövéssel fenyegette egy tiszás kommentelő Szentkirályi Alexandrát, nyomozást indíthat a rendőrség

Többek között emberölésre irányuló előkészület miatt indulhat nyomozás az ellen a tiszás kommentelő ellen, aki tarkón lövéssel fenyegette meg a napokban Szentkirályi Alexandrát – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben Tényi István fordult a hatósághoz azután, hogy a budapesti Fidesz frakcióvezetője beszámolt a gyűlölködő üzenetről.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 8:13
Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Emberölésre irányuló előkészület bűntett és halált okozó szándékot kifejező internetes agresszió vétség gyanúja miatt tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) Tényi István azután, hogy egy tiszás kommentelő halálosan megfenyegette Szentkirályi Alexandrát – tudta meg a Magyar Nemzet. 

Ahogy arról beszámoltunk, nem először fordul elő, hogy Magyar Péter hívei kormánypárti politikusokat fenyegetnek meg. Legutóbb Szentkirályi Alexandrának írta egy kommentelő a Facebookon, hogy „51 nap, és tarkólövés, cicuskám!” .

 „Ezek szerint ilyen Magyar Péter szeretetországa” – írta a fideszes politikus az eset után a közösségi oldalán. Hozzátette: a kommentelő profilja alapján látszik, hogy hatalmas Magyar Péter-rajongó.

„Háborúk, válságok, veszélyek korát éljük, rengeteg a feszültség, aki politikusként ilyenkor tovább szítja a gyűlöletet, az nem méltó a nemzet vezetésére” – utalt Szentkirályi a Tisza Párt elnökére.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekhann endre

Bevállalós Bandi

Békés Bence avatarja

Hann Endre egyszerűen beismeri, hogy a közvéleményt nem tájékoztatni, hanem befolyásolni akarta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.