Tarkón lövéssel fenyegették meg Szentkirályi Alexandrát + videó

Épül Magyar Péter szeretetországa, a Tisza Párt követői ismét tanúbizonyságot adtak arról, milyen eszközök alkalmazására buzdítanak. A rendszeresen agresszívan reagáló Tisza-vezért harcias támogatóinak egy része ismét a kormánypárti politikusokat fenyegeti erőszakkal. Ezúttal Szentkirályi Alexandrát találták meg fenyegetéseikkel, egyikük még attól sem riadt vissza, hogy a fővárosi frakcióvezető tarkón lövését helyezze kilátásba.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

,,51 nap, és tarkólövés, cicuskám!” – fenyegette az egyik tiszás kommentelő a budapesti Fidesz elnökét. Sajnos nem ez az első eset, hogy ilyen „undorító, gyűlölködő” üzenetet kap a fővárosi frakcióvezető.

Ezek szerint ilyen Magyar Péter »szeretetországa«

– állapította meg Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. Hozzátette: a kommentelő profilja alapján látszik, hogy hatalmas Magyar Péter-rajongó.

A frakcióvezető rámutatott: erről beszélnek, amikor kiemelik, hogy milyen nehéz a nőket bevonni közéletbe.

– Milyen édesanya vállalná, hogy ilyen kommenteket kapjon? Én is anya vagyok. De pontosan miatta nem hátrálok meg! – szögezte le. Hozzátette: azt szeretné, hogy a lánya olyan országban nőjön fel, ahol nem ilyen gyűlöletcunami uralja a hazánkat, hanem egymás tisztelete.

Háborúk, válságok, veszélyek korát éljük, rengeteg a feszültség, aki politikusként ilyenkor tovább szítja a gyűlöletet, az nem méltó a nemzet vezetésére

– utalt a Tisza Párt elnökére. Majd azt kérte, hogy higgadtan, de magabiztosan, az észre hallgatva szavazzon mindenki a Fideszre és Orbán Viktorra április 12-én.

Szentkirályi Alexandra azt is kijelentette, hogy ő azért fog küzdeni a hátralévő kevesebb mint ötven napban, hogy ebben a nagyon bonyolult és nagyon ijesztő, rizikós és felbolydult világban egy olyan vezetése legyen hazánknak, amely biztonságot, kiszámíthatóságot teremt mindannyiunknak a jövőben is.