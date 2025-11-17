Ruszin-Szendi RomuluszMandinerHír TVriporterAranyosi PéterMagyar Péter

Vérbosszúra szomjaznak Magyar Péter és hívei, agressziójukat a jobboldali újságírókon élik ki + videó

Egyre erőteljesebben tombol az erőszak Magyar Péter hívei körében a Tisza Párt rendezvényein. Legutóbb a hétvégi győri Tisza-gyűlésen támadtak többen is a Hír TV munkatársaira, ami fizikai agresszióban nyilvánult meg, miközben trágár, alpári kifejezésekkel adtak hangot csillapíthatatlannak tűnő indulataiknak. Nem járhat messze a valóságtól, aki szerint fejétől bűzlik a hal, hiszen Magyar Péter pártelnök is számtalan alkalommal lépett fel agresszíven a jobboldali média képviselőivel szemben, de olyan jól ismert támogatói sem riadtak vissza a bántalmazástól, mint Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, vagy Aranyosi Péter humorista.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 5:15
– Kiirtani, szó szerint, a mostani vezetőket kiirtani kell! – dühöngött Magyar Péter egyik híve a pártvezér Győrre összetrombitált, egyre kisebb közönséget vonzó rendezvényén a Hír TV riporterének. Egy másik Tisza párti szimpatizáns azért őrjöngött, amiért a Hír TV tudósított az eseményről, ugyanis eleinte az ATV munkatársának vélte az újságírót. Amikor kiderült, hogy valójában melyik televíziótól kérdezik, a kezében tartott zászlóval a kamera és az azt tartó operatőr felé csapott. 

Menj a p…ába, mert kapsz! Engem ne vegyél!

 – tombolt Magyar Péter erőszakos híve. 

A Tisza-szimpatizáns kezében azonnal lendült a zászlórúd, amikor megtudta, hogy neki nem tetsző médiumtól kérdezik a véleményét (Fotó: Youtube-képernyőmentés)

Ez még nem volt elég az agresszivitásáról hírhedtté vált pártvezér szektaszerűen működő követőinek. 

A f…omat nem vennéd föl? Húzz anyádba, g…i! Mennyé’ má’ innen, te!

– fejezte ki magát alpári módon egy tiszás férfi.

Később megjelent a stábnál egy Magyar Péterrel szimpatizáló férfi, aki szürreális performanszot mutatott be a tévéseknek: a riporter intim zónájába lépve, ujját fenyegetően, közvetlenül a riporter szeme elé tolva járta őket körbe-körbe. Centiken múlott, hogy az esetből nem lett fizikai atrocitás.

Ezenkívül Némethi Botond tudósító elmondása szerint többen is lökdösték az operatőrt, illetve eltakarták a kamerát a kezükkel, holott közterületi rendezvényről lévén szó a sajtó munkatársai szabadon készíthettek mozgó- és állófelvételeket. 

Volt, aki egy trágár gesztussal a középső ujját mutatta a kamerának, ráadásul Némethi Botond kezéből megpróbálták kivenni a mikrofont.

Nem a hétvégi győri rendezvény volt az első alkalom, amikor Magyar Péter támogatói erőszakosan és fenyegetően léptek fel a nekik nem tetsző médiumok újságíróival szemben. A Kötcsére szervezett rendezvényen is a Tisza Párt szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket. Futó Boglárkának, aki szintén a Hír TV riportere, közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva ezzel a munkavégzésben, 

 valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.

 

Fejétől bűzlik a hal

Az atrocitásokról feltett kérdésekre a Tisza Párt szó szerint ezt a válasznak látszó kérdést küldte munkatársunknak: „úgy érti, mi a véleményünk arról, hogy a TISZA egy mindenki számára nyitott rendezvényt tartott, ahol még a propagandisták is dolgozhattak, amíg az állampárt a fél települést lezáratta, körbekordonoztatta és az újságírók meg sem közelíthették a rendezvényt?”

Ez alapján tehát kijelenthető, hogy 

Magyar Péter pártja nem ítélte el a nekik nem tetsző újságírók és riporterek elleni erőszakos fellépést,

helyette az unalomig ismert paneleket izzadták ki válaszukban.

A Tisza Párt brüsszeli képviselője a neki nem tetsző újságírók sértegetését nem ma kezdte. Idén tavasszal a Hír TV riporterének még a családjára is megjegyzést tett. 

Úgy tűnik, a pártelnöknél már bevett gyakorlat, hogy megjegyzésetek tesz azokra az újságírókra, akik nem szimpatikusak neki, vagy olyan kérdéseket akarnak feltenni, amelyek kínosak lennének a baloldali politikusnak. Magyar Péter oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele. Egy másik helyszínen a Tisza Párt elnöke ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni a baloldali politikusnak.

 

A mamelukok követik a vezérüket

 

Móna Márk, a Mandiner riportere ugyancsak Kötcsén a korábban tömegrendezvényeken is lőfegyverrel járó-kelő Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről

Magyar Péter erről azt állította, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Ez azonban finoman szólva is ferdítés. 

Emlékezetes média elleni agresszív fellépéséről a magára humoristaként tekintő, Magyar Péter-hívő Aranyosi Péter előadó is, akit garázdaság vétség gyanújával jelentettek fel az V. Kerületi Rendőrkapitányságon, miután 

agresszíven lökdösni kezdte Varga Ádámot, a Patrióta riporterét Puzsér Róbert tüntetésén. A Tisza-szimpatizáns előadó bal kézzel megfogta a Patrióta férfi riporterének hátsóját, sértegette és lökdöste.

 Varga Ádám az egyébként gyér lélekszámú érdeklődőt vonzó tüntetésén arról kérdezte Aranyosit, hogy mire gondolt, amikor azt mondta: örül Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz csatlakozásának, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”. 

 

Borítókép: Sajátosan értelmezik az Aranyosi-féle Tisza-szimpatizánsok Magyar Péter szeretetországát, bár sokszor igaz, hogy fejétől bűzlik a hal (Fotó: Youtube-képernyőmentés)


Faggyas Sándor
idezojelekV4

Visegrád soha nem ér véget

Faggyas Sándor avatarja

Mi, magyarok érdekeltek vagyunk egy nagy közép-európai, összehangoltan működő politikai és gazdasági blokk létezésében.

