Vérbosszúra szomjaznak Magyar Péter és hívei, agressziójukat a jobboldali újságírókon élik ki + videó

– Kiirtani, szó szerint, a mostani vezetőket kiirtani kell! – dühöngött Magyar Péter egyik híve a pártvezér Győrre összetrombitált, egyre kisebb közönséget vonzó rendezvényén a Hír TV riporterének. Egy másik Tisza párti szimpatizáns azért őrjöngött, amiért a Hír TV tudósított az eseményről, ugyanis eleinte az ATV munkatársának vélte az újságírót. Amikor kiderült, hogy valójában melyik televíziótól kérdezik, a kezében tartott zászlóval a kamera és az azt tartó operatőr felé csapott.

Menj a p…ába, mert kapsz! Engem ne vegyél!

– tombolt Magyar Péter erőszakos híve.

A Tisza-szimpatizáns kezében azonnal lendült a zászlórúd, amikor megtudta, hogy neki nem tetsző médiumtól kérdezik a véleményét (Fotó: Youtube-képernyőmentés)

Ez még nem volt elég az agresszivitásáról hírhedtté vált pártvezér szektaszerűen működő követőinek.

A f…omat nem vennéd föl? Húzz anyádba, g…i! Mennyé’ má’ innen, te!

– fejezte ki magát alpári módon egy tiszás férfi.

Később megjelent a stábnál egy Magyar Péterrel szimpatizáló férfi, aki szürreális performanszot mutatott be a tévéseknek: a riporter intim zónájába lépve, ujját fenyegetően, közvetlenül a riporter szeme elé tolva járta őket körbe-körbe. Centiken múlott, hogy az esetből nem lett fizikai atrocitás.

Ezenkívül Némethi Botond tudósító elmondása szerint többen is lökdösték az operatőrt, illetve eltakarták a kamerát a kezükkel, holott közterületi rendezvényről lévén szó a sajtó munkatársai szabadon készíthettek mozgó- és állófelvételeket.

Volt, aki egy trágár gesztussal a középső ujját mutatta a kamerának, ráadásul Némethi Botond kezéből megpróbálták kivenni a mikrofont.

Nem a hétvégi győri rendezvény volt az első alkalom, amikor Magyar Péter támogatói erőszakosan és fenyegetően léptek fel a nekik nem tetsző médiumok újságíróival szemben. A Kötcsére szervezett rendezvényen is a Tisza Párt szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket. Futó Boglárkának, aki szintén a Hír TV riportere, közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva ezzel a munkavégzésben,

valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.

Fejétől bűzlik a hal

Az atrocitásokról feltett kérdésekre a Tisza Párt szó szerint ezt a válasznak látszó kérdést küldte munkatársunknak: „úgy érti, mi a véleményünk arról, hogy a TISZA egy mindenki számára nyitott rendezvényt tartott, ahol még a propagandisták is dolgozhattak, amíg az állampárt a fél települést lezáratta, körbekordonoztatta és az újságírók meg sem közelíthették a rendezvényt?”