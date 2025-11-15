Hír TVsajtóBécsi kapu térenoperatőrmunkatársMagyar Péter

Agresszív tiszások támadtak a Hír TV munkatársaira, nem volt bennük kímélet + videó

Lökdösődtek, trágár gesztusokat tettek, és el akarták venni a tudósító mikrofonját.

Munkatársunktól
2025. 11. 15. 16:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter mára szintén Győrbe szervezett egy rendezvényt, amiről  a Hír TV a helyszínen számolt be. Kapcsolták Némethi Botond tudósítót a Bécsi kapu téren, amelyről az újságíró elmondta, hogy az nem a város legnagyobb tere, és a Tisza Párt még ezt sem tudta megtölteni, mivel (a tudósító elmondása szerint) néhol szellős volt a helyszín.

Szeretetország megnyilvánul (Fotó: YouTube-képernyőmentés)

Miközben a televízió munkatársai a munkájukat végezve tudósítottak,

többen is lökdösték az operatőrt, illetve eltakarták a kamerát a kezükkel, holott közterületi rendezvényről lévén szó a sajtó munkatársai szabadon készíthettek mozgó- és állófelvételeket. Volt, aki egy trágár gesztussal a középső ujját mutatta a kamerának, ráadásul Némethi Botond kezéből megpróbálták kivenni a mikrofont.

A tudósító hozzátette, hogy interjúra szerették volna bírni Ruszin-Szendi Romuluszt és Tarr Zoltán alelnököt, de érdemi választ nem kaptak tőlük. Valaki Magyar Péter beszéde elején a közönségből bekiabált valamit a pártvezérnek – azt nem értették, hogy pontosan mit –, de a pártvezér üvöltve válaszolt a színpadról a demonstráció résztvevőjének. 

Borítókép: Akcióban a tiszás szeretetország jeles képviselői (Fotó: YouTube-képernyőmentés)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu