Agresszív tiszások támadtak a Hír TV munkatársaira, nem volt bennük kímélet + videó

Magyar Péter mára szintén Győrbe szervezett egy rendezvényt, amiről a Hír TV a helyszínen számolt be. Kapcsolták Némethi Botond tudósítót a Bécsi kapu téren, amelyről az újságíró elmondta, hogy az nem a város legnagyobb tere, és a Tisza Párt még ezt sem tudta megtölteni, mivel (a tudósító elmondása szerint) néhol szellős volt a helyszín.

Szeretetország megnyilvánul (Fotó: YouTube-képernyőmentés)

Miközben a televízió munkatársai a munkájukat végezve tudósítottak,

többen is lökdösték az operatőrt, illetve eltakarták a kamerát a kezükkel, holott közterületi rendezvényről lévén szó a sajtó munkatársai szabadon készíthettek mozgó- és állófelvételeket. Volt, aki egy trágár gesztussal a középső ujját mutatta a kamerának, ráadásul Némethi Botond kezéből megpróbálták kivenni a mikrofont.

A tudósító hozzátette, hogy interjúra szerették volna bírni Ruszin-Szendi Romuluszt és Tarr Zoltán alelnököt, de érdemi választ nem kaptak tőlük. Valaki Magyar Péter beszéde elején a közönségből bekiabált valamit a pártvezérnek – azt nem értették, hogy pontosan mit –, de a pártvezér üvöltve válaszolt a színpadról a demonstráció résztvevőjének.