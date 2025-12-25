Néhány napja gyújtottuk meg az adventi koszorú negyedik, a szeretetet jelképező gyertyáját. A gyertyák sorrendje – hit, remény, öröm, szeretet – nem csupán külső díszítőelem, hanem szimbolikájukon túl lelki értékrend is: a hit megtart, a remény távlatot ad, az öröm fényt gyújt bennünk, a szeretet pedig mindezt továbbadja a többi embernek.

A keresztény emlékezet karácsonykor egy család történetével kezdődik: a Szent Család vándorlásával, menedékkeresésével, majd a megérkezéssel, a jászol csendjével és a Megváltó Jézus Krisztus megszületésével.

A betlehemi Gyermek születése azt üzeni, hogy Isten a legnagyobb erőt a legkisebben mutatja meg.

Jézus nem hatalommal, hanem sebezhetőségével fordul az ember felé: élete kezdetétől azt tanítja, hogy a szeretet nem kívülről formál, hanem belülről alakít. A karácsony az öröm ünnepe is, annak a pillanatnak a felidézése, amikor a világban felragyogott Mária és József oltalmában a kisded arcaként a szeretet. Az ünnep a szeretet megélésének élményét adja, kaput nyitva a jövő felé. Karácsony ma már mindenkié, a családoké. Karácsony az összetartozás jelképe.

A karácsony a család ünnepe, annak a közösségnek az ünnepe, ahol a szeretetnek neve van, arca van, története van, és ahol a gondoskodás nem alkalmi gesztus, hanem mindennapi felelősség. A karácsony egyben a rendteremtés ideje is. Visszatalálás a lélek belső csendjéhez, amelyben meghalljuk egymást, és meghalljuk azt is, ami valóban fontos. Cicero gondolatát idézve: „Inter arma silent Musae” – fegyverek közt hallgatnak a múzsák. De nemcsak a fegyverek között, hanem minden olyan korban és élethelyzetben, amikor a zaj, a veszekedés a kapkodás, a félelem és a feszültség kerül előtérbe, könnyen háttérbe szorulnak a lélek finomabb hangjai: a művészet, a zene, az elmélyülés, egymás meghallgatása.

A karácsony arra hív, hogy teret adjunk a múzsáknak, a közös éneknek, az imának, az emlékezésnek, az emberből fakadó gondolatoknak, a gyertyafény melletti beszélgetésnek, vagyis mindannak, ami a hit, a remény, az öröm és a szeretet belső rendjét erősíti bennünk.

Generációról generációra nemcsak tudást és kultúrát adunk tovább, hanem egy belső tartást is, mégpedig azt, hogy hogyan fordulunk a másik emberhez. Az emberiség egy nagy család, amelyet a felelősség és a szeretet tarthat össze. Egymás iránti gondoskodásunk egyik formája pedig a teremtett világ tisztelete és szeretete. Ez a gondolat egyszerre egyszerű és mélyreható: a szeretet nem csupán magánérzelem, hanem összetartó erő, amelynek társadalmi következményei vannak.