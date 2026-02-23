Egyesült ÁllamokNew Yorkhóvihar

Hóvihar bénította meg az Egyesült Államokat: New York közlekedése leállt, ezrek rekedtek a reptereken + videó

Fél métert meghaladó havat és hurrikánerejű szelet hozott az Egyesült Államok északkeleti partvidékére a vasárnap érkezett téli ciklon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 21:24
Zohran Mamdani, New York polgármestere rendkívüli állapotot hirdetett Fotó: AFP
New York városában hétfőn leállították a járműközlekedést, a közösségi közlekedés is akadozott, és mindenkit arra kértek, ne hagyja el otthonát a vasárnap éjszaka lehullott nagy mennyiségű hó gyors eltakarítása érdekében. A nagyváros parkjában, a Central Parkban 40 centiméter havat mértek, ami alig fél nap alatt hullott.

Továbbra is hóvihar sújtja New York városát
Továbbra is hóvihar sújtja New York városát 
Fotó: AFP

A New Yorkkal szomszédos New Jersey-beli Newarkban 55 centiméteres hóréteg alakult ki. A New Jersey-ből New Yorkba tartó elővárosi vasutat szintén le kellett állítani a nagy hó miatt. Az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, és a hivatalok egy része sem nyitott ki.

A ciklon egyes helyeken 60 centimétert meghaladó havat szállított a térségbe, elsősorban a Boston és Philadelphia közötti partvidékre, hivatalosan is hurrikánerejű, azaz óránként 110 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel.

Hétfőn reggel a keleti part északkeleti államaiban több százezer embernél nem volt áram. Massachusetts államban csaknem 200 ezer háztartás maradt ellátás nélkül, míg New Jersey-ben is több mint 100 ezer fogyasztónál nincs szolgáltatás.

A Szövetségi Légügyi Hivatal több regionális repülőtér működését leállította.

New York nagy nemzetközi repülőterein a járatok többségét törölték, és gyakorlatilag megbénult Boston és Philadelphia légiközlekedése is. Hétfőn összesen csaknem 5500 légijáratot töröltek, elsősorban a vihar által érintett térségben, miután vasárnap közel 3500 járat nem indult el.

Meteorológusok „bombaciklonként” írták le a rendkívüli időjárást okozó meteorológiai jelenséget, amely nagymértékű légnyomáscsökkenéssel, hurrikánszerű módon csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére.

Borítókép: Zohran Mamdani, New York polgármestere rendkívüli állapotot hirdetett (Fotó: AFP)

