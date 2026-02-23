Hóvihar bénította meg az Egyesült Államokat: New York közlekedése leállt, ezrek rekedtek a reptereken + videó

New York városában hétfőn leállították a járműközlekedést, a közösségi közlekedés is akadozott, és mindenkit arra kértek, ne hagyja el otthonát a vasárnap éjszaka lehullott nagy mennyiségű hó gyors eltakarítása érdekében. A nagyváros parkjában, a Central Parkban 40 centiméter havat mértek, ami alig fél nap alatt hullott.

Továbbra is hóvihar sújtja New York városát

Fotó: AFP

A New Yorkkal szomszédos New Jersey-beli Newarkban 55 centiméteres hóréteg alakult ki. A New Jersey-ből New Yorkba tartó elővárosi vasutat szintén le kellett állítani a nagy hó miatt. Az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, és a hivatalok egy része sem nyitott ki.