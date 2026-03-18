Hamarosan beköltözik a húsvét a Néprajzi Múzeumba

A hagyomány és design vásár húsvéti különkiadásán mintegy harminc alkotó – képzőművészek, designerek és kézművesek – munkái közül válogathat a közönség a Néprajzi Múzeumban. A látogatók nemcsak kész tárgyakkal találkozhatnak, hanem az alkotókkal is beszélgethetnek, így a vásár személyesebb, közvetlenebb élménnyé válik. Az esemény ingyenes, a múzeumi programokra pedig kedvezményes jeggyel lehet belépni, amely egész napos tartalmas időtöltést kínál.

Húsvéti tojásdíszítő foglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődők (Fotó: Néprajzi Múzeum/Incze László)

Húsvétra hangolódás

A nap zenei nyitánya különleges találkozást ígér: a Bach mindenkinek fesztivál részeként megrendezett koncert a barokk zene és a magyar népzene közötti párbeszédet mutatja meg. A Bach és a népzene című előadás azt érzékelteti, miként fér meg egymás mellett a szerkesztett formák fegyelme és a népzene szabad, improvizatív világa.

A családos látogatók számára már a délelőtt is tartogat élményeket. Az Angyalbárányok című bábos meseszínházban Écsi Gyöngyi egy gömöri népmesét kelt életre: a történet egy bátor és jószívű pásztorlegényről szól, és énekkel, élőszóval teremt bensőséges, ünnepi hangulatot.

A nap középpontjában azonban kétségkívül a húsvéti hagyományok állnak.

A múzeum tereiben egész nap zajlanak a tojásdíszítő foglalkozások: a látogatók megismerkedhetnek a viasszal írt tojások technikájával, a berzseléssel és a karcolással is.

A palóc, beregi és pásztorművészet motívumai nemcsak mintaként jelennek meg, hanem élő tudásként öröklődnek tovább a mesterek segítségével.

A kézműves hagyományok közül kiemelt szerepet kap a kékfestés is. A műhelyben hagyományos nyomódúcokkal és festési eljárásokkal készülnek textilek, miközben a Néprajzi Szalon közösségi alkotása, a Varrjuk össze a világot! projekt a kékfestés több évszázados örökségét kapcsolja össze a kortárs foltvarrással. Ez a kezdeményezés jól példázza, miként válhat a hagyomány a jelenben is alakítható, továbbgondolható gyakorlattá.

A programkínálat a múzeum gyűjteményének mélyebb rétegeibe is betekintést enged. A raktármerülés során ritkán látható hímestojásrajzok kerülnek elő az archívumból, a tematikus tárlatvezetések pedig a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó tárgyakat és szokásokat mutatják be. Szó esik a falusi élet húsvéti hagyományairól, a kerámiaművesség vallási és hétköznapi szerepéről, valamint a több mint százéves fényképek mögött megbújó történetekről is.

A vizuális élményeket filmválogatás egészíti ki, amely archív és kortárs felvételeken keresztül mutatja be a Kárpát-medence húsvéti szokásait.

A családokat játékos felfedezésre hívja a Nagy Mintakeresés, amely a kiállítás tereiben kalauzolja végig a látogatókat.