A Videoton menekülőre fogta, sokat rontott az élvonalba vágyó Kecskemét helyzetén

Azok után, hogy a Videoton az előző idény végén kiesett az NB I-ből, a másodosztályban sem brillírozott az idény elején. Sőt később sem, így tavasszal a kiesés elkerülése a cél Székesfehérváron. Az elmúlt hetekben több lépést is tett efelé a Vidi, amely az Ajkát, majd a Csákvárt is legyőzte, hétfő este pedig a feljutásért küzdő, negyedik Kecskemétet fogadta, amely a legutóbbi két bajnoki meccsén kikapott, így a 19. forduló zárómeccse előtt kilenc pontra leszakadt a második, NB I-es szereplést érő pozíciót elfoglaló Vasastól. Tehát a vendégeknek is nagy szükségük volt a pontokra.

A Videoton hátrányból fordított a Kecskemét ellen. Fotó: vidi.hu

Újra nyert a Videoton

A vendégcsapat a 27. percben szerzett vezetést, amikor Pálinkás megnyert egy fejpárbajt, az üresen maradt Derekas pedig 18 méterről átemelte a labdát a kifutó Nagy Gergely fölött. Még a szünet előtt egyenlített a hazai csapat, Hesz ballal passzolta a kapuba a lecsorgó labdát a 38. percben. Az 56. percben a fordítás is összejött a fehérvári csapatnak, kisszöglet után Murka közelről fordulásból lőtt a léc alá. Sokat birtokolta a labdát a hátralévő időben a Kecskemét, igyekezett támadásokat felépíteni, de nem volt a kapura veszélyes.

Murka gólja:

Az egymás után harmadszor győztes Videoton, amely a forduló előtt a 11. volt, jelenleg a kilencedik pozíciót foglalja el, míg a sorozatban harmadszor vesztes Kecskemét maradt a negyedik helyen.