A Videoton menekülőre fogta, sokat rontott az élvonalba vágyó Kecskemét helyzetén

Egyre inkább erőre kap a székesfehérvári klub, amely tavaly ősszel rettentő formában kezdte meg az idényt a másodosztályban. Az egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtó Videoton fordított és 2-1-re nyert otthon a Kecskemét ellen a labdarúgó NB II 19. fordulójának hétfői mérkőzésén.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 20:27
Zsinórban harmadszor nyert a Videoton Forrás: Vidi.hu
Azok után, hogy a Videoton az előző idény végén kiesett az NB I-ből, a másodosztályban sem brillírozott az idény elején. Sőt később sem, így tavasszal a kiesés elkerülése a cél Székesfehérváron. Az elmúlt hetekben több lépést is tett efelé a Vidi, amely az Ajkát, majd a Csákvárt is legyőzte, hétfő este pedig a feljutásért küzdő, negyedik Kecskemétet fogadta, amely a legutóbbi két bajnoki meccsén kikapott, így a 19. forduló zárómeccse előtt kilenc pontra leszakadt a második, NB I-es szereplést érő pozíciót elfoglaló Vasastól. Tehát a vendégeknek is nagy szükségük volt a pontokra.

A Videoton hátrányból tudott fordítani a Kecskemét ellen
A Videoton hátrányból fordított a Kecskemét ellen. Fotó: vidi.hu

Újra nyert a Videoton

A vendégcsapat a 27. percben szerzett vezetést, amikor Pálinkás megnyert egy fejpárbajt, az üresen maradt Derekas pedig 18 méterről átemelte a labdát a kifutó Nagy Gergely fölött. Még a szünet előtt egyenlített a hazai csapat, Hesz ballal passzolta a kapuba a lecsorgó labdát a 38. percben. Az 56. percben a fordítás is összejött a fehérvári csapatnak, kisszöglet után Murka közelről fordulásból lőtt a léc alá. Sokat birtokolta a labdát a hátralévő időben a Kecskemét, igyekezett támadásokat felépíteni, de nem volt a kapura veszélyes.

Murka gólja:

Az egymás után harmadszor győztes Videoton, amely a forduló előtt a 11. volt, jelenleg a kilencedik pozíciót foglalja el, míg a sorozatban harmadszor vesztes Kecskemét maradt a negyedik helyen.

NB II, 19. forduló

Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

Gólszerzők: Hesz (38.), Murka (56.) ill. Derekas (27.)

Az állás:

1. Budapest Honvéd 42
 2. Vasas FC 39
 3. Mezőkövesd 32
 4. Kecskeméti TE 30
 5. Csákvár 29
 6. Karcagi SC 28
 7. Szeged-Csanád GA 25
 8. Kozármisleny 25
 9. Videoton FC Fehérvár 24
10. Tiszakécske 24
11. BVSC-Zugló 21
12. Budafoki MTE 21
13. FC Ajka 19
14. Békéscsaba 19
15. Szentlőrinc 18
16. Soroksár SC  17

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

