A gyenge start után még nincs temetői hangulat a Videoton szurkolóinál

Vasárnap kora este a labdarúgó NB II-ben két forduló után százszázalékos Aqvital FC Csákvár látogatott a székesfehérvári csapathoz. A mérkőzés előtt másfél órával nem mondhatni, hogy óriási tülekedés lett volna a jegypénztáraknál, mindössze néhányan lézengtek a stadion körül. Az NB II-es bajnokságot a Budapest Honvéd elleni hazai verességgel indító Videoton FC a második fordulóban Ajkán szerzett pontot, s hazai pályán az első győzelem volt a cél.

A Sóstói Stadion szomszédságában két temető is van, de a Vidi-szurkolók szerint még korai lenne temetni a fehérvári labdarúgást (Fotó: Perje Sándor)

Kitartanak a Videoton mellett

A harminchét fokos pokoli melegben egy ismerős alakot véltünk felfedezni bő egy órával a mérkőzés kezdete előtt a stadion bejáratánál, az 1985-ös Videoton-menetelés egyik hőse, a fehérvári klublegenda Csongrádi Ferenc sietett árnyékot találni, de mi azért néhány kérdésre elkaptuk az egykori klasszis labdarúgót.

– A legutóbbi fordulókban arra számítottam, hogy a Honvéddal ikszelünk és Ajkán nyerni tudunk, de sajnos nem így alakult, emiatt van hiányérzetem – mondta el Csongrádi, aki szerint az idei szezonban megpróbálták magyar játékosokkal feltölteni a keretet, viszont a piacon kevés az olyan honi labdarúgó, akinek vonzó lehet az NB II.

Azt gondolom, hogy túl kell élnünk ezt a félévet, és majd télen fogjuk meglátni, hogy igazából hol tartunk, és melyik posztokon kell erősíteni

– mondta el a korábbi fehérvári játékos, aki hozzátette, hogy a városi önkormányzat egy évet adott arra, hogy finanszírozza az egyesületet, de utána mindenképpen kell egy tőkeerős szponzor, hogy vissza tudja segíteni a csapatot oda, ahol a helye van.

Mint ismert, az előző bajnoki idény végén tett 1 forintos vételárjavaslatot a gazdasági társaság eddigi tulajdonosa az önkormányzatnak. Extrém rövid határidő állt a város rendelkezésére a cég átvilágítására és a klub esetleges átvételének előkészítésére.

A döntés tétje nem kisebb volt, mint a fehérvári labdarúgás megmentése, beleértve a felnőtt csapatot és a teljes utánpótlásbázist.

Székesfehérvár közgyűlése rendkívüli ülésén hozott szinte egyhangú döntést arról, hogy egy szigorú feltételrendszer megfogalmazása mellett átveszi a gazdasági társaság és ezzel a klub működtetését. Az adásvételt rögzítő, hivatalos szerződés aláírása után az önkormányzat lett a Fehérvár FC Kft. tulajdonosa.