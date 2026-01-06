Él és virul a családi hagyomány, de az olimpia felboríthatja az egyensúlyt

Befejeződött a síugrók ikonikus sorozata, a négysáncverseny, amely a szokásoknak megfelelően még a tavalyi év végén kezdődött Oberstdorfban, majd sorrendben Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck és Bischofshofen voltak a helyszínek. A előzetes esélyes szlovén Domen Prevc hamar tetemes előnyre tett szert, miután a két németországi állomáson egyaránt nagy fölénnyel nyert. Innsbruckban viszont eldőlt, hogy Prevc fölénye ellenére Grand Slam nem lesz, a japán Nikaido Ren fél ponttal legyőzte a szlovént, ezzel első világkupa-győzelmét szerezte meg.

Tíz évvel a bátyja, Peter Prevc sikere után idén Domen Prevc tehette rá a kezét a síugró négysáncverseny győztesének járó aranysasra. Fotó: AFP/Kerstin Joensson

Bischofshofen előtt összetettben így is 41,4 pont előnye volt Prevcnak a második helyezett osztrák Jan Hörl előtt, azaz lényegében egy esetben bukhatta el az aranysast, a négysáncverseny győztesének járó trófeát: ha annyira elrontja az első ugrását, hogy nem jut be a második sorozatba.

Szó sem volt azonban ilyen hibáról: a huszonhat éves szlovén versenyző 138 méteres ugrásával megnyerte az első sorozatot, így teljes nyugalomban készülhetett az utolsó ugrására.