Rendkívüli

Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

síugrástéli olimpia 2026Domen PrevcNégysáncverseny

Él és virul a családi hagyomány, de az olimpia felboríthatja az egyensúlyt

Nem történt meglepetés a négysáncverseny utolsó állomásán, Bischofshofenben: Domen Prevc második helyen zárt az utolsó állomáson, s fölényesen nyerte az összetettet. A huszonhat éves szlovén síugró tíz évvel bátyja, Peter Prevc négysáncverseny-diadala nyerte meg a nagy presztízsű versenyt. Domen Prevc vagy éppen Nika Prevc egy hónap múlva, a milánó–cortinai téli olimpia alatt túl is nőhet a síugrócsalád legidősebb, már visszavonult klasszisán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 18:38
Domen Prevc a Négysáncverseny megnyerésével a családi hagyományokat folytatta, a milánó–cortinai téli olimpián a szlovén síugró túl is szárnyalná a bátyját Fotó: AFP/APA/Georg Hochmuth
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Befejeződött a síugrók ikonikus sorozata, a négysáncverseny, amely a szokásoknak megfelelően még a tavalyi év végén kezdődött Oberstdorfban, majd sorrendben Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck és Bischofshofen voltak a helyszínek. A előzetes esélyes szlovén Domen Prevc hamar tetemes előnyre tett szert, miután a két németországi állomáson egyaránt nagy fölénnyel nyert. Innsbruckban viszont eldőlt, hogy Prevc fölénye ellenére Grand Slam nem lesz, a japán Nikaido Ren fél ponttal legyőzte a szlovént, ezzel első világkupa-győzelmét szerezte meg.

Tíz évvel a bátyja, Peter Prevc sikere után idén Domen Prevc tehette rá a kezét a síugró Négysáncverseny győztesének járó aranysasra
Tíz évvel a bátyja, Peter Prevc sikere után idén Domen Prevc tehette rá a kezét a síugró négysáncverseny győztesének járó aranysasra. Fotó: AFP/Kerstin Joensson

Bischofshofen előtt összetettben így is 41,4 pont előnye volt Prevcnak a második helyezett osztrák Jan Hörl előtt, azaz lényegében egy esetben bukhatta el az aranysast, a négysáncverseny győztesének járó trófeát: ha annyira elrontja az első ugrását, hogy nem jut be a második sorozatba.

Szó sem volt azonban ilyen hibáról: a huszonhat éves szlovén versenyző 138 méteres ugrásával megnyerte az első sorozatot, így teljes nyugalomban készülhetett az utolsó ugrására.

Prevc végül a záróversenyt nem tudta megnyerni, a tavalyi összetett győztes Daniel Tschofenig a második sorozatban megelőzte őt, Prevc ismét második lett, a bischofshofeni dobogóra még a háromszoros négysáncverseny-bajnok Kobajasi Rjóju állhatott fel.

Az összetett dobogóra viszont nem Tschofenig, hanem két másik osztrák, Jan Hörl és Stephan Embacher ért oda. Nagy lesz a tülekedés Ausztriában az olimpiai kvótákért, négy férfi síugrót kell választani a csapatba, miközben Bischofshofenben az első hét között öt osztrák végzett, az említetteken kívül az egyaránt rutinos Stefan Kraft és Manuel Fettner. 

 

Téli olimpia: páratlan esély előtt a Prevc család

Domen Prevc tíz évvel azután nyerte meg a négysáncversenyt, hogy a bátyja, Peter Prevc elnyerte a síugrás szent grálját, azaz a családi hagyományokat vitte tovább, igaz, Peter akkor három állomást is megnyert, Domen most „csak” kettőt, két második hely mellett.

Egy hónap múlva viszont Domen Prevc túlnőhet a bátyján. Peter Prevc egyéni olimpiai bajnoki cím nélkül fejezte be pályafutását, bár Pekingben a botrányba fulladt vegyes csapatversenyben szerzett egy ötkarikás aranyérmet.

Az idei milánó–cortinai olimpián viszont akár tarolhat is a Prevc család: Domen a férfiak, húga, Nika a női síugrók között vezeti az idénybeli világkupa-pontversenyt.

Bár Prevc győzelmének örülhettek, a tavalyi világbajnokság óta a sportágat veszélyeztető ruhabotrány őket sem kerülte el: Timi Zajcot mind a két németországi állomáson kizárták szabálytalan felszerelése miatt, így az ausztriai versenyeken már rajthoz sem állhatott.

Négysáncverseny, 2025/26

  1. Domen Prevc (szlovén)
  2. Jan Hörl (osztrák) 
  3. Stephan Embacher (osztrák)

Az egyes állomások győztesei

  • Oberstdorf: Domen Prevc
  • Garmisch-Partenkirchen: Domen Prevc
  • Innsbruck: Nikaido Ren (japán)
  • Bischofshofen: Daniel Tschofenig (osztrák)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu