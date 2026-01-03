Aggódás az olimpia helyszínén: ma kiderül, hogyan reagáltak a katasztrófára

Ami a síugróknak a Négysáncverseny, az a sífutóknak a Tour de Ski: többnapos versenysorozat, amely decemberben kezdődik, de már az új évben ér véget. Előbbinek egyértelműen veretesebb a múltja, s bár a 2025/26-os már a Tour de Skinek is a huszadik kiírása, a világ legjobb sífutói közül idén is akadt, aki a februári téli olimpia oltárán feláldozta a Tour-szereplést. Másoknak viszont éppen az olimpia adta a motivációt, hogy kitartsanak a Tour de Ski utolsó előtti szakaszáig: Val di Fiemmében a klasszikus stílusú sprintversenyt ugyanis január 3. után február 10-én is megrendezik, de akkor már az olimpiai érmekért. A történelmi ötödik összetett Tour de Ski-sikere kapujában álló Johannes Hösflot Klaebo akkor is topfavorit lesz.

A 2025-ös trondheimi világbajnokságon is Johannes Hösflot Klaebo nyerte a sífutók sprintversenyét, Federico Pellegrino lett mögötte a második (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Klaebo a tavalyi világbajnokságon mind a hat lehetséges aranyérmet megszerezte, s az olimpián is hasonló bravúrra készül, bár ugyanolyan mértékű áldozatokat már nem hoz a sikerek érdekében, mint a számára abszolút hazai trondheimi vb előtt: nem kerüli el hosszú hetekig a barátnőjét és a családját annak érdekében, hogy egészséges maradjon.

Tour de Ski és a téli olimpia

A betegségek Klaebót egyelőre így is elkerülték, több kiváló sífutót viszont megakadályoznak abban, hogy kipróbálják az olimpiai pályát. Klaebo honfitársa, a vele csapatsprintben olimpiai és vb-címvédő Erik Valnes sem érezte jól magát a Tour de Ski legutóbbi, január 1-jén rendezett szakaszán.

– Ahhoz, hogy folytassam, bíznom kell benne, hogy jobban leszek, de remélem, versenyezhetek, mert ez az egyetlen esélyem, hogy kipróbáljam az olimpiai útvonalat az ötkarikás játékok előtt – hangsúlyozta Valnes, aki egészségesen egyéni sprintben is éremesélyes lehet az olimpián.