Aggódás az olimpia helyszínén: ma kiderül, hogyan reagáltak a katasztrófára

Két szakasszal a vége előtt már-már biztosnak tűnik, hogy a férfiak között Johannes Hösflot Klaebo, a női versenyben Jessie Diggins lesz a 20. Tour de Ski győztese. A szombati sprint Val di Fiemmében azonban nem csak a sífutók hagyományos évváltó versenye miatt fontos: bő egy hónap múlva ugyanezen a pályán rendezik a milánó–cortinai téli olimpia sífutó sprintjét is. Tavaly is volt a pályán Tour de Ski-szakasz, az akkori vonalvezetést a katasztrófa szóval jellemezte néhány sífutó.

Koczó Dávid
2026. 01. 03. 6:43
Johannes Hösflot Klaebo a Tour de Ski éllovasa, a norvég sífutó lehet a milánó–cortinai téli olimpia egyik legnagyobb sztárja Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Kentaro Tominaga
Ami a síugróknak a Négysáncverseny, az a sífutóknak a Tour de Ski: többnapos versenysorozat, amely decemberben kezdődik, de már az új évben ér véget. Előbbinek egyértelműen veretesebb a múltja, s bár a 2025/26-os már a Tour de Skinek is a huszadik kiírása, a világ legjobb sífutói közül idén is akadt, aki a februári téli olimpia oltárán feláldozta a Tour-szereplést. Másoknak viszont éppen az olimpia adta a motivációt, hogy kitartsanak a Tour de Ski utolsó előtti szakaszáig: Val di Fiemmében a klasszikus stílusú sprintversenyt ugyanis január 3. után február 10-én is megrendezik, de akkor már az olimpiai érmekért. A történelmi ötödik összetett Tour de Ski-sikere kapujában álló Johannes Hösflot Klaebo akkor is topfavorit lesz.

A 2025-ös trondheimi világbajnokságon is Johannes Hösflot Klaebo nyerte a sífutók sprintversenyét, Federico Pellegrino lett mögötte a második
A 2025-ös trondheimi világbajnokságon is Johannes Hösflot Klaebo nyerte a sífutók sprintversenyét, Federico Pellegrino lett mögötte a második (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Klaebo a tavalyi világbajnokságon mind a hat lehetséges aranyérmet megszerezte, s az olimpián is hasonló bravúrra készül, bár ugyanolyan mértékű áldozatokat már nem hoz a sikerek érdekében, mint a számára abszolút hazai trondheimi vb előtt: nem kerüli el hosszú hetekig a barátnőjét és a családját annak érdekében, hogy egészséges maradjon.

Tour de Ski és a téli olimpia

A betegségek Klaebót egyelőre így is elkerülték, több kiváló sífutót viszont megakadályoznak abban, hogy kipróbálják az olimpiai pályát. Klaebo honfitársa, a vele csapatsprintben olimpiai és vb-címvédő Erik Valnes sem érezte jól magát a Tour de Ski legutóbbi, január 1-jén rendezett szakaszán.

– Ahhoz, hogy folytassam, bíznom kell benne, hogy jobban leszek, de remélem, versenyezhetek, mert ez az egyetlen esélyem, hogy kipróbáljam az olimpiai útvonalat az ötkarikás játékok előtt – hangsúlyozta Valnes, aki egészségesen egyéni sprintben is éremesélyes lehet az olimpián.

Míg Klaebo vagy Valnes a hosszabb távokon is jó eredményekre képes, a norvégok legjobb női sprintere, a tavalyi vb-n ezüstérmes Kristine Stavaas Skistad a csütörtöki szakaszon 14 perccel a győztes Jessie Diggins mögött ért célba, csak arra figyelt, hogy az amerikai klasszis nehogy lekörözze: azzal Skistad elveszítette volna az esélyét, hogy indulhasson az olimpiai tesztversenyen.

– Tehetségtelen vagyok mindenben, leszámítva a sprintet. Az utolsó körben szinte már csak körbesétáltam a pályán – fogalmazott a jellemzően szűkszavú Skistad.

Hazai éremben bízhatnak a téli olimpián

A sprintversenyek a robbanékonyság, a technikai tudás és az állóképesség mellett a taktikáról is szólnak, ezért is jelent majd olyan sokat a szombati verseny azoknak, akik az olimpián is nagy reményeket fűznek a számhoz. Az olaszországi helyszínen ugyan a tavalyi Tour de Ski alatt is rendeztek sprintversenyt, ám az akkori pályakialakítás rengeteg kritikát kapott, így a szervezők változtattak.

Katasztrófa

– így jellemezte többek között a svédek jelenlegi legjobb férfi sífutója, Edvin Anger is a tavalyi pályát, aki a Tour de Ski összetettjében idén a holtversenyes harmadik helyen áll, kereken egy perccel Klaebo mögött. Ugyanígy áll az olasz Federico Pellegrino, aki Klaebo uralkodása előtti utolsó sprintvilágbajnok volt, még 2017-ben, s idén zárja le pályafutását.

Pellegrino kritikája lehetett az egyik legfontosabb a tavalyiak közül, hiszen az olaszok szeretnék, ha búcsúzó klasszisuk a hazai olimpiáján is érmet szerezhetne. Pellegrino tavaly korán támadott, de a lejtőn hárman is elcsúsztak mellette, s utána kiemelte: ez a pálya a nála nagyobb testű sífutóknak kedvez. A befutó előtt most is hosszú lejtő lesz, de az első hosszabb emelkedő-lejtő kombinációt kivették a pályából, így a sikerhez biztosan más erőbeosztás lesz szükséges, mint tavaly. Pellegrino egyelőre még inkább arra koncentrál, hogy utolsó Tour de Skijén végre összetett dobogós lehessen két negyedik hely után, de azért ott van a fejében az olimpia is.

– Legalább olyan jó eredmény kell, mint tavaly, talán még jobb, főleg, mivel ennek a sprintnek van egy másik különleges jelentősége is – bocsátotta a szombati verseny elé az olasz sífutó.

Klaebo tavalyi sprintgyőzelme Val di Fiemmében

 

