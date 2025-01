Bellingham mögött közvetlenül a sorban a magyar, aki hazai sporttörténelmet írt

December 28-án a férfiak mezőnyében kereken száz sífutó állt rajthoz a Tour de Ski első szakaszán, közülük azonban csak ötvennyolcan fejezték be a versenyt. Ez az arány jól érzékelteti, hogy nem lehet legyinteni Kónya Ádám teljesítményére, aki ugyan az összetett ötvennyolcadik helyén, száz másodperccel elmaradva az ötvenhetedik ausztrál Phillip Bellingham mögött, de befejezte a Tour de Skit. Kónya Ádám első magyarként mondhatja el magáról, hogy végigment a sífutók hagyományos versenyén, amelyen idén Johannes Hösflot Klaebo és Therese Johaug révén a férfiak és a nők között is norvég győzelem született.

Kónya Ádám első magyarként teljesítette a Tour de Ski teljes távját (Fotó: NorthFoto/Zuma Press/Pierre Teyssot)

Nem Kónya volt idén az egyetlen magyar induló, Büki Ádám azonban a harmadik szakaszon, a húsz kilométeres egyéni indításos versenyen túlságosan kikapott a győztestől, a limitidőn túl ért célba, így nem folytathatta a versenyt. S Kónya Ádám sem gondolta volna, hogy sikerül végigmennie a távon.

Mit ért el Kónya Ádám?

– Mikor az ősszel terveztük a szezont Büki Ádámmal és Szőcs Emőkével (a szövetségi szakágvezetővel), akkor nem is kértünk szállást január elseje után – árulta el Kónya Ádám a Magyar Síszövetség Facebook-oldalán.

Ehhez képest Kónya bírta erővel az utolsó két szakaszt is, a két legkeményebb etapot, a 20 kilométeres síatlont, majd a hagyományos, Alpe Cermisre felvezető zárószakaszt is, amelynek az utolsó három kilométere folyamatosan emelkedik, néhol huszonnyolc százalékos meredekséget is le kell küzdeni, ugyanis a sífutók fordított irányban alpesi sí-pályán haladnak a cél felé. Kónya mind a két szakaszon az 58. helyet szerezte meg, ami immár a legjobb eredménye világkupaversenyen.

Klaebo és Johaug is csúcsot állított be

A Tour de Ski mindkét nemnél rekordbeállítást hozott: Johannes Hösflot Klaebo és Therese Johaug egyaránt negyedik összetett sikerét aratta. A férfiaknál Klaebo a svájci Dario Cologna, a nőknél Johaug a lengyel Justyna Kowalczyk győzelmi csúcsát állította be, miközben a szakaszgyőzelmeket tekintve immár mindketten egyedüli csúcstartók: Klaebo az idei néggyel huszonegy, Johaug a most megszerzett kettővel tizenhat szakaszsikernél jár a Tour de Ski történetében. Kettejük története mégis nagyon különböző.

Klaebo huszonnyolc évesen a legjobb korban van, a legutóbbi négy kiírásból hármat megnyert, a tavalyit talán csak azért nem, mert betegség miatt ki kellett hagynia. Johaug viszont egyszer, a 2022-es téli olimpia után már visszavonult, azóta édesanya lett. A 2024/25-ös idényre azonban visszatért, a 2020-as sikere óta először a Tour de Skin is indult, s ha már ott volt a mezőnyben, meg is szerezte az első helyet.

Ami viszont közös pont: mindketten alig várják már az idei északisí-világbajnokságot, azt ugyanis Norvégiában, ráadásul Klaebo szülővárosában, Trondheimben rendezik február 26. és március 8. között.