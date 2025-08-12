Rendkívüli

Bayer Zsolt lerántja a leplet a tiszás hazugságokról

Hadijelentés a migrációs frontról

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

Hegyi Zoltán
2025. 08. 12.
Fotó: Sean Aidan Calderbank

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) nem kispályások gyülekezete. Szerepe szerint segítséget nyújt az uniós és a schengeni országoknak az Európai Unió külső határainak igazgatásához és a nemzetközi bűnözés elleni küzdelemhez. A rendelkezésére álló hírszerzési információkat és szakismereteket megosztja az uniós országokkal és azokkal az EU-val határos nem uniós országokkal, amelyekre hatást gyakorolnak a migrációs tenden­ciák és a nemzetközi vonatkozású bűncselekmények. A „céget” 2004-ben alapították, székhelye Varsó és egyre szerteágazóbb feladatokat lát el. Helyszíni támogatást nyújt, légi megfigyeléseket végez és szerepet vállal a kiutasítási eljárások megkönnyítésében, valamint az új technológiákban. 

A készenléti alakulattal (ez az Európai Unió első egyenruhás bűnüldözési szolgálata) kiegészülve a Frontex az EU operatív ágává vált és mára már a legnagyobb és leggyorsabban növekvő uniós ügynökség. 

Több mint kétezer fős készenléti alakulattal és hatalmas gépparkkal, autókkal, hajókkal, repülőgépekkel dolgoznak, műveleteik kiterjednek a Balkánra is.

Mindezeken túl néha kiadnak egy-egy jelentést is. Ezek közül mindjárt a legutóbbi rendkívül figyelemreméltó. Ebben ugyanis többek között az áll, hogy 

2025 első hét hónapjában összességében tizennyolc százalékkal csökkent az illegális ­uniós határátlépések száma, ugyanakkor az Olaszországot is érintő útvonalon kilenc százalékkal nőtt. 

Ezek a transzportok líbiai kikötőkből indulnak, és az embercsempészek nem válogatnak az eszközökben. Viszont a 

balkáni útvonalon negyvenhét (47!) százalékkal csökkent az illegális belépések száma, méghozzá elsősorban a magyar kormány határozott határvédelmi intézkedései miatt. Nocsak. Miközben ugye változatlanul pörög a napi egymillió eurós eszement büntetés. 

Szép példája ez annak, hogy az Európai Unió vezetésének jelentős része komplett idiótákból áll.

Az identitását javarészt elveszítő kontinens öntökönlövése folytatódik, bár azért akadnak már biztató jelek az ébredéssel kapcsolatban. Angliában például kezd betelni a pohár. Egy friss kutatás szerint

 a britek közel fele hazazavarná az illegális migránsokat, és a továbbiakban senkit nem engedne be az országba. A főváros mellett nagyvárosokban, de kisebb településeken is tüntetések kezdődtek, amelyeken a tiltakozók az illegális migránsok hazatoloncolását követelték.

 Utóbbiak­ban főként az váltotta ki az elégedetlenséget, hogy a pompás angol krimisorozatokból általunk is ismert békés vidéki Anglia-képnek annyi. A menekültszállodákban elhelyezett bevándorlók megváltoztatták a nekik menedéket nyújtó települések mindennapi életét, a közbiztonságnak meszeltek, sokan már nem merik kiengedni a gyerekeiket az utcára. Egy másik kultúra érkezett, ugye.

Nagy-Britanniában egyébként tíz és fél millióra teszik a legális bevándorlók számát, de az illegálisan érkezőkét csak becsülni tudják, hatszázezer és egymillió közé. Ez azért elég kemény. Olyannyira, hogy 

a tiltakozások (amiket egyre nehezebb a szélsőjobb nyakába varrni) elérték Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök ingerküszöbét is. A kormányfő bejelentette hogy egy brit–francia megállapodás részeként visszaküldik Franciaországba azokat, akik illegálisan érkeztek a La Manche csatornán. 

Konkrétan úgy fogalmazott, hogy ez egy „méltatlan kereskedelem, aminek véget fogunk vetni”. Gondolom a méltányos kereskedelem kifejezésre és a szervezett bűnözőkre, emberkereskedőkre célzott.

Mindeközben a Willkommenskultur őshazájában, 

Németországban is megmozdult valami. Az új kancellár és az új belügyminiszter egyik első intézkedése a határellenőrzés megszigorítása volt, és kilátásba helyezték a megfelelő papírokkal nem rendelkezők kitoloncolását. Nyilván nem teljesen függetlenül a közhangulat megváltozásától és az AfD megerősödésé­től. 

De ha már üzlet és kereskedelem: azért az is egy agyrém, hogy például azok az afgánok, akik szépen hazamennek, ezer eurót kapnak fejenként. Agyrém egyrészt a fejpénz, és agyrém azért, mert a delikvensek oda mennek haza, ahol a tálibok fújják a passzátszelet. De Németországban, ahol az önsorsrontás ipari méreteket öltött, kereszteket távolítanak el dalolva és az iskolások a halal fiai lesznek (frankón, van, ahol már fuccs a wurstnak mit curry und brötchen), minden apró lépést méltón meg kell ünnepelni. Más kérdés, hogy az eddigi köröket nyugodtan meg lehetett volna spórolni, mondjuk Magyarország folyamatos ekézése helyett.

