Hadijelentés a migrációs frontról

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) nem kispályások gyülekezete. Szerepe szerint segítséget nyújt az uniós és a schengeni országoknak az Európai Unió külső határainak igazgatásához és a nemzetközi bűnözés elleni küzdelemhez. A rendelkezésére álló hírszerzési információkat és szakismereteket megosztja az uniós országokkal és azokkal az EU-val határos nem uniós országokkal, amelyekre hatást gyakorolnak a migrációs tenden­ciák és a nemzetközi vonatkozású bűncselekmények. A „céget” 2004-ben alapították, székhelye Varsó és egyre szerteágazóbb feladatokat lát el. Helyszíni támogatást nyújt, légi megfigyeléseket végez és szerepet vállal a kiutasítási eljárások megkönnyítésében, valamint az új technológiákban.

A készenléti alakulattal (ez az Európai Unió első egyenruhás bűnüldözési szolgálata) kiegészülve a Frontex az EU operatív ágává vált és mára már a legnagyobb és leggyorsabban növekvő uniós ügynökség.

Több mint kétezer fős készenléti alakulattal és hatalmas gépparkkal, autókkal, hajókkal, repülőgépekkel dolgoznak, műveleteik kiterjednek a Balkánra is.

Mindezeken túl néha kiadnak egy-egy jelentést is. Ezek közül mindjárt a legutóbbi rendkívül figyelemreméltó. Ebben ugyanis többek között az áll, hogy

2025 első hét hónapjában összességében tizennyolc százalékkal csökkent az illegális ­uniós határátlépések száma, ugyanakkor az Olaszországot is érintő útvonalon kilenc százalékkal nőtt.

Ezek a transzportok líbiai kikötőkből indulnak, és az embercsempészek nem válogatnak az eszközökben. Viszont a

balkáni útvonalon negyvenhét (47!) százalékkal csökkent az illegális belépések száma, méghozzá elsősorban a magyar kormány határozott határvédelmi intézkedései miatt. Nocsak. Miközben ugye változatlanul pörög a napi egymillió eurós eszement büntetés.

Szép példája ez annak, hogy az Európai Unió vezetésének jelentős része komplett idiótákból áll.

Az identitását javarészt elveszítő kontinens öntökönlövése folytatódik, bár azért akadnak már biztató jelek az ébredéssel kapcsolatban. Angliában például kezd betelni a pohár. Egy friss kutatás szerint

a britek közel fele hazazavarná az illegális migránsokat, és a továbbiakban senkit nem engedne be az országba. A főváros mellett nagyvárosokban, de kisebb településeken is tüntetések kezdődtek, amelyeken a tiltakozók az illegális migránsok hazatoloncolását követelték.

Utóbbiak­ban főként az váltotta ki az elégedetlenséget, hogy a pompás angol krimisorozatokból általunk is ismert békés vidéki Anglia-képnek annyi. A menekültszállodákban elhelyezett bevándorlók megváltoztatták a nekik menedéket nyújtó települések mindennapi életét, a közbiztonságnak meszeltek, sokan már nem merik kiengedni a gyerekeiket az utcára. Egy másik kultúra érkezett, ugye.