Nagy testvéred figyel téged

Azt hittem, a Signal egy fogkrém. Olyan csíkos, a világ fogorvosai (ez valami NGO lehet) rajonganak érte, és beszorult két hasonlóan idióta reklám közé. De tágult a horizontom, nem csak az. A Signal egy üzenetküldő alkalmazás is egyben. És úgy került most a közérdeklődés homlokterébe, hogy a felröppenő hírek szerint a német kormány fontolóra vette, esetleg támogatná a hamarosan az Európai Tanács elé kerülő indítványt, ami kötelezővé tenné az üzenetküldő szolgáltatások számára egy chatfigyelő rendszer beépítését és egyben használatát.

Na most, a hír olvastán szabadságszerető európai állampolgárként az ember akár még komoly dilemma elé is kerülhet. Különösen, ha azt tapasztalja, hogy a technikai fejlődés és a világ állapota felülmúlja Orwell legmerészebb elképzeléseit is, az adathalászattól az arcfelismerő kamerákig bezárólag. És hogy most már tényleg választani kell szabadság és biztonság között, ami egyszerűen borzalmas. A Signal elnöke mindenesetre azt nyilatkozta, hogy „ha választanunk kell aközött, hogy beépítünk egy megfigyelőeszközt a Signalba, vagy elhagyjuk a piacot, az utóbbit fogjuk tenni”. A közlemény azt is tartalmazza továbbá, hogy „ez valós értelemben a magánélethez való jog végét jelentené Európában”.

Ez elsőre rendkívül tökösen hangzik, csakhogy és azonban. Ha a piac az új isten az irgalmatlan profittal a zsebében, azt ritkán hagyják csak úgy ott, faképnél. Lásd még egy teljesen más szövegkörnyezetben a nyafogó Spar esetét Magyarországgal. Egyébként meg még az van, hogy a német kormány azért is ébredezik ebben az ügyben (is), mert a Chat Control célja elsődlegesen a gyermekpornográf tartalmak kiszűrése, aminek azért lássuk be, éppen itt az ideje. Magyarország már régóta támogatja a gyermekvédelmi kezdeményezést, és ahogy közeledik a szavazás, több, eddig elutasítóan viselkedő tagállam is kacérkodik álláspontjának megváltoztatásán, köztük Németország is. Majd kiderül, hogy csak a folyosón vagy már a színpadon is.

A megfigyelőeszköz bevetésének gondolata konkrétan a gyermekpornográfia mocska ellen irányul, de ugyanúgy használható adott esetben a terrorizmus elleni küzdelemben, ami ugye szintén komoly problémának tűnik a kontinensen. Szóval, ha aközött kéne választanom, hogy hatékonyabb lenne a degenerált pedofilok kiiktatása és meg lehetne előzni akár egyetlen esetet is, amikor egy elmebajos kamionnal kívánna behajtani a tömegbe egy késsel a szájában, vagy hogy valaki kutakodik a levelezésemben, szomorú szívvel bevállalnám az utóbbit. Úgyis mindenki mindent tud már rólam a bankoktól a multikon át a sütizőkig, és egyébként sem vagyok olyan érdekes.