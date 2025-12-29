Kézzelfogható a Demján Sándor-program eredménye

A Demján Sándor-program indulása óta közel 30 ezer vállalkozás igényelt támogatást vagy finanszírozást, közülük több mint 23 ezer már meg is kapta a forrásokat, és megkezdhette beruházásait. A megvalósuló fejlesztések összértéke meghaladja az 1100 milliárd forintot, amellyel a Demján Sándor-program az elmúlt időszak egyik legátfogóbb gazdaságfejlesztési eszközévé vált – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A háború okozta gazdasági bizonytalanságok közepette a kormány elsődleges célja a stabil, kiszámítható finanszírozás biztosítása volt a magyar vállalkozások számára. A 8+1 elemből álló program tőkefinanszírozást, kedvezményes hiteleket, vissza nem térítendő támogatásokat, digitalizációs és exportösztönző eszközöket, valamint adminisztrációcsökkentést kínál. A program keretében több mint 1400 milliárd forint jut a gazdaságba, amelynek jelentős része már megérkezett a vállalkozásokhoz. A Demján Sándor-tőkeprogramban eddig 137 pozitív befektetési döntés született 27 milliárd forint értékben.

A beruházások élénkítését szolgálja az októberben bevezetett fix 3 százalékos kamatozású kkv-hitel is. A kedvező feltételek rövid idő alatt jelentősen növelték a hitelkeresletet: a konstrukció bevezetése óta több mint 16 ezer kkv igényelt hitelt 880 milliárd forint összértékben.

A „1+1” KKV Beruházásélénkítő Támogatási Program első ütemében csaknem 1400 vállalkozás részesült 108 milliárd forint támogatásban. A kiemelkedő érdeklődés miatt a kormány 20 milliárd forintos kerettel elindította a program második ütemét is a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatására.

A „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program keretében eddig több mint 6000 vállalkozás kapott támogatást; a második szakasz egymilliárd forintos kerettel indult el.

Az exportpiacokra lépést segítő Exportösztönző Hitelprogramok kerete 700 milliárd forintra bővült, ennek több mint 80 százalékát már leszerződték, és 310 milliárd forintot folyósítottak a vállalkozásoknak.

Az uniós forrásokból finanszírozott kkv-fejlesztési programoknál az 534 milliárd forintos keretből eddig 60 milliárd forintot ítéltek oda, további 44 milliárd forintnyi igény elbírálása folyamatban van.