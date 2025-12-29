magyar honvédségszalay - bobrovniczky kristófh225mleopard 2a7hulynx

Látványosak a haderőfejlesztés eredményei

A Magyar Honvédség a szövetségi kötelezettségekben is helytáll.

2025. 12. 29. 9:05
Fotó: Kertesz_Laszlo
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, a Magyar Honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű: Közép-Európa meghatározó haderejének építése, a korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderő fejlesztése – közölte a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közleményében az áll, hogy 2025-ben is biztosított volt a költségvetésben a honvédség eszközparkjának korszerűsítése, a katonák felszerelésének megújítása és a képességek továbbfejlesztése. A Magyar Honvédség fokozatosan állítja rendszerbe a modern Leopard 2A7HU harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vehette át a tatai páncélosdandár. A szárazföldi haderőnél nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, azaz a Lynx KF41-es gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint kétszáz darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, így a program ipari és technológiai szempontból is fontos – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Hozzátette, hogy a Magyar Honvédség 2025-ben újabb Lynx járműveket vett át, és a kiképzést korszerű szimulátorokkal bővítették, amelyek a járművezetők és a kezelőszemélyzet felkészítését segítik.

A légierő szintén komoly fejlesztéseken ment keresztül: 2025-ben megérkeztek a H225M többcélú helikopterek, amelyeket a honvédség szállítási, csapatmozgatási, felderítési és speciális műveleti feladatokra alkalmaz, jelentősen növelte a reagálási képességet – emelte ki a miniszter. A beszerzések összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Honvédség jól felszerelt, rugalmasan bevethető, modern haderőként működjön, amely nemcsak Magyarország védelmében, hanem a szövetségi kötelezettségekben is magas színvonalon tud helytállni – áll a közleményben.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu