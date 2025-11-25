Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Leopard 2A7HUMagyar Honvédség (MH)haderőfejlesztés

Itt a bejelentés, a jövő héten megérkezik az utolsó Leopard harckocsi a honvédséghez + videó

A jövő héten a Magyar Honvédség számára beszerzett utolsó Leopard tank is megérkezik hazánkba, ezzel teljessé válik a haderő harckocsiflottája – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf a nyugat-dunántúli régió nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére szervezett találkozóján Győrben. A honvédelmi miniszter elárulta: jövőre elindul a Tátra program, ami a nagy tehergépjárművek területén hoz majd lényeges változást. Mindezeken felül a tárcavezető több, a nyugállományú katonákat érintő intézkedést is bejelentett, amelyekkel a kormány a hazáért tett szolgálatukat szeretné méltányolni.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 18:20
Fotó: Kertesz_Laszlo
– Magyarország olyan katonai erőt épít, amely lehetővé teszi az ország határainak fegyveres védelmét, hiszen ez a magyar emberek biztonságának végső garanciája – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a nyugat-dunántúli régió nyugállományú katonáinak és a honvédségi nyugdíjasoknak szervezett találkozón kedden, Győrben. A honvédelmi miniszter felidézte, a kormány 2015-ben hirdette meg a haderőfejlesztési programot, ami látványos eredményeket hozott. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, jövő héten megérkezik az utolsó Leopard harckocsi a honvédséghez (Fotó: Krizsán Csaba/MTI)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, jövő héten megérkezik az utolsó Leopard harckocsi a honvédséghez (Fotó: Krizsán Csaba/MTI)

Hangsúlyozta: sokat tettek annak érdekében, hogy a szervezeti kultúra változzon és egy erős, ütőképes, hadra fogható és professzionális haderő működjön az országban. Az elért eredmények felsorolása után bejelentette,  a következő héten fogják átvenni az utolsó Leopard tankot a Magyar Honvédségnek beszerzett példányok közül, amivel a flotta teljessé válik. 

Mint ismert, a Magyar Honvédség az új Leopard 2A7-ből korábban 44-et rendelt, amelyek a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz kerülnek. A harckocsik a kategóriájukban nagynak számító sebességgel és manőverezőképességgel rendelkeznek, és rendkívül megbízhatók, jelenleg ez az egyik legmodernebb, sorozatban gyártott harckocsi a világon.

Gyakorlaton a honvédség Leopard 2A7HU harckocsija (Forrás: Honvédelem.hu)
Gyakorlaton a honvédség Leopard 2A7HU harckocsija (Forrás: Honvédelem.hu)

A tankok tűzerejéről egy 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik, amely akár ötezer méterről is lehetővé teszi a pontos tüzelést. A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak. Mindezek mellett már van a páncélosdandárnak 12 modernizált Leopard 2A4 kiképző harckocsija is, illetve öt WiSENT 2 nehéz műszaki vontató- és mentőjárműve, három Leguan 2HU hídvetője és egy – a katonák által csak pápamobilnak nevezett – lánctalpas járműve, amellyel a Leopard 2A4-ek vezetését tudják gyakorolni a katonák.

Kezdődik a Tátra program

A honvédelmi miniszter közölte azt is, hogy jövőre elindul a Tátra program, amely a nagy tehergépjárművek területén hoz majd lényeges változást. Emlékezetes, a magyar 4iG-cégcsoport szeptemberben jelentette be, hogy felvásárolja a Rába Nyrt. többségi részvénycsomagját. A vállalatcsoport így Magyarországon kizárólagos jogokhoz jut a Tátra katonai járművek értékesítésében, összeszerelésében, szervizelésében és forgalmazásában. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta a figyelmet arra, hogy az eszközök önmagukban nem sokat jelentenek, ha nincsenek kidolgozott megfelelő eljárások, ha nincs toborzás, ha nincs megfelelő kiképzés vagy nincsenek megfelelően karbantartva az eszközök.

Nagyobb megbecsülést kapnak a nyugállományú katonák

Kitért arra is, hogy Magyarországon 18 ezer nyugállományú katona, illetve honvédelmi alkalmazott él. 

– Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden eddig ismert és megkapott rekreációs, szociális és kegyeleti gondoskodás továbbra is rendelkezésre álljon – mondta, hozzátéve: néhány területen újításokat vezetnek be.

A tárcavezető több, a nyugállományú katonákat érintő intézkedést is bejelentett, amelyekkel a kormány a hazáért tett szolgálatukat szeretné méltányolni. (Fotó: Krizsán Csaba/MTI)
A tárcavezető több, a nyugállományú katonákat érintő intézkedést is bejelentett, amelyekkel a kormány a hazáért tett szolgálatukat szeretné méltányolni (Fotó: Krizsán Csaba/MTI)

Ezek közé tartozik például, hogy jövőre elindítanak egy kommunikációs programot: minden idős és nyugdíjas katonát legalább negyedévente egyszer meglátogat a honvédség valamelyik képviselője. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy egy mobilapplikáció segítségével a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére is elérhetővé teszik azokat a kedvezményeket, amelyeket az aktív katonák is megkapnak, valamint azt, hogy jövőre megduplázzák azt az egyszeri pénzügyi támogatást, amely az idősek otthonokban való elhelyezését segíti. 

Borítókép: A Magyar Honvédség egy Leopard 2A7HU harckocsija (Forrás: Honvédelem.hu)


A téma legfrissebb hírei

