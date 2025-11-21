Tovább erősödik a honvédség, megérkezett hazánkba a második magyar KC–390 katonai szállító-repülőgép + videó

Megérkezett a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára, Kecskemétre pénteken a második magyar KC–390 Millennium katonai szállító-repülőgép.

Eegy KC–390 katonai szállító repülőgép az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A jármű fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az elmúlt év a légierő éve is volt. A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel megérkezett az első KC–390 Millennium katonai szállítógép Kecskemétre.

A két gép egymás „testvéreként” fog a kecskeméti légibázison nagyon fontos szolgálatot tenni

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ez a fajta szállítóképesség hiányzott a magyar légierő arzenáljából, de most már ez is rendelkezésre áll.

Elmondta: néhány nappal ezelőtt újabb három L–39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép is érkezett Kecskemétre. – Még nem teljes a flotta, de folyamatosan növekszik a számuk – tette hozzá.

Mint ahogyan azt lapunk korábban megírta, a Magyar Honvédség két KC–390-es repülőgépet vásárolt, mivel ehhez a repülőgéphez hasonló teherszállítói még nem voltak a légierőnek. A KC–390-esek a Magyar Honvédség légierejének első igazi hadszíntéri szállító-repülőgépei. Olyan képességekkel ruházzák fel a honvédséget, amelyekkel a hadrendből néhány éve, több mint negyven év szolgálat után kivont An–26-osaink nem rendelkeztek. A KC–390-es a mérete, a sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit. A Comatant Blog egy videót is közzé tett a miniszter eseményén mondott beszédéről, amelyet az alább tekinthet meg: