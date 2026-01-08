Erős, lendületes, megfiatalított csapattal vág neki a Fidesz a választásnak Budapesten – mutatjuk a jelölteket

A Fidesz–KDNP keddi jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök és pártelnök, illetve Szentkirályi Alexandra budapesti frakcióvezető beszéde után bemutatták a Fidesz 16 budapesti egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét. A fővárosi jelöltek névsorát a Fidesz fővárosi elnöke meg is osztotta a napokban a Facebook-oldalán.

Nem beszélni, dolgozni

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott:

Olyan politikusokat jelölnek, akik nem beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte, és akikért tűzbe tenné a kezét.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy nem szabad lemondani Budapestről, és egyetlen utcát vagy bérházat sem engedhetnek át az ellenfélnek. Azt is kijelentette: szerinte az elvégzett munka alapján van esélye a kormányoldalnak, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzön. A Fidesz ennek érdekében a jelöltek névsora alapján komoly megújuláson esik át Budapesten, a párt 2022-es budapesti jelöltjei közül csak négyen indulnak el az áprilisi választáson is.

Régi nagy harcosok

Mint ismert, a választási törvény módosítása után az eddigi 18 helyett csak 16 egyéni választókerület lesz Budapesten, azaz kettővel kevesebb egyéni képviselő juthat be áprilisban az Országgyűlésbe a fővárosból.

A Fidesz az előző választáson egy fővárosi körzetet tudott megnyerni a rákosmenti körzetben. Mivel itt már harmadszor nyert Dunai Mónika, természetes volt, hogy ismét őt indítja a kormányoldal a 15-ös számú választókerületben. A szomszédos, 14. választókörzetben is nagyobb eséllyel indul el a fideszes jelölt, Szatmáry Kristóf ugyanis 2022-ben csak nagyon szoros csatában kapott ki Vajda Zoltántól.

Ismét elindul Földesi Gyula is az országgyűlési választáson, a pesterzsébeti választókerületben. Most sem lesz azonban könnyű dolga, mivel korábban az MSZP erős emberével kellett megküzdenie, most viszont Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét kell legyőznie a 16. választókerületben. Újrázhat Kovács Balázs Norbert is a terézvárosi központú 5-ös számú körzetben idén áprilisban. Az új választókerületi beosztás szerint viszont már nemcsak a VI. kerület, hanem Újlipótváros, a Vizafogó és Angyalföld egy része is ide tartozik.