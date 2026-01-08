budapesttisza pártszentkirályi alexandraorbán viktorfidesz

Erős, lendületes, megfiatalított csapattal vág neki a Fidesz a választásnak Budapesten – mutatjuk a jelölteket

Erős, ugyanakkor jelentősen megfiatalított, lendületes csapattal indul neki az országgyűlési választásnak a Fidesz–KDNP Budapesten. A jelöltek között vannak olyanok, akik korábban nyertek vagy jelentős szavazatmennyiséget tudtak begyűjteni, de helyben és országosan ismert európai parlamenti, fővárosi, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek vagy kormánytagok is. Újrázhat Dunai Mónika, Szatmáry Kristóf, Földesi Gyula és Kovács Balázs Norbert is, miközben számos olyan, fiatal politikus is megméreti magát, aki először vesz részt jelöltként országgyűlési választáson idén tavasszal.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A Fidesz–KDNP keddi jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök és pártelnök, illetve Szentkirályi Alexandra budapesti frakcióvezető beszéde után bemutatták a Fidesz 16 budapesti egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét. A fővárosi jelöltek névsorát a Fidesz fővárosi elnöke meg is osztotta a napokban a Facebook-oldalán.

Nem beszélni, dolgozni

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: 

Olyan politikusokat jelölnek, akik nem beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte, és akikért tűzbe tenné a kezét.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy nem szabad lemondani Budapestről, és egyetlen utcát vagy bérházat sem engedhetnek át az ellenfélnek. Azt is kijelentette: szerinte az elvégzett munka alapján van esélye a kormányoldalnak, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzön. A Fidesz ennek érdekében a jelöltek névsora alapján komoly megújuláson esik át Budapesten, a párt 2022-es budapesti jelöltjei közül csak négyen indulnak el az áprilisi választáson is. 

Régi nagy harcosok 

Mint ismert, a választási törvény módosítása után az eddigi 18 helyett csak 16 egyéni választókerület lesz Budapesten, azaz kettővel kevesebb egyéni képviselő juthat be áprilisban az Országgyűlésbe a fővárosból. 

A Fidesz az előző választáson egy fővárosi körzetet tudott megnyerni a rákosmenti körzetben. Mivel itt már harmadszor nyert Dunai Mónika, természetes volt, hogy ismét őt indítja a kormányoldal a 15-ös számú választókerületben. A szomszédos, 14. választókörzetben is nagyobb eséllyel indul el a fideszes jelölt, Szatmáry Kristóf ugyanis 2022-ben csak nagyon szoros csatában kapott ki Vajda Zoltántól. 

Ismét elindul Földesi Gyula is az országgyűlési választáson, a pesterzsébeti választókerületben. Most sem lesz azonban könnyű dolga, mivel korábban az MSZP erős emberével kellett megküzdenie, most viszont Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét kell legyőznie a 16. választókerületben. Újrázhat Kovács Balázs Norbert is a terézvárosi központú 5-ös számú körzetben idén áprilisban. Az új választókerületi beosztás szerint viszont már nemcsak a VI. kerület, hanem Újlipótváros, a Vizafogó és Angyalföld egy része is ide tartozik.

Megjelenik az új generáció

A többi választókerületben a Fidesz új arcai méretik meg magukat. Csepelen korábban Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke indult, most Király Nóra korábbi újbudai alpolgármester és volt polgármesterjelölt lett a jelölt a 9. választókerületben. Generációváltás volt Budafok-Tétényben is, ahol egy fiatal önkormányzati képviselő, Kocsondi Márk indul Budapest 10-es számú körzetében.

A 13. választókerületben, vagyis az újpalotai körzetben a Fidesz-frakció szóvivőjét, Németh Balázst jelöli a Fidesz. Az előzetes hírek szerint komoly küzdelem várható a józsefvárosi központú, Budapest 2-es számú választókerületben is, ahol Ferencz Orsolya fideszes űrbiztos ellenfele Bódis Kriszta, a Tisza Párt szociálpolitikai szakértője lesz. 

Magyar Péter a hegyvidéki központú, Budapest 3-as választókerületben pedig Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárral csap össze. 

Az 1. választókerületben, amelynek az V. kerület a központja, Fazekas Csilla I. kerületi alpolgármestert indítja a kormányoldal, a 4. választókerületben, amelynek II. kerületi központja van, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár méretteti meg magát tavasszal az országgyűlési választáson. A 6. választókerületben (XIV. kerületi központtal) Radics Béla indul, aki hamar ismert lett aktív fővárosi képviselői munkája révén.  A 7. választókerületben (X. kerületi központtal) D. Kovács Róbert Antal X. kerületi polgármester, a 8. választókerületben (XIX. kerületi központ) Tarnai Richárd, a 11. választókerületben (Óbuda-központ) Gyepes Ádám, a 12. választókerületben (XIII. kerületi központ) pedig Zsigmond Barna Pál európai uniós képviselő lesz a Fidesz parlamenti képviselőjelöltje. A fővárosi választás nemcsak az egyéni jelöltek bejuttatása miatt fontos, hanem azért is, mert a győzteskompenzáció miatt az első és második helyezett képviselőjelölt szavazatkülönbsége a győztes képviselőt jelölő párt országos listájához adódik hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pártja budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

