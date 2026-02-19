Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

Obamaufóföldönkívüli intelligenciaufóhívőkufó-észlelésuniverzumSETIinterjú

Obama: a volt amerikai elnök szerint valóság az idegenek létezése

Az emberiséget már régóta foglalkoztatja az a nagy kérdés, hogy rajtunk kívül létezhet-e magasan fejlett élet az univerzumban. A volt amerikai elnök, Barack Obama egy most nemrég vele készített interjúban azt állította, hogy az idegenek létezése valóság. Az amerikai adminisztráció egykori első emberének kijelentése valóságos kommentcunamit indított el a közösségi médiában; a hozzászólások jelentős része a volt elnök kijelentését úgy értelmezi, hogy mégis igazak lehetnek azok a már évtizedek óta keringő pletykák, miszerint az amerikai kormányzat konkrét bizonyítékokkal rendelkezik az idegen létezésére, amiket szándékosan elhallgat a nyilvánosság elől.

Elter Tamás
Forrás: Ilf Science2026. 02. 19. 20:06
Az egyik leghíresebb amerikai észlelés a haditengerészet egyik F–18-as ának fedélzetéről megörökített úgynevezett tiktak-ufó Fotó: History.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Obama volt amerikai elnök nyilatkozatára, miszerint az idegenek létezése nem fikció, hanem valóság, az ufóhívők is aktivizálták magukat azt állítva, hogy az exelnök nyilatkozatával bebizonyosodott az a régi feltevésük, hogy a kormányzat szándékosan hallgat a földönkívüliekkel kapcsolatban.

Obama, aki az Egyesült Államok 44. elnöke volt, nagy visszhangot kíváltó interjút adott , amiben érintette az idegeneket is
                        Obama, aki az Egyesült Államok 44. elnöke volt, nagy visszhangot kíváltó interjút adott , amiben érintette az idegeneket is                                        Fotó: Official White House Photo by Pete Souza 

Obama nyilatkozata felrobbantotta az internetet

Az, hogy máshol is létezik-e magasan fejlett élet a világegyetemben, mind a tudósokat mind pedig a közvéleményt egyaránt élénken foglalkoztató kérdés. Az univerzum mérete és az elmúlt egy-két évtizedben felfedezett exobolygók egyre nagyobb száma, továbbá az a tény, hogy a világegyetemben szinte mindenhol előfordulnak azok az elemek, amelyek a biológiai élet alapkövei, a matematikai valószínűséggel együtt erősen azt valószínűsítik, hogy rajtunk kívül még akár rengeteg más magasan fejlett technikai civilizáció is létezhet az univerzumban. 

                     A matematikai valószínűség szerint rengeteg földönkívüli civilizáció létezhet az univerzumban                        Fotó: NASA

Az igen erős matematikai valószínűség ellenére sem rendelkezünk azonban semmilyen konkrét tudományosan is értékelhető bizonyítékkal az idegenek létezésére.

A világhírű Nobel-díjas magfizikusról, Enrico Fermiről elnevezett Fermi-paradoxon fogalmazta meg először a földön kívüli civilizációk létezésének matematikailag becsült magas valószínűsége és az e civilizációk létére vonatkozó bizonyítékok hiánya közt fennálló ellentmondást. A Fermi–Hart-paradoxon feloldására több elméleti magyarázat is született, ám az 1950-es évek elején megalkotott paradoxon mindeddig mit sem vesztett az aktualitásából, mivel továbbra sincs bizonyíték az idegenek létezésére.

Enrico Fermi Nobel-díjas magfizikus fogalmazta meg a róla elnevezett paradoxont   Fotó: Wikimedia Commons

Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke nemrég Brian Tyler Cohen újságírónak, illetve podcast-műsorvezetőnek adott interjújában egy kérdésre válaszolva azt a kijelentést tette, 

hogy a földönkívüliek létezése valóság. 

Mivel a volt elnök nem mélyedt el annak részletesebb kifejtésében, hogy mire alapozza ezt az állítását, az ufóösszeesküvés-elméletek hívei azonnal megmozdultak az interjú után, ami utólagos magyarázkodásra késztette az egykori elnököt, hogy mit is értett az idegenek valóságos létezésére vonatkozó kijelentése alatt.

A volt elnök magyarázkodásra kényszerült az idegenek miatt   Fotó: Meri Talk

 Egy villámkérdés-sorozatban Cohen a következő kérdést tette fel a volt elnöknek: „Valódiak a földönkívüliek?” Mire Obama egész pontosan ezt válaszolta: „Igaziak, de én nem láttam őket, és nem tartják őket bent… mi az…?”„ Az 51-es körzet?” – kérdezett rá Cohen, mire Barack Obama így folytatta: „

Az 51-es körzet. Nincs ott semmilyen föld alatti létesítmény. Hacsak nincs ez a hatalmas összeesküvés, amit eltitkoltak az Egyesült Államok elnöke elől.

 

2013-ig még az 51-es körzet létezését is letagadták a hatóságok   Fotó: AFP/Angelo Cavalli

Brian Tyler Cohen azzal folytatta az interjút, hogy megkérdezte, mi volt az első kérdés, amire Obama választ szeretett volna kapni, miután beiktatták az Egyesült Államok elnökének. A volt elnök erre nevetve így válaszolt: „Hol vannak az idegenek?” Az internet népe azonban egyáltalán nem vette viccesre az exelnök kijelentését, és az Obama-interjú után az online tér valósággal lángra lobbant a közösségi médiafelületeket elárasztó kommentektől és ufó összeesküvés-elméletektől – írja az Ilf Science tudományos hírportál. Ennek hatására a volt elnök szükségét érezte, hogy tisztázza az X-en megjelent videós interjúban az idegenekkel kapcsolatban általa elmondottakat. 

Az idegeneket nem az 51-es körzetben tartják fogva     Fotó: Getty Images

„Megpróbáltam ahhoz ragaszkodni, amit gondolok, de mivel ez ekkora figyelmet kapott, hadd pontosítsak. Statisztikailag a világegyetem olyan hatalmas, hogy jó esély van rá, hogy van élet odakint. De a naprendszerek közötti távolságok olyan nagyok, hogy kicsi annak az esélye, hogy földönkívüliek látogattak volna meg bennünket, és az elnökségem alatt nem láttam bizonyítékot arra, hogy az idegenek kapcsolatba léptek volna velünk. Tényleg!” – írta az Egyesült Államok 44. elnöke, Barack Obama.

A tudósok nagyon komolyan veszik a földönkívüli élet kutatását

Az azonosítatlan légi jelenségekkel (Unidentified Aerial Phenomenon, UAP), korábbi elnevezésükkel, az ufókkal kapcsolatos kongresszusi meghallgatások, jelentések és az ezekhez kapcsolódó kormányzati információk titkosításának feloldása az utóbbi években – nem kis részben a közvélemény nyomására – megszaporodott.

Szemtanú volt katonai pilóták tanúkénti meghallgatása egy szenátusi vizsgálóbizottság előtt   Fotó: The American Legion

Az azonosítatlan légi jelenség (UAP) jóval tágabb gyűjtőfogalom, mint az 1940-es évek második felétől elterjedt és igen népszerűvé vált azonosítatlan repülő tárgy (Unindentified Flying Object, UFO) fogalma. Napjainkban már egységesen az UAP fogalmát alkalmazzák, ami mindazokra a légi jelenségekre kiterjed, amelyek az atmoszferikus jelenségekre vagy a különböző azonosítatlan repülő tárgyakra vonatkoznak.

A Pentagon 2021-ben egy ufó-munkacsoportot is létrehozott az addig titkosított ügyek kivizsgálására. De a nagyot hangzó állításokon és a bizonytalan videókon túl semmi olyan bizonyítékot nem mutattak be eddig, ami hetelesen és kétséget kizáró bizonyosság szintjén alátámasztaná azt az elképzelést, hogy az idegenek már itt jártak vagy itt lehetnek. 

De jelenleg hol tartunk a földönkívüli élet kutatásában? 

A szaktudósok nagyon komolyan veszik a lehetséges földönkívüli élet kutatását; ezt a tudományterületet nevezik asztrobiológiának. Az élet máshol való létezése mélyen összefügg azzal a kérdéssel, hogy hogyan fejlődött ki az élet a Földön. 

Több olyan UAP -ot is észleltek, amire nem találtak magyarázatot   Fotó: EarthSky

Lehet, hogy a feltételezett idegen létformák nem úgy néznek ki, mint ahogyan a földi létformákat ismerjük, ám ami a tudományos valóság: a kutatók becslése szerint csak a galaxisunkban, a Tejútrendszerben legalább 100 milliárd exobolygó létezhet. E felfoghatatlanul nagy szám ismeretében pedig adódik a kérdés, mennyire valószínű ennek fényében, hogy csak a Földön alakulhatott ki a magasan fejlett élet?

Egyedül vagyunk?

A SETI által végzett rádiófelmérések eddig még nem találtak semmiféle olyan nyomot, ami arra utalna, hogy a galaxisunk más vidékén léteznének magas fejlettségű idegen technikai civilizációk.

A SETI ( Search for Extra-Terrestial Intelligence) vagyis a földönkívüli intelligencia keresése egy viszonylag új interdiszciplináris tudományág, aminek az idegen intelligens élet felfedezése a célja. A SETI a csillagászat, az asztrobiológia és az informatika határtudománya. A SETI kutatási módszere passzív; elsősorban a vélelmezett idegen technikai civilizációk által kibocsátott mesterséges és rádióteleszkópokkal fogható jelek keresésére, illetve felfedezésére fókuszál.

De az élet – akár a múltbeli földönkívüli élet – nyomait nemcsak a galaxis távoli vidékein, hanem a szűkebb kozmikus hazánkban, a Naprendszerben is keresik a tudósok. 

A SETI a földönkívüli civilizációk után kutat   Fotó:  ESO/Y. Beletsk/Wikimedia Commons

Néhány ígéretesnek látszó nyomra sikerült is rábukkanniuk az elmúlt egy-két évtizedben. 

A NASA Perseverance marsjárója néhány érdekes kőzetet talált a vörös bolygón, amelyek olyan átalakulásra utaló jeleket mutatnak, amiket élő szervezetek magyarázhatnak, de a NASA Curiosity rovere által a Marson kimutatott egyes kémiai elemek bősége is elméletben az élő szervezetek jelenlétével  magyarázható. Az Enceladust, a Szaturnusz egyik holdját annak komplex kémiai összetétele és hidrotermális kürtői ugyancsak alkalmassá tehetik az egyszerűbb létformák, a mikrobális élet számára. Hasonló a helyzet a Jupiter vízben gazdag jeges holdjával is.

A NASA Preseverance rovere olyan nyomokat azonosított a Marson, amelyek biológiai eredetűek lehetnek   Fotó: NASA/JPL-Caltech

Mindezeket az élet számára potenciálisan alkalmas kozmikus helyszíneket most vizsgálják meg igen alaposan az asztrobiológusok és hamarosan újabb missziók indulnak a Naprendszeren belüli lehetséges élet felkutatására. 

Ami tény, hogy pillanatnyilag a közvetlen kozmikus környezetünkben sem találtunk még egyértelmű bizonyítékokat akár a recens, akár a múltbeli életformák létére. 

A legelső Naprendszeren kívüli planétát, az első exobolygót 1995-ben fedezték fel. Az elmúlt három évtizedben ezek száma 6000-re ugrott, és jelenleg mintegy tízezernyi további exobolygó-észlelés vár még megerősítésre. Ezek között mindeddig még nem sikerült megtalálnunk a Föld ikertestvérét, de ez nem azt jelenti, hogy idővel nem fogunk rábukkanni egy Földhöz nagyon hasonló, idegen rendszerbeli bolygóra.

Rohamosan gyarapszik a Naprendszeren kívül felfedezett exobolygók száma   Fotó: Inverse

Tehát igen jó annak az esélye, hogy valahol léteznek az idegenek, még ha egyelőre nem is találtunk rájuk, és nem egy titkos nevadai katonai bázison tarják őket fogva.

Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke:

  • azt válaszolta egy interjúban feltett kérdésre, hogy az idegenek valódiak,
  • majd az interjú nagy visszhangjára reagálva,
  • egy pótlólagos közösségimédia-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ez a saját véleménye,
  • és az Egyesült Államok elnökeként nem látott semmilyen titkos bizonyítékot az idegenekről.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.