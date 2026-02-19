Obama: a volt amerikai elnök szerint valóság az idegenek létezése

Obama volt amerikai elnök nyilatkozatára, miszerint az idegenek létezése nem fikció, hanem valóság, az ufóhívők is aktivizálták magukat azt állítva, hogy az exelnök nyilatkozatával bebizonyosodott az a régi feltevésük, hogy a kormányzat szándékosan hallgat a földönkívüliekkel kapcsolatban.

Obama, aki az Egyesült Államok 44. elnöke volt, nagy visszhangot kíváltó interjút adott , amiben érintette az idegeneket is Fotó: Official White House Photo by Pete Souza

Obama nyilatkozata felrobbantotta az internetet

Az, hogy máshol is létezik-e magasan fejlett élet a világegyetemben, mind a tudósokat mind pedig a közvéleményt egyaránt élénken foglalkoztató kérdés. Az univerzum mérete és az elmúlt egy-két évtizedben felfedezett exobolygók egyre nagyobb száma, továbbá az a tény, hogy a világegyetemben szinte mindenhol előfordulnak azok az elemek, amelyek a biológiai élet alapkövei, a matematikai valószínűséggel együtt erősen azt valószínűsítik, hogy rajtunk kívül még akár rengeteg más magasan fejlett technikai civilizáció is létezhet az univerzumban.

A matematikai valószínűség szerint rengeteg földönkívüli civilizáció létezhet az univerzumban Fotó: NASA

Az igen erős matematikai valószínűség ellenére sem rendelkezünk azonban semmilyen konkrét tudományosan is értékelhető bizonyítékkal az idegenek létezésére.

A világhírű Nobel-díjas magfizikusról, Enrico Fermiről elnevezett Fermi-paradoxon fogalmazta meg először a földön kívüli civilizációk létezésének matematikailag becsült magas valószínűsége és az e civilizációk létére vonatkozó bizonyítékok hiánya közt fennálló ellentmondást. A Fermi–Hart-paradoxon feloldására több elméleti magyarázat is született, ám az 1950-es évek elején megalkotott paradoxon mindeddig mit sem vesztett az aktualitásából, mivel továbbra sincs bizonyíték az idegenek létezésére.

Enrico Fermi Nobel-díjas magfizikus fogalmazta meg a róla elnevezett paradoxont Fotó: Wikimedia Commons

Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke nemrég Brian Tyler Cohen újságírónak, illetve podcast-műsorvezetőnek adott interjújában egy kérdésre válaszolva azt a kijelentést tette,

hogy a földönkívüliek létezése valóság.

Mivel a volt elnök nem mélyedt el annak részletesebb kifejtésében, hogy mire alapozza ezt az állítását, az ufóösszeesküvés-elméletek hívei azonnal megmozdultak az interjú után, ami utólagos magyarázkodásra késztette az egykori elnököt, hogy mit is értett az idegenek valóságos létezésére vonatkozó kijelentése alatt.