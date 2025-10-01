Marsi élet nyomait fedezhették fel a vörös bolygón

Marsi élet nyomairól tett bejelentést a NASA a múlt héten. Az amerikai űrkutatási szervezet képviselői a Mars felszínén vizsgálódó Preseverance távvezérelt rovert működtető csoport kutatói és szakértői jelenlétében megtartott sajtótájékoztatón elmondták, hogy amit azonosítottak, az „a legtisztább életjel, amit valaha a Marson találtunk”.

A marsi élet lehetősége az egyik legizgalmasabb kérdés Fotó: NASA

Marsi élet: mit jelentene ez az emberiség számára?

A lehetséges marsi bioszignatúrák elemzése tovább folytatódik, hogy megpróbálják kizárni a nem biológiai eredetű lehetséges magyarázatokat. Amennyiben végleges megerősítést nyer, hogy a Marson volt élet, azt is át kell gondolni, hogy mit jelenthet az emberiség számára ez a felfedezés. Amellett, hogy a földönkívüli életről és annak más bolygókon való kifejlődéséről is mesélhet a Marson felfedezett biológiai nyomnak vélt struktúra, de ahhoz is hasznos támpontot adhat, hogy mik lehetnek az élet, benne a magasan fejlett technikai civilizációk létezésének az esélyei a tágabb univerzumban.

Marsi tájkép. Az előtérben lévő üledékes eredetű kőzetek a víz egykori jelenlétének bizonyítékai Fotó: NASA/JPL-Caltech

Az egyik nagy rejtély, amelynek értelmezéséhez támpontot adhat, a híres Fermi-paradoxon.

A világhírű Nobel-díjas elméleti fizikus, Enrico Fermi 1950-ben megfogalmazott paradoxona arra keresi a választ, hogy ha a matematikai valószínűség szerint megszámlálhatatlanul sok magasan fejlett civilizációnak kell léteznie az általunk ismert univerzumban, akkor miért nem találunk semmilyen és e technológiai idegen civilizációk létére vonatkozó bizonyítékot? A téma első széles körű vizsgálata 1975-ben kezdődött el Michael Hart munkássága nyomán, ezért Fermi–Hart paradoxonként is szokás emlegetni ezt a gondolatkísérletet.

A tudósok egy népszerű módszerrel, az úgynevezett „nagy szűrő” néven ismert elmélettel próbálják elemezni és feloldani azt az ellentmondást, amit a Fermi–Hart paradoxon fogalmaz meg. Robin Hanson, a George Mason Egyetem munkatársának értelmezése szerint mivel nem figyelhetők meg technológiailag fejlett földönkívüli civilizációk, az idegen élet vagy civilizáció fejlődésének útjában olyan jelentős akadálynak kell állnia, ami megakadályozza őket abban, hogy elérjék azt a fejlődési szakaszt, ahol nagy és kimutatható hatást gyakorolnak a környezetükre, amelyet a Földről is megfigyelhetünk.