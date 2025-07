Ismeretlen csillagközi objektum halad elképesztő sebességgel a belső Naprendszer felé

Több csillagász is homályos kómát észlelt a 3I/ATLAS körül, ami erősen arra utal, hogy üstökösről lehet szó Fotó: International Gemini Observatory / Live Science

Loeb és kutatótársai szerint a 3I/ATLAS szokatlanul nagy sebessége miatt nagyon nehéz lenne űrszondát indítani az objektum felderítésére még mielőtt elhagyná a Naprendszert,

ami a titkos idegen tevékenység egy másik potenciális jele lehet.

Jelenlegi sebessége alapján Loeb azt is megjegyezte, hogy a 3I/ATLAS körülbelül 8000 évvel ezelőtt lépte át a Naprendszer mintegy egy fényévre lévő küldő határát, éppen akkor, amikor elkezdett kialakulni a modern emberi civilizáció. Loeb tudóscsoportja azt állítja, nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a 3I/ATLAS üstökös lenne, elsősorban azért, mert a kutatók még nem azonosítottak semmilyen illékony, vagy az üstökösökhöz kapcsolódó specifikus vegyi anyagot a kómájában.

Sok kutató szenzációhajhásznak tekinti Avi Loeb és társai teóriáját

Korántsem osztja azonban mindenki Loeb professzor és tudóstársai elképzelését a 31/ATLAS lehetséges idegen eredetéről. „Számos teleszkópos megfigyelés történt a 3I/ATLAS-ról, és ezek mind arra utalnak, hogy az üstökös aktivitás klasszikus jeleit mutatja” – nyilatkozta Darryl Seligman, a Michigani Állami Egyetem csillagásza, a 3I/ATLAS-ról publikált első tanulmány egyik szerzője a Live Science tudományos hírportálnak. „Minden bizonyíték arra utal, hogy ez egy közönséges üstökös, amit egy másik naprendszer lökött ki magából, ahogy a saját Naprendszerünkből is már megszámlálhatatlanul sok üstökös lökődött ki a csillagközi térbe” – tette hozzá Samantha Lawler, a kanadai Regina Egyetem csillagásza, aki a Naprendszer dinamikájára specializálódott asztronómus.

A 31/ATLAS pályáját szemléltető ábra Fotó: David Rankin/Catalina Sky Survey / Live Science

A kutató vitatja Loeb és csapatának azt a tézisét is, miszerint a 31/ATLAS nem mutat üstökösre utaló jeleket. "Bármilyen feltételezés az objektum illékony anyagainak hiányáról még korai lenne pillanatnyilag. Az objektum még mindig elég messze van a Naptól, így nem is lehet arra számítani, hogy illékony anyagokra találjunk közvetlen bizonyítékokat” – mondja Samantha Seligman. Ehelyett ezek valószínűleg a következő hetekben és hónapokban fognak nyilvánvalóvá válni, ahogy az objektum a Nap közelébe ér– tette hozzá a kutató. Egyébként maga Avi Loeb is elismeri, hogy kevésbé valószínű a teóriájuk helytállósága az objektum üstökös jellegével szemben. "Messze az lesz a legvalószínűbb kimenetel, hogy a 3I/ATLAS egy teljesen természetes csillagközi objektum, valószínűleg egy üstökös” – írja Loeb a blogbejegyzésben.

Sokan ennél epésebben fogalmaznak azt hangoztatva, hogy az ilyen és semmivel sem bizonyítható bombasztikus bejelentések aláássák a kutatók hitelességét.

„A csillagászok világszerte izgatottan fogadták a 3I/ATLAS érkezését, és egymással együttműködve a fejlett távcsövek segítségével kutatták fel ezt a látogatót” – mondta Chris Lintott, az Oxfordi Egyetem csillagásza, aki tagja volt a 3I/ATLAS galaktikus eredetét szimuláló tudóscsoportnak.