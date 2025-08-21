Háromezer éves, ritka faragott kő került elő Norvégiában

A közép-norvégiai Gauldal-völgyben tett felfedezés fényt derít a bronzkori rituális gyakorlatokra, és új betekintést nyújt abba, hogy az ősi közösségek hogyan kapcsolódtak a halálhoz, a valláshoz és a természethez.

Egy földcsuszamlás, amely megőrizte a történelmet

Kr. e. 800 körül Gauldalban hatalmas földcsuszamlás volt, amely vastag agyagréteggel borította be a folyóvölgyet. Az ősi helyszín ezért évszázadokon át rejtve maradt, mígnem a régészek 2014-ben az E6-os autópálya bővítése során ásatásokba kezdtek.

„Az egész területet a földcsuszamlásból származó agyag borítja” – magyarázta Hanne Bryn, az NTNU Egyetemi Múzeum régésze, aki az első felmérés óta vezeti a kutatásokat. „Hamar megláttuk az emberi tevékenység nyomait, de amit végül feltártunk, az messze felülmúlta a várakozásainkat.”

A csapatnak nehéz dolga volt, akár három méter vastag agyagrétegeken kellett átásnia magát. Amit alatta találtak, az viszont rendkívüli volt.

Egyedülálló kultuszhely Közép-Norvégiában

A régészek a lelőhelyet egy 3000 éves bronzkori kultuszközpontként azonosították. A hétköznapi településekkel ellentétben két fő zónából állt, mindegyikben egy-egy körülbelül 10-12 méter hosszú házzal és a hozzá tartozó temetkezési struktúrákkal.

Az egyik területen egy nagy sírhalom és három kőlapos kamra állt. Ezekben a kamrákban elhamvasztott emberi csontokat találtak, amelyeket Kr. e. 1000 és 800 közé datáltak – ami egybeesik a földcsuszamlás idejével.

A helyszínen elszórtan számos díszített kő volt, köztük egy faragott lábnyom, lábujjakkal és csészenyomokkal, a történelem előtti sziklarajzoknál gyakori kis kör alakú mélyedésekkel. Az egyik ház közelében a régészek hasonló jelekkel ellátott kövek félkörívét találták meg, ami rituális jelentőségre utal.

A faragott kő

A legfigyelemreméltóbb felfedezés egy kis, körülbelül 20×10 centiméteres kő volt, amely egy nagyobb sziklacsoport alatt rejtőzött. Ellentétben a legtöbb norvégiai sziklarajzzal, amelyet közvetlenül az alapkőzetbe véstek, ezt úgy tervezték, hogy hordozható legyen.