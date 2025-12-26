Kovács IstvániffhsKassai ViktorFC BarcelonaPuhl Sándor

Az idei BL-döntőt vezető magyar bíró pórul járt a Barcelona „ellensége” miatt

Puhl Sándor négyszer volt a világ legjobb játékvezetője a futballban korábban a nemzetközi szervezet, az IFFHS szerint, legutóbb pedig 2011-ben Kassai Viktor végzett a rangsor élén magyarként. Idén a magyar gyökerű román bíró, a BL-döntőt vezető Kovács István a negyedik helyen végzett az IFFHS toplistáján, és a dobogóról az év egyik legnagyobb bíróbotrányának főszereplője miatt maradt le, akire a Barcelona és Hansi Flick személy szerint is nagyon kiakadt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 8:10
Kovács István lett idén a világ negyedik legjobb futballbírója az IFFHS-nél Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Az IFFHS karácsonyra időzítette a világ legjobb játékvezetőinek a kihirdetését 2025-ben, és a csütörtök este közzétett rangsor élén most először a francia Clément Turpin végzett, aki a 2016-os Európa-bajnokságon a magyar–osztrák (2-0) csoportmeccset is vezette, valamint fújt már Bajnokok Ligája-döntőben (2022) és Európa-liga-fináléban (2021) is. Ugyanakkor az idei év legrangosabb futballmérkőzését, a BL-döntőt vezető, magyar származású Kovács István nem fért fel a dobogóra.

A magyar származású Kovács István lett idén a negyedik legjobb játékvezető az IFFHS rangsorában
A magyar származású Kovács István lett idén a negyedik legjobb játékvezető az IFFHS rangsorában. Fotó: AFP/Paul Ellis

A hivatalosan román színekben működő, de nagykárolyi, magyar ajkú Kovács István a világ negyedik legjobb játékvezetője lett az IFFHS szerint: a győztes Turpin mögött sorrendben az ugyancsak francia Francois Letexier és a lengyel Szymon Marciniak végzett a top háromban.

Az IFFHS rangsora különösen érdekes abból a szempontból, hogy 2025-ben a PSG–Internazionale (5-0) BL-döntő volt az év legrangosabb meccse, amit Kovács István magabiztosan hozott le. A másik jelentős finálé idén a FIFA klub-világbajnokság döntője volt, azt a Chelsea–PSG találkozót (3-0) pedig az ausztrál Alirezá Fagáni fújta, aki csak nyolcadik lett a listán.

Kovács István a Barcelona által kritizált bíró mögött végzett

Ezzel szemben felfért a dobogóra közvetlenül Kovács István előtt Marciniak, akiről idén egy nagy botrány maradhatott meg az emberek emlékezetében. A lengyel vezette májusban a Barcelona BL-elődöntős visszavágóját az Inter ellen, amelyen az olaszok 4-3-ra győztek, így drámai körülmények között, 7-6-os összesítéssel jutottak tovább. A Barcelona edzője, Hansi Flick a lefújás után Marciniakban látta a bűnbakot.

– A játékvezető minden kérdéses esetben az Inter javára döntött, és ez elszomorít – jegyezte meg Hansi Flick.

Mi történt?

Marciniak nem adott meg egy olyan 11-est a Barcelonának, amit a katalánok Acerbi kezezése miatt reklamáltak. Ugyanakkor Cubarsí szabálytalansága miatt videózás után büntetőt ítélt az Internek, míg azt a 11-est szabadrúgásra változtatta, amit Lamine Yamal felrúgása miatt elsőre megítélt a Barcelonának.

A katalánok szerint Marciniak nem először fújt ellenük, korábban Barcelonában az ősi rivális Real Madrid barátjaként állították be őt.

Tehát végeredményben a Barcelona „ellensége” taszította le a dobogóról Kovács Istvánt. Az IFFHS 1987 óta választja meg a világ legjobb játékvezetőit, Puhl Sándor négyszer (1994, 1995, 1996, 1997) bizonyult a legjobbnak, legutóbb pedig 2011-ben Kassai Viktor végzett az élen magyarként.

A 2025-ös rangsor:

 

 

