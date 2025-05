Marciniak játékvezető fejét követelik, mert mindig a Barcelona ellen döntött + videó

A Barcelona számára azért is lélekölő a kiesés, mert 0-2-ről 3-2-re fordított az Inter otthonában, és a 92. percben még úgy nézett ki, hogy ott van a BL-döntőben. Ám a 93. percben Acerbi kiegyenlített, a kétszer tizenöt perces hosszabbításban pedig Frattesi megszerezte az Inter győztes, a milánóiak döntőbe jutását érő gólját.

Érthető. hogy a lefújás után Hansi Flick nem volt nyugodt

– A játékvezető minden kérdéses esetben az Inter javára döntött, és ez elszomorít – jegyezte meg Hansi Flick, a Barcelona trénere első nyilatkozatában.

S Pedri is a felháborodásának adott hangot:

– Nem ez az első alkalom, hogy ez történik velünk ezzel a játékvezetővel. Az UEFA-nak ezt meg kellene vizsgálnia – mondta Pedri.

A katalán Mundo Deportivo is a bírálja Szymon Marciniakot, amint arról pedig már korábban írtunk, a katalán Sport már a meccs előtt is támadta a lengyel játékvezetőt, a Real Madrid „barátjaként” beállítva. Ezt a húrt most a Mundo Deportivo is megpengette, a VAR-szobában ülőknek is a fejét követelve.

⚫️🔵 Ante la duda, Marciniak y el VAR barriendo siempre para casa



✅ El polaco, con pasado amable con el Madrid, desquició al Barça con la dupla formada por los neerlandeses Higler y Van Boekel como colaboradores en el videoarbitraje



✍️ @sergisoleMD https://t.co/HA10790DQx — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 6, 2025

Szymon Marciniak és a vitás esetek

Nos, Marciniak valóban nem adott meg egy olyan 11-est a Barcelonának, amit a katalánok Acerbi kezezése miatt reklamáltak. Ugyanakkor Cubarsí szabálytalansága miatt videózás után büntetőt ítélt az Internek, azt a 11-est pedig szabadrúgásra változtatta, amit Lamine Yamal felrúgása miatt elsőre megítélt a Barcelonának.

🚨 ¿Era penalti a favor del Barça por manos de Acerbi?



❌ Marciniak decidió que NO pic.twitter.com/t0LiLUlMBt — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 6, 2025

Az X-en közel 250 ezer követővel rendelkező Archivo VAR szerint az alábbi esetnél a VAR hibázott, hogy rábeszélte a játékvezetőt, ne 11-est ítéljen, hanem csak szabadrúgást a Barcelona javára.

🖥️💥 Gravísimo error del VAR en la acción entre Mkhitaryan y Lamine Yamal.



👉🏻 Se producen dos contactos en la acción, uno fuera del área y un segundo sobre la línea.



❌ ES PENALTI.



▪️ Marciniak señaló correctamente el penalti pero Dennis Higler, en el VAR, cambió su decisión. pic.twitter.com/HWiyMrX3CJ — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 6, 2025

Mindenesetre Flick később már lehiggadt.

Hansi Flick: Jövőre újra nekifutunk

– Mindent megtettünk, és nagyon büszke vagyok a csapatomra. El kell fogadnunk az eredményt. Az Inter játékosai jóval tapasztaltabbak, a mi csapatunk sokkal fiatalabb, még fejlődnünk kell támadásban és védekezésben is. Idén sajnos nem nyerjük meg a Bajnokok Ligáját, de jövőre újra nekifutunk – ígérte meg Hansi Flick.