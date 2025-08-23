Como CalcioprojektSerie A

Fityisz az olasz futballnak: új sztárcsapat van születőben a Serie A-ban

Az olasz élvonalba két évtized után visszatérő Como nem a megszokott utat járja: a lombard klub a futballt eszközként használja a város nemzetközi imázsának erősítésére. Stabil anyagi háttérrel, fiatal, fejlődőképes játékosok szerződtetésével és karizmatikus vezetők jelenlétével a Comóból mára nemcsak sportklub, hanem modern, fenntartható projekt született, amely Európa felé tekint.

Ellenbruch Zsolt
2025. 08. 23. 6:50
A Como életérzés, üde színfolt a Serie A-ben Fotó: TIZIANO BALLABIO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előző években már-már megszokottá vált, hogy egy-egy kivételes esettől eltekintve a Serie A csapatai nem tudnak komolyabb költekezésbe bocsátkozni az átigazolási piacon. Az olasz futball financiális helyzete finoman szólva sem ideális: a csökkenő közvetítési díjak, a befektetők távolmaradása és az alsóházi mérkőzések iránti érdektelenség miatt a jövőkép sem tűnik sokkal fényesebbnek. Ezzel szemben a Como Calcio projektje 2025 nyarán minden más olasz középmezőnybeli klubhoz képest példátlan méretű erősítéseket hajtott végre.

Cesc Fabregas hármas szerepkörben kiváló munkát végez a Comónál, amely a Serie A meglepetéscsapata lehet
Cesc Fabregas hármas szerepkörben kiváló munkát végez a Comónál, amely a Serie A meglepetéscsapata lehet (Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto)

A lombardiai kisváros együttese tudatosan más utat jár: nem augusztus végén próbálja összeszedni a még szabadon kószáló futballistákat, és nem a veterán játékosok leigazolásában látja a fejlődést. Olyan víziót követ, amelyből rövid távon az eredmények, közép- és hosszú távon pedig a gazdasági stabilitás profitálhat. Szokatlan jelenség ez a Serie A-ban, ugyanakkor pontosan megmutatja, mire képes egy klub, ha nem pusztán a túlélésben gondolkodik. Ahhoz azonban, hogy megértsük, miként jutott el idáig a Como, érdemes visszatekintenünk a viharos múltjára.

Como: ma már virágzik a csődök klubja

A Como Calcio története szinte tankönyvi példája annak, hogyan fonódhat össze egy patinás klub életében a hagyomány, a lokális identitás és a pénzügyi instabilitás. A lombardiai egyesület a XX. század során több alkalommal is megjárta az élvonalat, a Serie A-ban összesen 13 idényt töltött el, ám szinte minden fellendülést pénzügyi nehézségek és újrakezdések követtek.

  • A klubot 1907-ben alapították, alig néhány évvel később már a legfelsőbb osztályban is bemutatkozott.
  • A negyvenes és nyolcvanas években több szezonra is stabil Serie A-résztvevőnek számított, 1949 és 1953 között például a 6. helyig jutott.
  • 2002-ben még feljutott az élvonalba, de három év alatt három kiesés követte egymást, 2005-ben pedig csőd miatt az amatőr szintig zuhant.
  • 2017-ben ismét anyagi összeomlás fenyegette a klubot: az árverésen Michael Essien felesége, Akosua Puni vette meg az egyesületet, de a licencproblémák miatt csak új jogi entitásként, ismét a Serie D-ben indulhattak.
  • A teljes megszűnés elkerülésében végül a városvezetés közbelépése és helyi befektetők segítettek – ez készítette elő a terepet a következő, már globális szinten is meghatározó tulajdonosváltáshoz.
  • Mindez azt mutatja, hogy a Como a múltban újra és újra képes volt túlélni a válságokat, ám valódi kitörési pontot sosem talált. Ezen a körforgáson változtatott, amikor a nemzetközi színtéren is erős befektető jelent meg a klub mögött.

Indonéz tőke: színpadra lépnek a Hartono testvérek

2019 tavaszán a londoni székhelyű SENT Entertainment vette át a klubot, amelyről hamar kiderült, hogy valójában az indonéz Djarum-csoport érdekeltségéhez tartozik. A Hartono testvérek – Michael és Robert –, Ázsia egyik leggazdagabb családjának tagjai, és kihasználták az adódó lehetőséget, hogy minimális áron fektessenek be egy olyan klubba, ahol a futball mellett más szempontok is meghatározóak.

A Comói-tó világhírű turisztikai célpont, ahol a futballklub könnyen integrálódhat a város brandjébe. A projekt így egyszerre szól a sport sikereiről, az üzleti lehetőségekről és a turisztikai vonzerő növeléséről. A futball itt nem önmagában cél, hanem eszköz is: olyan platform, amelynek révén a város neve új dimenziókban jelenhet meg a nemzetközi színtéren.

Persze ezen cél eléréséhez elkerülhetetlen volt, hogy előbb vagy utóbb a klub az élvonalban szerepeljen. A szinte kimeríthetetlen tőke ellenére meglepően visszafogottan indult a projekt. A tulajdonosváltás pillanatában még negyedosztályú csapat a Serie C kapujában állt, és a működést rendkívül takarékosan szervezték meg. A feljutást követően a sportigazgató, Carlalberto Ludi szinte kizárólag kölcsönjátékosokból és ingyen érkezők közül állította össze a keretet, az átigazolási piacra szánt összeg nevetségesen alacsony volt még a harmadosztályú riválisokhoz képest is. Mégis, a stabil munka meghozta az eredményt: a Como 2021-ben visszajutott a Serie B-be, és két idényen át biztosan bennmaradt. Mire 2024-ben elérkezett a feljutás pillanata, már világosan látszott: ez nem csupán egy futballklub története, hanem egy tudatosan épített nemzetközi projekt, amelynek hatása messze túlmutat a pályán.

Cesc Fabregas: befektető, játékos és edző egy személyben

Ez az a pont, ahol a comói projekt egyértelműen különbözik az olasz futballban megszokott feljutási modellektől. A legtöbb klub a nagyon alacsony bevételt jelentő Serie B-ben kezdi el költeni a pénzét, ami rövid távon segíthet ugyan a feljutásban, de hosszabb távon megköti a kezüket: amikor az élvonalban kellene komolyabban erősíteni, már nincs jelentős mozgásterük a nagyobb bevételek ellenére sem. A Como ezzel szemben elkerülte a költséges versenyfutást a másodosztályban, inkább tudatosan építkezett, és a nagyobb ráfordításokat a Serie A-ra tartogatta. Ez a stratégia ritkaságszámba megy Olaszországban, ahol a feljutó csapatok többsége azonnal próbálja „megvásárolni” a helyét a B élmezőnyében, majd a feljutás után tartalékok híján sokszor egy idény alatt vissza is zuhan. A Comónál viszont a türelem és a fokozatosság jellemezte a döntéseket, amelyeket végig a klub hosszú távú értékének növelése vezérelt.

Ebben kulcsszerepet játszott az is, hogy a klub arculatépítéséhez tudatosan vontak be ismert neveket: Dennis Wise sportigazgatóként, majd tanácsadóként, Thierry Henry és Cesc Fábregas pedig részvényesként érkezett. Utóbbi nem csupán tulajdonosi szerepet vállalt, hanem játékosként is segítette a csapatot, majd utánpótlásedzőként, az élvonalba jutást követően pedig már vezetőedzőként lett a projekt arca – egy olyan karizmatikus vezető, akire több nagyobb klub is lecsapott volna ezen a nyáron.

Érdekes módon a város női együttese – az amerikai Mercury/13 birtokában lévő csapat, amely szintén az élvonalban szerepel – idén nyáron Alisha Lehmann szerződtetésével próbál elmozdulni ebbe az irányba, mondhatni tanulva abból, ami a város másik felében zajlik.

Alvaro Morata lehet az új szerzemény
Álvaro Morata lehet az új sztár (Fotó: CATHERINE STEENKESTE / Hans Lucas)

A lecsengő sztárnevektől a jövő emberei felé

2024 nyarán a Como elérte a célját: feljutott a Serie A-ba. Az eufóriát azonban gyorsan követte a kijózanodás. A klub megengedhette magának, hogy komoly neveket szerződtessen, ám Raphael Varane, Pepe Reina, valamint Andrea Belotti érkezése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A sokszor sérülésekkel bajlódó, lefelé ívelő pályán lévő sztárok nem hozták a várt szintet, a keret pedig inkább tűnt presztízsigazolások gyűjteményének, mint tudatosan épített csapatnak. Az ősz végére azonban a kiesés elleni harcban való részvételt megelégelve a klubvezetés levonta a következtetéseket. A félszezonnyi tanulópénz jóvoltából 2025 januárjában már fiatalabb, azonnali minőséget és jövőbeli értékteremtési lehetőséget rejtő játékosokat igazoltak. Velük aztán könnyedén abszolválták a bennmaradást, s megmutatkozott az is, hogy ezen az úton érdemes haladni, ha Európát vennék célba.

Ennek nyomán a mostani nyár ezen filozófia mentén zajlott: fiatal, fejlődőképes játékosokat hoztak, akikből hosszú távon is profitálhat a klub. A 104 millió eurós összkiadás már most több, mint az előző idény két átigazolási időszakának összessége volt, de nem öncélú pénzszórásról van szó, hanem olyan befektetésekről, amelyek egyszerre erősítik a csapat versenyképességét és értéknövelési potenciálját. Persze teljesen nem szakadtak el a rutinos játékosoktól sem, mert az öltözői jelenlét és a vezérszerep is kulcsfontosságú. Csupán ezúttal nem a karrierjük legvégén járó veteránok jöttek, hanem még most is használható labdarúgók, akik a fiatalok fejlődésében is szerepet vállalhatnak, mint például Álvaro Morata.

Fábregas edzőként is trendi, friss szemléletet képvisel, a jelenléte pedig szakmailag is illik a klubhoz: fiatal, modern, kísérletező, ugyanakkor tisztában van azzal, mit jelent hosszú távon építkezni. Az ő nevének bedobása minden igazolás során tud segíteni a vezetőségnek.

A Como így olyan klubképet rajzol, amely szembemegy az olasz futball jelenlegi válságával. Miközben az ország nagy része a túlélésért küzd, a tóparti csapat európai kupaszereplésről álmodhat, és mindezt úgy, hogy közben üzletileg és turisztikailag is erősödik.

A Como története jól példázza, hogy Olaszországban is lehet másként klubot építeni. A múlt csődjei után egy tudatos, nemzetközi szemléletű projekt született, amely a futballt nem önmagában, hanem gazdasági és kulturális kontextusban értelmezi. A Comói-tó partján ma nemcsak a turizmus, hanem a futball is virágzik – és ha a folyamat kiteljesedik, a Como nemcsak kuriózum, hanem példa lehet más olasz középcsapatok számára is.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMagyar Péter

Karácsony kitúrná a tiszás szektavezért

Megyeri Dávid avatarja

A főpolgármester nem értékeli kellőképpen azt, hogy a Tisza szekta fővezére folyamatosan szívességet tesz neki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.