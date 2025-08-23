Fityisz az olasz futballnak: új sztárcsapat van születőben a Serie A-ban

Az előző években már-már megszokottá vált, hogy egy-egy kivételes esettől eltekintve a Serie A csapatai nem tudnak komolyabb költekezésbe bocsátkozni az átigazolási piacon. Az olasz futball financiális helyzete finoman szólva sem ideális: a csökkenő közvetítési díjak, a befektetők távolmaradása és az alsóházi mérkőzések iránti érdektelenség miatt a jövőkép sem tűnik sokkal fényesebbnek. Ezzel szemben a Como Calcio projektje 2025 nyarán minden más olasz középmezőnybeli klubhoz képest példátlan méretű erősítéseket hajtott végre.

Cesc Fabregas hármas szerepkörben kiváló munkát végez a Comónál, amely a Serie A meglepetéscsapata lehet (Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto)

A lombardiai kisváros együttese tudatosan más utat jár: nem augusztus végén próbálja összeszedni a még szabadon kószáló futballistákat, és nem a veterán játékosok leigazolásában látja a fejlődést. Olyan víziót követ, amelyből rövid távon az eredmények, közép- és hosszú távon pedig a gazdasági stabilitás profitálhat. Szokatlan jelenség ez a Serie A-ban, ugyanakkor pontosan megmutatja, mire képes egy klub, ha nem pusztán a túlélésben gondolkodik. Ahhoz azonban, hogy megértsük, miként jutott el idáig a Como, érdemes visszatekintenünk a viharos múltjára.

Como: ma már virágzik a csődök klubja

A Como Calcio története szinte tankönyvi példája annak, hogyan fonódhat össze egy patinás klub életében a hagyomány, a lokális identitás és a pénzügyi instabilitás. A lombardiai egyesület a XX. század során több alkalommal is megjárta az élvonalat, a Serie A-ban összesen 13 idényt töltött el, ám szinte minden fellendülést pénzügyi nehézségek és újrakezdések követtek.

A klubot 1907-ben alapították, alig néhány évvel később már a legfelsőbb osztályban is bemutatkozott.

A negyvenes és nyolcvanas években több szezonra is stabil Serie A-résztvevőnek számított, 1949 és 1953 között például a 6. helyig jutott.

2002-ben még feljutott az élvonalba, de három év alatt három kiesés követte egymást, 2005-ben pedig csőd miatt az amatőr szintig zuhant.

2017-ben ismét anyagi összeomlás fenyegette a klubot: az árverésen Michael Essien felesége, Akosua Puni vette meg az egyesületet, de a licencproblémák miatt csak új jogi entitásként, ismét a Serie D-ben indulhattak.

A teljes megszűnés elkerülésében végül a városvezetés közbelépése és helyi befektetők segítettek – ez készítette elő a terepet a következő, már globális szinten is meghatározó tulajdonosváltáshoz.

Mindez azt mutatja, hogy a Como a múltban újra és újra képes volt túlélni a válságokat, ám valódi kitörési pontot sosem talált. Ezen a körforgáson változtatott, amikor a nemzetközi színtéren is erős befektető jelent meg a klub mögött.

Indonéz tőke: színpadra lépnek a Hartono testvérek

2019 tavaszán a londoni székhelyű SENT Entertainment vette át a klubot, amelyről hamar kiderült, hogy valójában az indonéz Djarum-csoport érdekeltségéhez tartozik. A Hartono testvérek – Michael és Robert –, Ázsia egyik leggazdagabb családjának tagjai, és kihasználták az adódó lehetőséget, hogy minimális áron fektessenek be egy olyan klubba, ahol a futball mellett más szempontok is meghatározóak.

A Comói-tó világhírű turisztikai célpont, ahol a futballklub könnyen integrálódhat a város brandjébe. A projekt így egyszerre szól a sport sikereiről, az üzleti lehetőségekről és a turisztikai vonzerő növeléséről. A futball itt nem önmagában cél, hanem eszköz is: olyan platform, amelynek révén a város neve új dimenziókban jelenhet meg a nemzetközi színtéren.

Persze ezen cél eléréséhez elkerülhetetlen volt, hogy előbb vagy utóbb a klub az élvonalban szerepeljen. A szinte kimeríthetetlen tőke ellenére meglepően visszafogottan indult a projekt. A tulajdonosváltás pillanatában még negyedosztályú csapat a Serie C kapujában állt, és a működést rendkívül takarékosan szervezték meg. A feljutást követően a sportigazgató, Carlalberto Ludi szinte kizárólag kölcsönjátékosokból és ingyen érkezők közül állította össze a keretet, az átigazolási piacra szánt összeg nevetségesen alacsony volt még a harmadosztályú riválisokhoz képest is. Mégis, a stabil munka meghozta az eredményt: a Como 2021-ben visszajutott a Serie B-be, és két idényen át biztosan bennmaradt. Mire 2024-ben elérkezett a feljutás pillanata, már világosan látszott: ez nem csupán egy futballklub története, hanem egy tudatosan épített nemzetközi projekt, amelynek hatása messze túlmutat a pályán.