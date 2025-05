Mennybe repült a Napoli, az Inter utolsó mentsvára a BL maradt

A nápolyiak egypontos előnnyel fogadták a már biztos bennmaradó Cagliarit, amely számára gyakorlatilag tét nélküli volt a mérkőzés. Amennyiben Antonio Conte együttes otthon tudná tartani a három pontot, akkor története negyedik bajnoki címet érő sikerét aratja az olasz bajnokságban. A Bajnokok Ligája jövő heti döntőjére készülő milánói kék-feketék a Como vendégeként léptek pályára, riválisuk már biztosan a tizedik helyen zár a Serie A-ban. A két péntek esti mérkőzés előtt még az is elképzelhető volt, hogy a két élcsapat azonos pontszámmal zárja majd a bajnokságot, ebben az esetben egy finálé, az úgynevezett spareggio döntene - hétfőn, semleges pályán - közöttük. A Serie A történetében erre korábban egyetlenegyszer volt példa, 1964-ben a Bologna éppen az Internazionale felett diadalmaskodott. A Napoli azonban nem akart még egyszer pályára lépni.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Fej-fej mellett az Inter és a Napoli

A mérkőzés előtt az olasz szövetség az Inter játékosának, Alessandro Bastoninak adta át a szezon legjobb védőjének járó díjat. Az olasz válogatott középhátvéd nem kapott helyet a kezdőben, Simone Inzaghi vezetőedző minden bizonnyal a PSG elleni BL-döntőre pihentette egyik legjobb játékosát. Bastoni helyett egy másik hátvéd került főszerepbe az első félidő 20. percében: Hakan Calhanoglu jobb oldali szögletét kilenc méterről a holland Stefan de Vrij a bal alsó sarokba fejelte. Ekkor úgy tűnt, hogy a kék-feketék nyerhetik meg a bajnoki címet, de a milánói szurkolók öröme korainak bizonyult.

A Napoli ugyanis a skót Scott McTominay góljával megszerezte a vezetést Antonio Conte együttesének a teljesen passzív támadójátékot bemutató Cagliari ellen. A dél-olasz szurkolók új kedvencének, akit a nápolyi drukkerek „Braveheartnak”, vagyis Rettenthetetlennek becéznek, ez volt a tizenkettedik gólja az olasz bajnokságban. Ebben a pillanatban a Napoli volt a bajnok.

Az Inter közben emberelőnyben került a Como ellen, ugyanis a búcsúmeccsét játszó spanyol Pepe Reina kapus felrúgta Taremit a tizenhatos előtt, a VAR-vizsgálat után piros lapot kapott a rutinos hálóőr. Az első negyvenöt perc után mindkét bajnokesélyes csapat 1-0-s előnnyel vonult az öltözőbe.

Conte a Napolival is megcsinálta

A második félidő egy Dimarco kezezéssel indult Comóban, de a hazai játékosok reklamálása ellenére La Penna játékvezető nem ítélt tizenegyest. Pár perccel később robbant a Diego Armando Stadion, ugyanis a belga Romelu Lukaku, aki korábban már bajnok volt a milánóiakkal, tizenkét méteres lövése után már két góllal vezetett a Napoli a Cagliari ellen, érett az aranyérem Antonio Conte együttese számára. Szinte percre pontosan Lukaku góljával egyidőben az Inter is betalált, az argentin Joaquin Correa után szép csel után talált be a Como kapujába.

Próbálkozott a Como, Cesc Fabregas csapata kétszer annyi kapura lövést produkált hetven perc alatt, mint az Inter, de ezekből csak három volt igazán veszélyes Yann Sommer kapujára. A másik mérkőzésen a vendég Cagliari nyolcvan perc alatt mindössze egyetlen kísérletet (!) tett a gólszerzésre, de Nadir Zortea lövését blokkolták a hazai védők.

A Napoli végül 2-0-ra nyert, és ezzel egy ponttal megelőzve az Intert megnyerte az olasz bajnokságot. Az olasz Antonio Conte pedig a Juventus és az Inter után a Napoli csapatával is felért a Serie A csúcsára.



Maradt még nyitott kérdés az olasz bajnokságban, mégpedig, hogy a negyedik, még Bajnokok Ligája-indulást jelentő pozícióba melyik csapat ér oda: erre a legesélyesebb a Juventus, amely a kiesés ellen harcoló Venezia otthonában biztosíthatja be szereplését a legrangosabb európai kupában vasárnap, a torinóiakra azonban még a két fővárosi gárda, az AS Roma és a Lazio is veszélyes. Balogh Botond együttese, a Parma szintén vasárnap a már biztos harmadik Atalanta ellen zárja a szezont, egy bravúrgyőzelemmel biztos lenne a bennmaradása.



Serie A, 38. (utolsó) forduló:

Como-Internazionale 0-2 (0-1)

Napoli-Cagliari 2-0 (0-1)