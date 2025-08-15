KonferencialigaBröndbyVikingur

Visszatért koponyatörése helyszínére, de most még szörnyűbb emlékekkel távozott a stadionból

A labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában a dán Bröndby háromgólos hátrányból fordította meg a párharcát. Az izlandi Vikingur együttesében a dán Nikolaj Hansennek immáron újabb nagyon rossz emléke is van a Bröndby stadionjából.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 8:32
Amikor Nikolaj Hansent lecserélték, még nem állt kiesésre a Vikingur (Fotó: APA/Reinhard Eisenbauer)
A Konferencialiga-selejtező múlt heti mérkőzései közül az egyik legnagyobb meglepetést az izlandi Vikingur okozta, amely hazai pályán 3-0-ra győzte le a dán Bröndby együttesét. A tavaly a Kl ligaszakaszából is továbbjutott reykjavíki csapatban az odavágón gólt szerzett a dán Nikolaj Hansen is, aki a csütörtöki visszavágón visszatért hazájába. A 32 éves futballista legutóbb 2016-ban a szintén izlandi Valur színeiben lépett pályára a Bröndby Stadionban, akkor az Európa-liga-selejtezőn három helyen tört el a koponyája egy rosszul sikerült fejpárbaj következtében. Hansent akkor húsz percig ápolták, majd a sérülései miatt hónapokat kellett kihagynia, de a rossz emlékek ellenére csütörtökön izgatottan várta a visszatérését az arénába a Bröndby–Vikingur mérkőzésen.

A Daniel Wass csapatkapitány vezette Bröndby megfordította a Vikingur elleni Konferencialiga-párharcot
A Daniel Wass csapatkapitány vezette Bröndby megfordította a Vikingur elleni Konferencialiga-párharcot (Fotó: NurPhoto/Foto Olimpik)

A Bröndby emberhátrányban szerzett négy gólt a Vikingur ellen

A négyszeres izlandi bajnok Nikolaj Hansen tehát szebb estében reménykedhetett Bröndbyben, de ezúttal is szörnyű emlékekkel távozott a stadionból. 

Pedig az izlandi Vikingur a háromgólos előny mellé még emberelőnybe is került a dániai visszavágó 18. percében, a hazaiak mégis felálltak.

Az első félidő hosszabbítása és az 57. perc között a Bröndby három gólt is szerzett, majd Hansen elhagyta a pályát és a kispadról nézte végig, ahogyan Filip Bungaard a 71. percben megszerzi a 4-0-s végeredményt jelentő és továbbjutást érő gólt. A hajrában ráadásul még egy ötödik találatot is szerzett a házigazda, de ezt a videobíró segítségével les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A Konferencialiga-selejtező rájátszásában a Bröndby ellenfele a francia Strasbourg lesz: jövő csütörtökön Franciaországban, egy héttel később pedig Dániában küzdenek meg a csapatok a főtáblára jutásért.

 

