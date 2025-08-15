KonferencialigaSK RapidBolla BendegúzETO FC

Bolla Bendegúz a győztes gólja után üzent a Győrnek, mint következő ellenfélnek

Az osztrák Rapid Wien lesz a Győr ellenfele a labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének utolsó körében. Bolla Bendegúz együttese tizenegyesekkel harcolta ki a továbbjutást a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee United vendégeként. A mindent eldöntő tizenegyese után a Rapid magyar játékosa értékelt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 7:15
Bolla Bendegúz értékesítette a mindent eldöntő tizenegyest Skóciában (Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Guenther Iby)
A skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien Bécsben 2-2-es döntetlenre végzett, majd Skóciában is ez lett a végeredmény, miután szünetben még két góllal vezetett a házigazda. A vendégeknél Bolla Bendegúz gólpasszt adott, míg a túloldalon Keresztes Krisztián sárga lapot kapott – mindketten végigjátszották a mérkőzést, majd a tizenegyespárbajban mindkét magyar futballista csapata ötödik rúgójaként értékesítette a maga kísérletét. Bolla lövése továbbjutást ért a Rapidnak, így az osztrák együttes lesz a győri csapat, az ETO FC ellenfele a Konferencialiga-selejtező rájátszásában.

Bolla Bendegúz (jobbra) és a Rapid játékosai továbbjutásnak örülhettek a Konferencialiga-selejtezőben
Bolla Bendegúz (jobbra) és a Rapid játékosai továbbjutásnak örülhettek a Konferencialiga-selejtezőben (Fotó: APA-PictureDesk/Thomas Pichler)

Bolla Bendegúz értékelt a Rapid továbbjutása után

A 27-szeres magyar válogatott jobbhátvéd a mindent eldöntő tizenegyes után boldogan adott interjút klubja hivatalos csatornájának.

– Őrült, hullámvasútszerű mérkőzés volt. Nagyon rosszul sikerült az első félidő, de boldog vagyok a fordulás után mutatott játék és amiatt, amit csapatként a pályára vittünk. Tanulnunk kell ebből, mert ennek kéne alapértelmezettnek lennie már az első perctől kezdve, nem csupán miután nehéz helyzetbe kerülünk – nyilatkozta a 25 éves Bolla, aki tavaly nyáron igazolt a bécsi együtteshez. – A legfontosabb, hogy nyertünk és továbbjutottunk. 

Nekem nem volt különös, én akartam lőni az utolsó tizenegyest, mert magabiztos voltam és tudtam, hogy értékesítem.

Örülök, hogy ezzel segíthettem a csapatot.

Bolla Bendegúz kitért a győriek elleni párharcra is: – Mindig különleges saját országbeli csapattal megmérkőzni. 

Kielemezzük őket, mert biztosan nem véletlenül jutottak el idáig, megérdemelték ezt az utat.

Mi viszont senkitől sem ijedünk meg, és jól felkészülünk az idegenbeli odavágóra, hogy a saját játékunkra koncentrálhassunk – mondta a magyar játékos.

Az ETO FC jövő csütörtökön fogadja Győrben a korábbi Fradi-edző, Peter Stöger által irányított Rapid gárdáját, míg a visszavágóra augusztus 28-án kerül sor Bécsben. A párharc tétje a Konferencialiga 36 csapatos főtáblája.

 

