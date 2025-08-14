Magyar válogatott játékos tehet keresztbe a Győrnek a Konferencialigában

Az ETO FC nagyot küzdött csütörtök este, az idegenbeli 2-1-es vereség után a visszavágón 2-0-ra legyőzte az AIK Stockholmot, ezek után ellenfélre várt, amellyel megvív majd a Konferencialiga-selejtező rájátszásában, ahol már a főtáblára jutás lesz a tét. Azt már előre tudni lehetett, hogy a Dundee United és a Rapid Wien párharcának győztese néz majd szembe a győriekkel, az ausztriai 2-2-es döntetlent követően következett Skóciában a második felvonás.

Itt még a Rapid Wien játékosai, köztük Bolla Bendegúz szomorkodtak, de a végén ők örülhettek Fotó: APA-PictureDesk/Thomas Pichler

Ezt a Keresztes Krisztiánnal felállt Dundee United kezdte jobban, amely Max Watters góljával lépett egyet a továbbjutás felé a 25. percben, aztán még egyet a 42. percben, amikor az angol csatár a büntetőpontról is bevettek a Rapid Wien kapuját. De az osztrákok sem adták könnyen a bőrüket, a szépítésben pedig egy magyar válogatott játékos, Bolla Bendegúz is közrejátszott: ő adta a gólpasszt Janis Antiste-nek a 63. percben. Ebben a félidőben egyértelműen a vendégek játszottak fölényben, és a fáradozásaiknak meglett az eredménye, Ercan Kara 2-2-es döntetlenre és ezzel hosszabbításra mentette a mérkőzést. Ezalatt csak sárga lapok és cserék kerültek a jegyzőkönyvbe, gólok nem, így büntetőpárbajjal folytatódott a meccs.

A Rapid Wien lesz a Győr ellenfele

Ez nem indult jól a hazaiak szempontjából, Amar Fatah már az első tizenegyest kihagyta, utána viszont már mindenki berúgta a maga büntetőjét. Az utolsó körben éppen a két magyar játékos, Keresztes és Bolla is így tett, végül utóbbi örülhetett, a Rapid Wien lesz ott a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában, ahol a Győrrel csap össze a főtábláért. A párharc jövő csütörtökön Győrben kezdődik, a visszavágóra egy héttel később kerül sor.