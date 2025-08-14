Magyar válogatott játékos tehet keresztbe a Győrnek a Konferencialigában
A 2-2-es első mérkőzés után a visszavágón sem bírt egymással a Dundee United és a Rapid Wien a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. Végül tizenegyesekkel dőlt el a párharc, éppen magyar játékosok értékesítették az utolsó két büntetőt, Bolla Bendegúz lőtte a rájátszásba a Rapid Wient. Az utolsó körben az ETO FC-vel csapnak össze az osztrákok.
Az ETO FC nagyot küzdött csütörtök este, az idegenbeli 2-1-es vereség után a visszavágón 2-0-ra legyőzte az AIK Stockholmot, ezek után ellenfélre várt, amellyel megvív majd a Konferencialiga-selejtező rájátszásában, ahol már a főtáblára jutás lesz a tét. Azt már előre tudni lehetett, hogy a Dundee United és a Rapid Wien párharcának győztese néz majd szembe a győriekkel, az ausztriai 2-2-es döntetlent követően következett Skóciában a második felvonás.
Ezt a Keresztes Krisztiánnal felállt Dundee United kezdte jobban, amely Max Watters góljával lépett egyet a továbbjutás felé a 25. percben, aztán még egyet a 42. percben, amikor az angol csatár a büntetőpontról is bevettek a Rapid Wien kapuját. De az osztrákok sem adták könnyen a bőrüket, a szépítésben pedig egy magyar válogatott játékos, Bolla Bendegúz is közrejátszott: ő adta a gólpasszt Janis Antiste-nek a 63. percben. Ebben a félidőben egyértelműen a vendégek játszottak fölényben, és a fáradozásaiknak meglett az eredménye, Ercan Kara 2-2-es döntetlenre és ezzel hosszabbításra mentette a mérkőzést. Ezalatt csak sárga lapok és cserék kerültek a jegyzőkönyvbe, gólok nem, így büntetőpárbajjal folytatódott a meccs.
A Rapid Wien lesz a Győr ellenfele
Ez nem indult jól a hazaiak szempontjából, Amar Fatah már az első tizenegyest kihagyta, utána viszont már mindenki berúgta a maga büntetőjét. Az utolsó körben éppen a két magyar játékos, Keresztes és Bolla is így tett, végül utóbbi örülhetett, a Rapid Wien lesz ott a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában, ahol a Győrrel csap össze a főtábláért. A párharc jövő csütörtökön Győrben kezdődik, a visszavágóra egy héttel később kerül sor.
Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák) 2-2 (2-0, 0-2, 0-0), tizenegyesekkel 4-5 Továbbjutott a Rapid Wien, tizenegyesekkel.
ETO FC–AIK (svéd) 2-0 Továbbjutott az ETO FC 3-2-es összesítéssel.
