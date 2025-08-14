ETO FCKonferencialigaRapid WienDundee United

Magyar válogatott játékos tehet keresztbe a Győrnek a Konferencialigában

A 2-2-es első mérkőzés után a visszavágón sem bírt egymással a Dundee United és a Rapid Wien a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. Végül tizenegyesekkel dőlt el a párharc, éppen magyar játékosok értékesítették az utolsó két büntetőt, Bolla Bendegúz lőtte a rájátszásba a Rapid Wient. Az utolsó körben az ETO FC-vel csapnak össze az osztrákok.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 23:43
A Rapid Wien megállította a Dundee Unitedet a Konferencialiga főtáblája felé vezető úton Fotó: APA-PictureDesk/Thomas Pichler
Az ETO FC nagyot küzdött csütörtök este, az idegenbeli 2-1-es vereség után a visszavágón 2-0-ra legyőzte az AIK Stockholmot, ezek után ellenfélre várt, amellyel megvív majd a Konferencialiga-selejtező rájátszásában, ahol már a főtáblára jutás lesz a tét. Azt már előre tudni lehetett, hogy a Dundee United és a Rapid Wien párharcának győztese néz majd szembe a győriekkel, az ausztriai 2-2-es döntetlent követően következett Skóciában  a második felvonás.

Itt még a Rapid Wien játékosai, köztük Bolla Bendegúz szomorkodtak, de a végén ők örülhettek
Itt még a Rapid Wien játékosai, köztük Bolla Bendegúz szomorkodtak, de a végén ők örülhettek Fotó: APA-PictureDesk/Thomas Pichler

Ezt a Keresztes Krisztiánnal felállt Dundee United kezdte jobban, amely Max Watters góljával lépett egyet a továbbjutás felé a 25. percben, aztán még egyet a 42. percben, amikor az angol csatár a büntetőpontról is bevettek a Rapid Wien kapuját. De az osztrákok sem adták könnyen a bőrüket, a szépítésben pedig egy magyar válogatott játékos, Bolla Bendegúz is közrejátszott: ő adta a gólpasszt Janis Antiste-nek a 63. percben. Ebben a félidőben egyértelműen a vendégek játszottak fölényben, és a fáradozásaiknak meglett az eredménye, Ercan Kara 2-2-es döntetlenre és ezzel hosszabbításra mentette a mérkőzést. Ezalatt csak sárga lapok és cserék kerültek a jegyzőkönyvbe, gólok nem, így büntetőpárbajjal folytatódott a meccs.

A Rapid Wien lesz a Győr ellenfele

Ez nem indult jól a hazaiak szempontjából, Amar Fatah már az első tizenegyest kihagyta, utána viszont már mindenki berúgta a maga büntetőjét. Az utolsó körben éppen a két magyar játékos, Keresztes és Bolla is így tett, végül utóbbi örülhetett, a Rapid Wien lesz ott a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában, ahol a Győrrel csap össze a főtábláért. A párharc jövő csütörtökön Győrben kezdődik, a visszavágóra egy héttel később kerül sor.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés

  • Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák) 2-2 (2-0, 0-2, 0-0), tizenegyesekkel 4-5
    Továbbjutott a Rapid Wien, tizenegyesekkel.
  • ETO FC–AIK (svéd) 2-0
    Továbbjutott az ETO FC 3-2-es összesítéssel.
  • Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2-1
    Továbbjutott a Zsitomir 4-2-es összesítéssel.
  • Asztana (kazah)–Lausanne (svájci) 0-2
    Továbbjutott a Lausanne 5-1-es összesítéssel.
  • Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh) 1-2
    Továbbjutott a Sparta 6-2-es összesítéssel.
  • Sabah (azeri)–Levszki Szófia (bolgár) 0-2
    Továbbjutott a Levszki 3-0-s összesítéssel.
  • Levadia (észt)–Differdange (luxemburgi) 1-3 – hosszabbítás után
    Továbbjutott a Differdange 5-4-es összesítéssel.
  • Hammarby (svéd)–Rosenborg (norvég) 0-1
    Továbbjutott a Rosenborg 1-0-s összesítéssel.
  • Omonia (ciprusi)–Araz (azeri) 5-0
    Továbbjutott a Omonia 9-0-s összesítéssel.
  • Sheriff (moldovai)–Anderlecht (belga) 1-1
    Továbbjutott az Anderlecht 4-1-es összesítéssel.
  • Arda (bolgár)–Kauno Zalgiris (litván) 2-0
    Továbbjutott az Arda 3-0-s összesítéssel.
  • Beitar (izraeli)–Riga FC (lett) 3-1
    Továbbjutott a Riga 4-3-as összesítéssel.
  • Bröndby (dán)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 4-0
    Továbbjutott a Bröndby 4-3-as összesítéssel.
  • Vaduz (liechtensteini)–AZ Alkmaar (holland) 0-1
    Továbbjutott az AZ Alkmaar 4-0-s összesítéssel
  • AEK Athén (görög)–Arisz Limassol (ciprusi) 3-1 – hosszabbítás után
    Továbbjutott az AEK 5-3-as összesítéssel.
  • Besiktas (török)–St. Patrick's (ír) 3-2
    Továbbjutott a Besiktas 7-3-as összesítéssel.
  • Celje (szlovén)–Lugano (svájci) 2-4
    Továbbjutott a Celje 7-4-es összesítéssel.
  • Maccabi Haifa (izrael)–Raków (lengyel) 0-2
    Továbbjutott a Raków 2-1-es összesítéssel.
  • Nyeman (fehérorosz)–Klaksvík (feröeri) 2-0 – tizenegyesekkel 5-4
    Továbbjutott a Nyeman 2-2-es összesítés után tizenegyesekkel
  • Jagiellonia (lengyel)–Silkeborg (dán) 2-2
    Továbbjutott a Jagiellonia 3-2-es összesítéssel.
  • Spartak Trnava (szlovák)–U. Craiova (román) 4-3 – hosszabbítás után
    Továbbjutott a Cariova 6-4-s összesítéssel.
  • Dinamo City (albán)–Hajduk Split (horvát) 3-1
    Továbbjutott a Dinamo City 4-3-as összesítéssel.
  • Linfield (északír)–Víkingur (feröeri) 2-0
    Továbbjutott a Linfield 3-2-es összesítéssel.
  • Austria Wien (osztrák)–Baník Ostrava (cseh) 1-1
    Továbbjutott a Baník 5-4-es összesítéssel.
  • Hibernian (skót)–Partizan (szerb) 2-3 – hosszabbítás után
    Továbbjutott a Santa Clara 4-3-as összesítéssel.
  • Egnatia (albán)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2-4 – hosszabbítás után
    Továbbjutott az Olimpija Ljubljana 4-2-es összesítéssel.
  • Santa Clara (portugál)–Larne (északír) 0-0
    Továbbjutott a Santa Clara 3-0-s összesítéssel.
  • Shamrock Rovers (ír)–Ballkani (koszovói) 4-0
    Továbbjutott a Shamrock 4-1-es összesítéssel.
  • Virtus (San Marinó-i)–Milsami Orhei (moldovai) 3-0
    Továbbjutott a Virtus 5-3-as összesítéssel.

 

 

 

