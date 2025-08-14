ETO FCKonferencialigagyőrAIK Stockholm

Petrás parádéja és egy magyar öngól vitte tovább a Győrt

Az ETO magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte az AIK Stockholmot a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, ezzel összesítésben 3-2-re fordított és bejutott az utolsó körbe. A közel hétezer néző remek hangulatot teremtett, a győri kapuban Petrás büntetőt is hárított.

Kibédi Péter
2025. 08. 14. 21:21
Samuel Petrás védéseire nagy szüksége volt a Győrnek Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
A Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójának győri visszavágóján az ETO legerősebb összeállításában kezdett, az AIK Stockholm sem nélkülözött senkit, így a kezdőben ott volt Csongvai Áron is, aki a svéd szurkolók elmondása szerint februári érkezése óta kedvenc és alapember a csapatban. Mindkét tábor a belvárosból vonult a stadionba, délután kisebb szócsata is kialakult köztük, néhány hevesebb vérmérsékletű svéd a rendőrök felé dobott egy kisebb reklámtáblát, de szerencsére nem kerekedett belőle nagyobb perpatvar. A mérkőzésre azonban békében, elkülönítve érkeztek a táborok, a lelátón pedig már a kezdés előtt remek volt a hangulat. A gyep viszont pocsék állapotban volt, amiről a győri klub hivatalos közleményben számolt be: egy gombás fertőzés tette tönkre.

Kitűnő hangulat, közel hétezer néző, köztük hatszász svéd szurkoló várta a ETO FC–AIK Stockholm győri mérkőzését
Kitűnő hangulat, közel hétezer néző, köztük hatszász svéd szurkoló várta a ETO FC–AIK Stockholm győri mérkőzését Fotó: Nemzeti Sport

Fölényben játszott a Győr az első félidőben

Az első mérkőzésen 2-1-re nyert az AIK Stockholm, és kevésen múlt, hogy az előnye a visszavágón azonnal elolvadjon: a 3. percben Bumba a rövid oldali kapufát találta el, két perccel később újabb lövését Nordfeldt hárította. A hazaiak többet birtokolták a labdát, de a kapuig ritkán jutottak el, az AIK hosszú indításai pedig célt tévesztettek. A svédek előnyben játszva inkább védekeztek, időt húztak, és csak lehetőség adtán támadtak.

A 32. percben Benbuali a bal kapufa mellé lőtt, két percre rá viszont Stefulj beadását Gavrics hét méterről a hálóba lőtte (1-0). Megfogta a gól a vendégeket: a 39. percben Stefulj kapáslövését védte a kapus, majd egy szabálytalanság után az ETO szabadrúgáshoz jutott a tizenhatos vonalánál, de Anton fölé tekert – bár a játékvezető elsőre tizenegyest ítélt, de azt a VAR-vizsgálat után szabadrúgásra változtatta. A hosszabbításban egy svéd szöglet után Benkovic fejesgólját szabálytalanság miatt érvénytelenítették.

Az első félidőben Stefulj góljával összesítésben kiegyenlítette a hátrányát a Győr
Az első félidőben Gavrics góljával összesítésben kiegyenlítette a hátrányát a Győr Fotó: Nemzeti Sport

Könnyen előnybe kerülhetett volna összesítésben az AIK a második félidő elején. Az 50. percben a svédek szögleténél Csinger átölelte, majd földre vitte Benkovicot, amiért büntetőt ítélt a játékvezető, azonban Salétros jobb alsó felé tartó labdáját Petrás kiütötte. 

Bár harcosabban kezdte a Stockholm a második játékrészt, de a 60. percben növelte előnyét a Győr. Anton rúgott szögletet a baloldalról, amibe Csongvai úgy ért bele, hogy a labda négy méterről a saját kapujába pattant. (2-0).

Hatalmas iramot diktált mindkét csapat, mindkét oldalon volt olyan helyzet, amelyből gól születhetett volna. Cserékkel frissített mindkét edző, de a játék képe nem változott, mindkét csapat bátran támadott. Ahogy telt az idő, a svédek egyre erőteljesebben rohamozták a győri kaput, a hazaiak pedig kontrázni próbáltak. A hatperces hosszabbításban ugyan Petrásnak be kell mutatnia egy bravúrt, majd a szerencse is az ETO mellett volt, a a 96. percben egy távoli svéd kísérlet után a labda felső lécre, onnan Petrás lábáról szögletre pattant.

A Győr a győzelmével egy lépésre került a Konferencialiga főtáblájától, amelynek eléréséhez a Dundee United–Rapid Wien párharc győztesét kell legyűrnie.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, második mérkőzés: 

ETO FC–AIK Stockholm (svéd) 2-0 (1-0)
Győr, ETO Park, jv: Lawrence Visser 
gólszerzők: Gavrics (32.), Csongvai (60., öngól)

Továbbjutott az ETO FC, 3-2-es összesítéssel

 

