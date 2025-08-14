Amint arról beszámoltunk, az AIK Stockholm békés, de hangos szurkolói felvonulása nagy feltűnést keltett Győr utcáin – sokan fotózták és videózták a fekete-sárga mezbe öltözött svéd vendégeket. Akadt, aki az AIK magyar légiósa, Csongvai Áron 33-as számú mezét viselte, és szép szavakkal nyilatkozott róla lapunknak.
Videón, ahogy Győrben rátámadtak a svéd drukkerek a rendőrökre egy fagylaltozónál
Valamivel több mint hatszáz vendégszurkoló érkezett Győrbe a csütörtöki ETO FC–AIK Stockholm találkozóra, hogy a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában a visszavágón szurkoljon csapatának, amely az első meccsen 2-1-re győzött. Az AIK-nak Svédországban nagy szurkolótábora van, és a drukkereik a meccs előtt békésen viselkedtek. Egy incidenstől eltekintve.
Akadt néhány heves vérű svéd drukker az AIK táborában
A rendfenntartók igyekeztek elkülöníteni a két csapat szurkolótáborát, ez sikerült is, de azért egyszer majdnem túlságosan közel kerültek egymáshoz a belvárosban. Ekkor csak néhány rendőr választotta el egymástól a két tábort, és a vendégek közül néhányan vérszemet kaptak: némi hangoskodással kísérve az útjukba került fagylaltozó reklámtábláját rádobták a rendőrökre. Akik azonban higgadtan kezelték a helyzetet, és lecsillapodtak a kedélyek. Az nem akármilyen bravúr, hogy az elhajított tábla olyan helyzetbe pattant, mintha mi sem történt volna – ilyen százból egyszer sikerül. Az alábbi poszt szerint „egyetlen rendőr fújta odébb az AIK-ot a Széchenyi téren.”
Az esetről az Ultrasliberi Hungaria Facebook-oldala osztott meg videót:
FRISSÍTÉS!
Továbbjutott az ETO!
Az ETO FC saját közönsége előtt 2-0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholm együttesét a visszavágón, ezzel 3-2-es összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójából!
