Videón, ahogy Győrben rátámadtak a svéd drukkerek a rendőrökre egy fagylaltozónál

Akadt néhány heves vérű svéd drukker az AIK táborában

A rendfenntartók igyekeztek elkülöníteni a két csapat szurkolótáborát, ez sikerült is, de azért egyszer majdnem túlságosan közel kerültek egymáshoz a belvárosban. Ekkor csak néhány rendőr választotta el egymástól a két tábort, és a vendégek közül néhányan vérszemet kaptak: némi hangoskodással kísérve az útjukba került fagylaltozó reklámtábláját rádobták a rendőrökre. Akik azonban higgadtan kezelték a helyzetet, és lecsillapodtak a kedélyek. Az nem akármilyen bravúr, hogy az elhajított tábla olyan helyzetbe pattant, mintha mi sem történt volna – ilyen százból egyszer sikerül. Az alábbi poszt szerint „egyetlen rendőr fújta odébb az AIK-ot a Széchenyi téren.”

Az esetről az Ultrasliberi Hungaria Facebook-oldala osztott meg videót:

FRISSÍTÉS!

Továbbjutott az ETO!

Az ETO FC saját közönsége előtt 2-0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholm együttesét a visszavágón, ezzel 3-2-es összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójából!