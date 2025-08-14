ETO FCKonferencialigaAIKCsongvai Áronreklámtábla

Videón, ahogy Győrben rátámadtak a svéd drukkerek a rendőrökre egy fagylaltozónál

Valamivel több mint hatszáz vendégszurkoló érkezett Győrbe a csütörtöki ETO FC–AIK Stockholm találkozóra, hogy a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában a visszavágón szurkoljon csapatának, amely az első meccsen 2-1-re győzött. Az AIK-nak Svédországban nagy szurkolótábora van, és a drukkereik a meccs előtt békésen viselkedtek. Egy incidenstől eltekintve.

2025. 08. 14. 20:46
Győrben a helyiek közül többen tisztes távolságból figyelték az AIK táborát
Győrben a helyiek közül többen tisztes távolságból figyelték az AIK táborát Fotó: Kibédi Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról beszámoltunk, az AIK Stockholm békés, de hangos szurkolói felvonulása nagy feltűnést keltett Győr utcáin – sokan fotózták és videózták a fekete-sárga mezbe öltözött svéd vendégeket. Akadt, aki az AIK magyar légiósa, Csongvai Áron 33-as számú mezét viselte, és szép szavakkal nyilatkozott róla lapunknak.

A svéd vonulás. Az AIK drukkerei kedvelik Csongvai Áront
A svéd vonulás. Az AIK drukkerei kedvelik Csongvai Áront Fotó: Kibédi Péter

Akadt néhány heves vérű svéd drukker az AIK táborában

A rendfenntartók igyekeztek elkülöníteni a két csapat szurkolótáborát, ez sikerült is, de azért egyszer majdnem túlságosan közel kerültek egymáshoz a belvárosban. Ekkor csak néhány rendőr választotta el egymástól a két tábort, és a vendégek közül néhányan vérszemet kaptak: némi hangoskodással kísérve az útjukba került fagylaltozó reklámtábláját rádobták a rendőrökre. Akik azonban higgadtan kezelték a helyzetet, és lecsillapodtak a kedélyek. Az nem akármilyen bravúr, hogy az elhajított tábla olyan helyzetbe pattant, mintha mi sem történt volna – ilyen százból egyszer sikerül. Az alábbi poszt szerint „egyetlen rendőr fújta odébb az AIK-ot a Széchenyi téren.”

Az esetről az Ultrasliberi Hungaria Facebook-oldala osztott meg videót:

FRISSÍTÉS!

Továbbjutott az ETO!

Az ETO FC saját közönsége előtt 2-0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholm együttesét a visszavágón, ezzel 3-2-es összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójából!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu