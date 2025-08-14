Óriási fogás a Liverpool csapatának, megvan Van Dijk utódja, de ez dühíti az edzőlegendát

Az éjjel Fabrizio Romano olasz sportújságíró is közölte, megszületett a megállapodás: a Liverpool FC mindenben megegyezett a Parmával az olasz tehetség, Giovanni Leoni szerződtetéséről. A 18 éves középhátvéd csatlakozik Arne Slot keretéhez – kölcsönről szó sem volt, a klub kezdettől fogva végleges átigazolásban gondolkodott. Az átigazolási díj körülbelül 35 millió euró, amely mellé a Parma egy eladási részesedési záradékot is kiharcolt. A döntésben a játékost illetően sem volt szükség különösebb győzködésre: Leoni eltökélten Liverpoolba akart igazolni, ahol nagy példaképe, Virgil van Dijk az első számú középhátvéd. Komoly esély van rá, hogy ő lesz majd a jelenleg 34 éves holland sztár utódja.

Giovanni Leoni (balra) nagy nyeresége lehet a Liverpool csapatának (Fotó: NurPhoto)

A 196 centi magas Giovanni Leoni az előző szezonban 17 meccsen játszott a Serie A-ban a Parma csapatában, és egy gólt is szerzett. Balogh Botond csapattársa tehetségéről sokat elmond, hogy már 2023 márciusában, 16 évesen és három hónaposan debütált a felnőttek között – akkor még a harmadosztályban szereplő Padova játékosaként –, ezzel a 2023/2024-es idényben Leoni volt a legfiatalabb debütáló Olaszországban. A védő 2024 nyarán a Sampdoriától csatlakozott a Parmához.

🚨🔴 BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back.



No loan, never discussed… Leoni joins #LFC now as part of Arne Slot plans.



Fee around €35m with sell-on clause.



No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool. pic.twitter.com/27rb2DXbw3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025

A Liverpool gőzerővel építi a jövő csapatát

Mielőtt még eldőlt, hogy Leoni a Liverpoolba igazol, Arrigo Sacchi, az olasz futball egyik legnagyobb hatású edzője, a Milannal két BEK-győzelmet elért tréner elismerően beszélt róla, ugyanakkor leszögezte, sajnálatosnak tartja, hogy nem valamelyik olasz élvonalbeli klubban játszik majd.

– A Liverpool érdeklődése egyrészt büszkeséggel tölt el, mert ez azt mutatja, hogy egy olasz játékost a világ egyik legerősebb klubja is elismer. Másrészt viszont kicsit dühít, hogy nem a Milan, az Inter, a Juventus vagy a Napoli csap le rá. Jó lenne, ha a tehetségeinkért itthon is komoly verseny folyna, nem csak külföldön – fogalmazott Sacchi.

Az olasz sajtóhírek szerint a Leoniért az Inter és a Milan is bejelentkezett korábban, de amint képbe került a Liverpool, onnantól a két nagy olasz csapatnak esélye sem volt. A játékos is a Vörösöket preferálta. Sacchi szerint az olasz klubok gyakran arra hivatkoznak, hogy nincs akkora gazdasági erejük, mint az angol egyesületeknek.

– Ez igaz, de miért tűnik lehetetlennek, hogy egy olasz klub 40 millió eurót fizessen egy védőért, miközben a Liverpool gond nélkül megteszi? – tette fel a kérdést.

Sacchi elmondta, hogy a szezon második felében figyelemmel kísérte Leonit, és meggyőződése, hogy a fiatal hátvéd nagy jövő előtt áll.