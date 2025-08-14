Giovanni LeoniLiverpoolParmaArne SlotKerkez Milos

Óriási fogás a Liverpool csapatának, megvan Van Dijk utódja, de ez dühíti az edzőlegendát

Szerda éjjeli hírek szerint eldőlt, hogy újabb játékossal erősít a Liverpool: a Parma 18 éves középhátvédje, Giovanni Leoni 35 millió euróért igazol a Vörösökhöz. Leoni nagy példaképe Virgil van Dijk, és ő lehet majd a holland utódja. A Liverpool gőzerővel építi a jövő csapatát.

2025. 08. 14. 6:16
Giovanni Leoni a Parma mezét a Liverpooléra cseréli Forrás: NurPhoto
Az éjjel Fabrizio Romano olasz sportújságíró is közölte, megszületett a megállapodás: a Liverpool FC mindenben megegyezett a Parmával az olasz tehetség, Giovanni Leoni szerződtetéséről. A 18 éves középhátvéd csatlakozik Arne Slot keretéhez – kölcsönről szó sem volt, a klub kezdettől fogva végleges átigazolásban gondolkodott. Az átigazolási díj körülbelül 35 millió euró, amely mellé a Parma egy eladási részesedési záradékot is kiharcolt. A döntésben a játékost illetően sem volt szükség különösebb győzködésre: Leoni eltökélten Liverpoolba akart igazolni, ahol nagy példaképe, Virgil van Dijk az első számú középhátvéd. Komoly esély van rá, hogy ő lesz majd a jelenleg 34 éves holland sztár utódja.

Giovanni Leoni (balra) nagy nyeresége lehet a Liverpool csapatának
Giovanni Leoni (balra) nagy nyeresége lehet a Liverpool csapatának (Fotó: NurPhoto)

A 196 centi magas Giovanni Leoni az előző szezonban 17 meccsen játszott a Serie A-ban a Parma csapatában, és egy gólt is szerzett. Balogh Botond csapattársa tehetségéről sokat elmond, hogy már 2023 márciusában, 16 évesen és három hónaposan debütált a felnőttek között – akkor még a harmadosztályban szereplő Padova játékosaként –, ezzel a 2023/2024-es idényben Leoni volt a legfiatalabb debütáló Olaszországban. A védő 2024 nyarán a Sampdoriától csatlakozott a Parmához. 

A Liverpool gőzerővel építi a jövő csapatát

Mielőtt még eldőlt, hogy Leoni a Liverpoolba igazol, Arrigo Sacchi, az olasz futball egyik legnagyobb hatású edzője, a Milannal két BEK-győzelmet elért tréner elismerően beszélt róla, ugyanakkor leszögezte, sajnálatosnak tartja, hogy nem valamelyik olasz élvonalbeli klubban játszik majd.

– A Liverpool érdeklődése egyrészt büszkeséggel tölt el, mert ez azt mutatja, hogy egy olasz játékost a világ egyik legerősebb klubja is elismer. Másrészt viszont kicsit dühít, hogy nem a Milan, az Inter, a Juventus vagy a Napoli csap le rá. Jó lenne, ha a tehetségeinkért itthon is komoly verseny folyna, nem csak külföldön – fogalmazott Sacchi.

Az olasz sajtóhírek szerint a Leoniért az Inter és a Milan is bejelentkezett korábban, de amint képbe került a Liverpool, onnantól a két nagy olasz csapatnak esélye sem volt. A játékos is a Vörösöket preferálta. Sacchi szerint az olasz klubok gyakran arra hivatkoznak, hogy nincs akkora gazdasági erejük, mint az angol egyesületeknek. 

– Ez igaz, de miért tűnik lehetetlennek, hogy egy olasz klub 40 millió eurót fizessen egy védőért, miközben a Liverpool gond nélkül megteszi? – tette fel a kérdést.

Sacchi elmondta, hogy a szezon második felében figyelemmel kísérte Leonit, és meggyőződése, hogy a fiatal hátvéd nagy jövő előtt áll. 

– Ha a Liverpool megszerzi, óriási fogás lesz nekik – zárta gondolatait a legendás tréner.

Nos, akkor leszögezhetjük, hogy ez nagy fogás a Liverpoolnak, amely már több mint 300 millió eurót költött a keret megerősítésére olyan játékosokkal, mint Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Milos Kerkez, és a fiatal játékosok megszerzésével gőzerővel építi a jövő csapatát. Marc Guéhi (Crystal Palace) védő is rajta van még a Liverpool listáján, ugyanakkor az angol válogatott játékossal még nincs nyélbe ütve az üzlet. Guéhi szerződése 2026 nyarán jár le, a Palace pedig hosszabbítani szeretne a játékossal vagy most, jó pénzért eladni. Guéhi ha távozik, akkor a Liverpoolt preferálná az angol sajtóhírek szerint.

