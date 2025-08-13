FerencvárosLudogorecMLSZKubatov Gábor

Kubatov Gábor szerda este lecsapott az MLSZ hibájára, javítást kért

A Ferencváros labdarúgócsapata a bolgár bajnok Ludogorec elleni keddi, hazai 3-0-s győzelemmel, 3-0-s összesítéssel megnyerte a párharcát a BL-selejtező 3. fordulójában. A Magyar Labdarúgó-szövetség Facebook-oldalára felkerült poszt szerint viszont a zöld-fehérek csak a második körből jutottak tovább, és a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a Facebook-oldalán odaszúrt az MLSZ-nek.

2025. 08. 13. 21:56
A győztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC–Ludogorec visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. A Ferencváros 3-0-ra nyert, így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nem szólna már az MLSZ-nek valaki, hogy a BL 4. fordulójába jutottunk tovább…” – posztolta szerda este a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke.

Az MLSZ honlapján nem hibáztak:

Forrás: MLSZ.hu

A Ferencváros kedden 21 órakor fogadja a Qarabag csapatát 

A Ludogorec együttesén 3-0-s összesítéssel túljutott Ferencváros ellenfele a negyedik fordulóban, azaz a rájátszásban a BL-főtáblára jutásért az azeri Qarabag lesz, amely kedden 5-1-re nyert az északmacedón Shkendija ellen, és 6-1-es összesítéssel ment tovább. Az FTC és a Qarabag párharcának első mérkőzését pedig kedden 21 órakor a Groupama Arénában rendezik. A jegyértékesítésről ITT lehet információkhoz jutni.

A keddi FTC–Ludogorec találkozó összefoglalója:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Árad, mint a fene!

Bayer Zsolt avatarja

Tessék jó alaposan megnézni a hatalmas, áradó tömeget…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu