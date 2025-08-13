Kubatov Gábor szerda este lecsapott az MLSZ hibájára, javítást kért

„Nem szólna már az MLSZ-nek valaki, hogy a BL 4. fordulójába jutottunk tovább…” – posztolta szerda este a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke.

Az MLSZ honlapján nem hibáztak:

Forrás: MLSZ.hu

A Ferencváros kedden 21 órakor fogadja a Qarabag csapatát

A Ludogorec együttesén 3-0-s összesítéssel túljutott Ferencváros ellenfele a negyedik fordulóban, azaz a rájátszásban a BL-főtáblára jutásért az azeri Qarabag lesz, amely kedden 5-1-re nyert az északmacedón Shkendija ellen, és 6-1-es összesítéssel ment tovább. Az FTC és a Qarabag párharcának első mérkőzését pedig kedden 21 órakor a Groupama Arénában rendezik. A jegyértékesítésről ITT lehet információkhoz jutni.