Óriási csapások érték Guardiolát, ez még a pontvesztésnél is fájóbb lehet

Sorozatban a kilencedik hazai bajnoki sikerére hajtott a Pep Guardiola vezette Manchester City, a Chelsea azonban Enzo Fernández góljával egyenlíteni tudott a 94. percben, így a manchesteriek a Sunderland elleni gól nélküli döntetlen után ismét győzelem nélkül maradtak. A City botlásait kihasználta a sorozatban öt bajnokin diadalmaskodó Arsenal, amely így már hat ponttal előzi meg a második helyen álló csapatot.

Pep Guardiola Josko Gvardiolra és Rúben Diasra számíthat egy ideig (Fotó: AFP/Oli Scarff)

– Nincs kristálygömböm, hogy megmondjam, mi történik a jövőben – válaszolta Guardiola a bajnoki versenyfutást firtató kérdésre. – Jelenleg kizárólag arra tudok koncentrálni, hogy megfelelően regenerálódjanak a játékosok a Brighton elleni szerdai meccsre. Alakíthatsz ki helyzeteket – a várható góljaink száma mindenkinél magasabb –, de kíméletlennek kell lenned a kapu előtt.

Pep Guardiola nincs könnyű helyzetben

Mindössze másodszor fordult elő az idényben, hogy a Manchester City két egymást követő meccsén nyeretlen maradt, és bár minden sorozatot figyelembe véve már tíz tétmérkőzést számlál a veretlenség, a két botlás az évad különösen fontos szakaszában következett be. Ennél is nagyobb gondot jelenthet, hogy újabb sérültekkel kell megküzdenie a gárdának: habár Rodri három hónap után végre ismét kezdőként léphetett pályára, John Stones több mint egy hónapja nem bevethető, Oscar Bobb még december közepén esett ki, Mateo Kovacicra pedig már hosszú ideje nem számíthat a szakvezetés.

Nico González és Savinho a Sunderland ellen dőlt ki, és hagyta így ki a vasárnapi rangadót, amelyen újabb játékosok csatlakoztak a maródiakhoz Josko Gvardiol és Rúben Dias személyében.

– Nem nézett ki jól – mondta utóbbiról Guardiola, aki szerint a páros több hétre kieshet. A tréner hozzátette, nem valószínű, hogy Antoine Semenyón kívül más is érkezne a téli átigazolási időszakban, ugyanakkor teljesen nem zárta ki ennek a lehetőségét.

A Manchester City szerdán a Brightont fogadja az Etihad Stadionban, egy újabb pontvesztést már aligha engedhet meg magának Guardiola együttese.