Rendkívüli

Kocsis Máté: A Tisza a választók becsapására készül + videó

Premier LeagueManchester CityChelseaPep Guardiola

Óriási csapások érték Guardiolát, ez még a pontvesztésnél is fájóbb lehet

Az utolsó pillanatokban bukta el a győzelmet a Chelsea ellen 1-1-re végződött Premier League-rangadón a Manchester City labdarúgócsapata, amelynek hátránya immár hat pont a listavezető Arsenal mögött. A pontvesztés mellett a sérülések miatt is főhet Pep Guardiola feje, a manchesteriek vezetőedzője két védőjét is elveszítheti.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 8:21
A Manchester City menedzsere újabb pontvesztés miatt bosszankodhatott (Fotó: AFP/Oli Scarff)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorozatban a kilencedik hazai bajnoki sikerére hajtott a Pep Guardiola vezette Manchester City, a Chelsea azonban Enzo Fernández góljával egyenlíteni tudott a 94. percben, így a manchesteriek a Sunderland elleni gól nélküli döntetlen után ismét győzelem nélkül maradtak. A City botlásait kihasználta a sorozatban öt bajnokin diadalmaskodó Arsenal, amely így már hat ponttal előzi meg a második helyen álló csapatot.

Pep Guardiola Josko Gvardiolra és Rúben Diasra számíthat egy ideig
Pep Guardiola Josko Gvardiolra és Rúben Diasra számíthat egy ideig (Fotó: AFP/Oli Scarff)

– Nincs kristálygömböm, hogy megmondjam, mi történik a jövőben – válaszolta Guardiola a bajnoki versenyfutást firtató kérdésre. – Jelenleg kizárólag arra tudok koncentrálni, hogy megfelelően regenerálódjanak a játékosok a Brighton elleni szerdai meccsre. Alakíthatsz ki helyzeteket – a várható góljaink száma mindenkinél magasabb –, de kíméletlennek kell lenned a kapu előtt.

Pep Guardiola nincs könnyű helyzetben

Mindössze másodszor fordult elő az idényben, hogy a Manchester City két egymást követő meccsén nyeretlen maradt, és bár minden sorozatot figyelembe véve már tíz tétmérkőzést számlál a veretlenség, a két botlás az évad különösen fontos szakaszában következett be. Ennél is nagyobb gondot jelenthet, hogy újabb sérültekkel kell megküzdenie a gárdának: habár Rodri három hónap után végre ismét kezdőként léphetett pályára, John Stones több mint egy hónapja nem bevethető, Oscar Bobb még december közepén esett ki, Mateo Kovacicra pedig már hosszú ideje nem számíthat a szakvezetés.

Nico González és Savinho a Sunderland ellen dőlt ki, és hagyta így ki a vasárnapi rangadót, amelyen újabb játékosok csatlakoztak a maródiakhoz Josko Gvardiol és Rúben Dias személyében.

– Nem nézett ki jól – mondta utóbbiról Guardiola, aki szerint a páros több hétre kieshet. A tréner hozzátette, nem valószínű, hogy Antoine Semenyón kívül más is érkezne a téli átigazolási időszakban, ugyanakkor teljesen nem zárta ki ennek a lehetőségét.

A Manchester City szerdán a Brightont fogadja az Etihad Stadionban, egy újabb pontvesztést már aligha engedhet meg magának Guardiola együttese.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekVenezuela

Kaland Caracasban

Bogár László avatarja

Bár Venezuela messze van, de az ott mostanában lejátszódó dolgok egy pillanat alatt nagyon közelivé tudnak válni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu