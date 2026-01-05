A védőkbe belerúgó Carragher nem érti, miért adták meg a Liverpool gólját – itt a magyarázat

Idei második bajnokiján is győzelem nélkül maradt a Liverpool, a címvédő a Leeds United elleni gól nélküli döntetlen után vasárnap 2-2-es döntetlent játszott a Fulhammel szemben a Craven Cottage-on. Bár a Vörösök Harry Wilson gólja után Florian Wirtz és Cody Gakpo góljával fordítani tudtak, a londoniak Harrison Reed utolsó pillanatokban eleresztett óriási lövésével megmentették az egyik pontot. A mérkőzés egyik kulcsjelenete Wirtz egyenlítése volt, a felvételek alapján nagyon úgy tűnt, hogy a német lesen volt a gólt megelőzően, a hosszas VAR-vizsgálat után végül mégis a kezdőpontra mutatott Craig Pawson játékvezető. A Sky Sports szakértőjeként tevékenykedő Jamie Carragher már a visszajátszások során azt hangoztatta, hogy nem szabad megadni a gólt, és ezt a véleményét később is fenntartotta.

Jamie Carragher a játékvezetői döntés mellett a Liverpool védőit is kritizálta (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

Carragher nem érti, miért nem volt lesen Wirtz

– Még mindig nem tudom feldolgozni, ez hogy nem volt les. Nekem úgy tűnt, hogy Wirtz lesen állt. Tisztában vagyok vele, hogy a kameraállások megtévesztőek lehetnek, de ott van a tizenegyespont viszonyítási alapként. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ezt a gólt megadták – mondta a Liverpool egykori játékosa, aki az ítélet mellett a Vörösök védőit sem kímélte.

Különösen az Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk kettős teljesítménye verte ki Carraghernél a biztosítékot: Carragher szerint mindketten kulcsszerepet játszottak abban, hogy a Pool hátrányba került Wilson találatával.

– Elegem van abból, hogy ezt látom, és nemcsak a Liverpoolnál, hanem az egész Premier League-ben. Vérlázító, hogy mit művelnek a védők az ehhez hasonló helyzetekben.

Vagy lusta védekezésről van szó, vagy egy olyan taktikai utasításról, ami személy szerint nekem nem tetszik.

Wilson nem futott volna be az üres területre, ha Konaté és Van Dijk keresztezett volna. Mintha csak a foteljükben ülnének a pálya közepén, és hagyják, hogy a középpályások futkározzanak helyettük – nyilatkozta.

A Premier League magyarázata a Liverpool góljára

Visszatérve Wirtz egyenlítésére, a Premier League később a Match Centre elnevezésű X-oldalán közzétett videóban mutatta meg, hogy végül miért adták meg a német gólját:

az előző idény második felében bevezetett félautomata lesrendszer öt centiméteres hibahatárral dolgozik – ez gyakorlatilag az ilyenkor behúzott vonal szélessége –, és így fordulhatott elő, hogy hiába tartózkodott néhány centiméteres lesen a Liverpool játékosa, végül szabályosnak ítélték a gólját.

A mozdulatsort monitorozó animáció ráadásul nem mindig pontosan az érintett futballisták vonalában mozog, és nem is egyértelmű, hogy az adott játékos melyik testrészét veszi alapul a modellezéshez, ezzel is növelve a hiba lehetőségét.