A Liverpool edzője bosszankodik: már megint ugyanaz a nóta

A Liverpoolnak nagy gondot okoz ebben az idényben a gólszerzés, a betömörülő védelmekkel nem tud mit kezdeni, hiányoznak a váratlan húzások a játékosoktól. Egyébként pedig a támadók is hiányoznak, hiszen vasárnap, a Fulham ellen az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah, a lábtörése és műtétje után lábadozó Alexander Isak és a kisebb sérüléssel bajlódó Hugo Ekitiké sem volt bevethető. A csapat az első félidőben fogatlan oroszlánként ment előre, azonban a másodikra már kissé összekapta magát, és Florian Wirtz révén egyenlített, és Cody Gakpo látszólag a győztes gólt is megszerezte a 94. percben. De csak látszólag, mert Harrison Reed egy 25 méterről megeresztett bombával otthon tartott egy pontot a 2-2-re végződött Premier League-mérkőzésen.

A Liverpool már a zsebében érezhette a győzelmet, de Reed bombagóllal pontot szerzett a Fulhamnek Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mindig ugyanaz a forgatókönyv a Liverpool meccsein

A Liverpool menedzsere, Arne Slot természetesen bosszús volt, mert a Liverpool már a zsebében érezhette a győzelmet, de a három pont megszerzése helyett ugyanaz történt, mint mostanában mindig a csapat meccsein.

Ha tartozol a Liverpoolhoz, vagy nem követsz minket minden meccsen, akkor azt gondolod, hogy meg fogjuk nyerni ezeket a mérkőzéseket, de sajnos én már hónapok óta ugyanezt élem át. Az ellenfél első helyzete gyakran gólhoz vezet, a másik pedig, amit sokszor látunk, hogy az ellenfél hosszabbításban szerez egy váratlan gólt

– állapította meg csalódottan a holland tréner. – Szeretném, ha többet tudnánk kihozni a labdabirtoklásunkból. A futballfilozófiám nem változott idén sem. De abból kell dolgoznunk, akik rendelkezésre állnak. Tizenegy nagyszerű játékos volt a pályán, még ha nem is mindenki a megszokott posztján szerepelt. A második félidőben les miatt érvényteleníttek két gólunkat, aztán kettőt megadtak, volt egy kapufánk – azaz voltak biztató jelek, de az eredmény valószínűleg nem az, amit megérdemeltünk.

A Fulham vezetőedzője nagyon másként látja a helyzetet. – Teljesen igazságtalan lett volna, ha elveszítjük a mérkőzést. Az első félidőben nagyon szervezetten játszottunk. Az első gólunknál mindenki csúcsteljesítményt nyújtott. Az első félidő jó volt, a Liverpoolnak nem nagyon voltak helyzetei. Megérdemelten vezettünk a szünetben – állapította meg Marco Silva. – Furcsa volt az egyenlítő góljuk, másképp kellett volna reagálnunk, és utána jobbak voltak nálunk. Ez tizenöt percre önbizalmat adott nekik, de jól reagáltunk. A végén több energiát tettünk bele, mindent beleadtunk a győzelemért, aztán jött a 2-1, majd utána Reed pillanata – hihetetlen, micsoda lövés volt! Igazságos eredmény született.