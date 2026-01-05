A Liverpool edzője bosszankodik: már megint ugyanaz a nóta

LiverpoolArne SlotPremier ­LeagueFulham

A Liverpool újabb csalódást keltő délutánon van túl, a Premier League 20. fordulójában 2-2-re végzett a Fulham otthonában. A Vörösöket irányító Arne Slot szerint csapata nem azt kapta, amit megérdemelt, miközben londoni kollégája, Marco Silva nagyon másként látja a helyzetet. A Liverpool edzője a vasárnapi mérkőzés után rossz hírt is közölt.

Arne Slot szerint a Liverpool nem azt kapta, amit érdemelt a Fulham ellen Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A Liverpoolnak nagy gondot okoz ebben az idényben a gólszerzés, a betömörülő védelmekkel nem tud mit kezdeni, hiányoznak a váratlan húzások a játékosoktól. Egyébként pedig a támadók is hiányoznak, hiszen vasárnap, a Fulham ellen az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah, a lábtörése és műtétje után lábadozó Alexander Isak és a kisebb sérüléssel bajlódó Hugo Ekitiké sem volt bevethető. A csapat az első félidőben fogatlan oroszlánként ment előre, azonban a másodikra már kissé összekapta magát, és Florian Wirtz révén egyenlített, és Cody Gakpo látszólag a győztes gólt is megszerezte a 94. percben. De csak látszólag, mert Harrison Reed egy 25 méterről megeresztett bombával otthon tartott egy pontot a 2-2-re végződött Premier League-mérkőzésen.

A Liverpool már a zsebében érezhette a győzelmet, de Reed bombagóllal pontot szerzett a Fulhamnek
A Liverpool már a zsebében érezhette a győzelmet, de Reed bombagóllal pontot szerzett a Fulhamnek Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mindig ugyanaz a forgatókönyv a Liverpool meccsein

A Liverpool menedzsere, Arne Slot természetesen bosszús volt, mert a Liverpool már a zsebében érezhette a győzelmet, de a három pont megszerzése helyett ugyanaz történt, mint mostanában mindig a csapat meccsein.

Ha tartozol a Liverpoolhoz, vagy nem követsz minket minden meccsen, akkor azt gondolod, hogy meg fogjuk nyerni ezeket a mérkőzéseket, de sajnos én már hónapok óta ugyanezt élem át. Az ellenfél első helyzete gyakran gólhoz vezet, a másik pedig, amit sokszor látunk, hogy az ellenfél hosszabbításban szerez egy váratlan gólt 

– állapította meg csalódottan a holland tréner. – Szeretném, ha többet tudnánk kihozni a labdabirtoklásunkból. A futballfilozófiám nem változott idén sem. De abból kell dolgoznunk, akik rendelkezésre állnak. Tizenegy nagyszerű játékos volt a pályán, még ha nem is mindenki a megszokott posztján szerepelt. A második félidőben les miatt érvényteleníttek két gólunkat, aztán kettőt megadtak, volt egy kapufánk – azaz voltak biztató jelek, de az eredmény valószínűleg nem az, amit megérdemeltünk.

A Fulham vezetőedzője nagyon másként látja a helyzetet. – Teljesen igazságtalan lett volna, ha elveszítjük a mérkőzést. Az első félidőben nagyon szervezetten játszottunk. Az első gólunknál mindenki csúcsteljesítményt nyújtott. Az első félidő jó volt, a Liverpoolnak nem nagyon voltak helyzetei. Megérdemelten vezettünk a szünetben – állapította meg Marco Silva. – Furcsa volt az egyenlítő góljuk, másképp kellett volna reagálnunk, és utána jobbak voltak nálunk. Ez tizenöt percre önbizalmat adott nekik, de jól reagáltunk. A végén több energiát tettünk bele, mindent beleadtunk a győzelemért, aztán jött a 2-1, majd utána Reed pillanata – hihetetlen, micsoda lövés volt! Igazságos eredmény született.

Wirtz és Ekitiké gondjai

Visszatérve a Liverpoolhoz, Ekitiké kiesése nagy érvágás. Slot a sajtótájékoztatóján felfedte, abban reménykedtek, hogy csak késleltetett izomlázról van szó a francia csatár esetében, de a vizsgálatok során kiderült, hogy nem ez az egyetlen probléma. 

– Mert Alex (Isak – a szerk.) sérült, nem bevethető, ezért Hugo nem csak hatvan vagy hetven perceket játszik, és néha pihenőt sem kap. Minden egyes meccsen nyolcvan–kilencven percet kell a pályán töltenie – élete során először Premier League-szinten, először téli szünet nélkül, és először a Bajnokok Ligájában. Így nem meglepő, ha egy kicsit elfárad, és késleltetett izomláz jelentkezik nála. Abban bíztunk, hogy csak erről van szó, akkor esetleg csereként be tudtuk volna vetni, de sajnos láttunk valami többet is, és ilyenkor nem lehet kockáztatni – mutatott rá Slot, aki elárulta, Florian Wirtz is hasonló problémákkal küzdött korábban. – Florian esetében a múlt héten ugyanez volt: MRI-re küldtük, és ott csak késleltetett izomlázat mutattak ki, semmi komolyabb nem volt. Ő is most tapasztalja meg ezt a terhelést először, és ha nincs sok játékosom, akkor azt szeretném, hogy akik rendelkezésre állnak, azok minél több percet játsszanak, de persze észnél kell lennünk. Ma is ezt próbáltam megvalósítani.

Liverpoolban most abban reménykedhetnek, hogy Ekitikével nincs nagy baj, mert csütörtökön nagy szükség lenne a szolgálataira, amikor is a negyedik Vörösök a listavezető, őket tizennégy ponttal megelőző Arsenal otthonába látogatnak.  

