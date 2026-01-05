Bakondi György: Migránsok garázdálkodtak újévkor nyugati nagyvárosokban

Bakondi György elmondta, hogy szilveszter éjjel rendőröket, tűzoltókat, mentőket támadtak meg többek között Németországban, Olaszországban és Franciaországban kifejezetten „migrációs hátterű személyek”.
Franciaországban több mint 1700 gépjárművet rongáltak meg, Hollandiában pedig felgyújtottak egy keresztény templomot, miközben az unió keleti felén, Csehországban, Lengyelországban vagy éppen Budapesten nem történtek ehhez hasonló atrocitások
– tette hozzá. A főtanácsadó úgy látja, hogy a nyugat-európai országok vezetői is egyre inkább felismerik, intézkedéseket kell tenniük a migráció megfékezése érdekében, ennek megfelelően szigorítják a bevándorlási feltételeket, és felgyorsítják azok kitoloncolását, akik megszegik a törvényeket. Bakondi György szerint a kialakult helyzetnek az az oka, hogy a többnyire iszlám hátterű migránsok nem tudnak és nem is akarnak beilleszkedni a nyugati társadalmakba, és az iszlám, vagyis saját törvényeik szerint akarnak élni, nem tartják irányadónak a befogadó állam törvényeit.
