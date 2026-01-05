Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart, kövesse nálunk élőben!

migránseurópai uniónyugat

Bakondi György: Migránsok garázdálkodtak újévkor nyugati nagyvárosokban

Az újévkor nyugat-európai nagyvárosokban kitört zavargások megmutatták, hogy közvetlen az összefüggés az illegális bevándorlás és a közbiztonság romlása között – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hétfőn a TV2 Mokka című műsorában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 9:11
Bakondi György Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bakondi György elmondta, hogy szilveszter éjjel rendőröket, tűzoltókat, mentőket támadtak meg többek között Németországban, Olaszországban és Franciaországban kifejezetten „migrációs hátterű személyek”.

Bakondi György Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség
Bakondi György (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

 

 Franciaországban több mint 1700 gépjárművet rongáltak meg, Hollandiában pedig felgyújtottak egy keresztény templomot, miközben az unió keleti felén, Csehországban, Lengyelországban vagy éppen Budapesten nem történtek ehhez hasonló atrocitások

 – tette hozzá. A főtanácsadó úgy látja, hogy a nyugat-európai országok vezetői is egyre inkább felismerik, intézkedéseket kell tenniük a migráció megfékezése érdekében, ennek megfelelően szigorítják a bevándorlási feltételeket, és felgyorsítják azok kitoloncolását, akik megszegik a törvényeket. Bakondi György szerint a kialakult helyzetnek az az oka, hogy a többnyire iszlám hátterű migránsok nem tudnak és nem is akarnak beilleszkedni a nyugati társadalmakba, és az iszlám, vagyis saját törvényeik szerint akarnak élni, nem tartják irányadónak a befogadó állam törvényeit. 

Ez azt jelenti, hogy a fellépésük egyre agresszívabb és hódító jellegű Európa-szerte

– fűzte hozzá. Rámutatott, ezért nem megoldás az Európai Unió által erőltetett migrációs paktum, amely szétosztaná az illegális bevándorlókat, és oda is be kellene engedni őket, ahol jelenleg nincsenek jelen, például Varsóba vagy Prágába. 

Azt a modellt akarják általánossá tenni, amely a jelenlegi körülmények kialakulásához vezetett Nyugat-Európa-szerte

 – figyelmeztetett Bakondi György. Hangsúlyozta: ezért mondja a magyar kormány azt, hogy semmilyen nyomásra, bírságolásra nem változtat migrációs politikáján. 

Számára a magyar emberek érdeke az első: a magyar nemzeti érdekből indul ki, ami a szuverenitás megtartása és a közbiztonság megszilárdítása

– hangoztatta a főtanácsadó, akit az MTI idézett.

Borítókép: Bakondi György (Fotó: MTI)

 

Google News
